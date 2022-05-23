Зеленський і Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Текст про українського лідера написав президент США Джо Байден.

"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського луною рознеслися по всьому світу: "Президент тут", - написав він.

За словами американського президента, "в особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни у всій країні - торговці й солдати, кравці та водії вантажівок - борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час", - написав він.

"Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, згуртованіші, рішучіші та цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США і наших союзників та партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго бажав", - йдеться у тексті.

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Текст про Залужного написав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, "головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний проявив себе як військовий розум, якого потребувала його країна. Його керівництво дало змогу українським збройним силам швидко адаптуватись до дій на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, а українці, які захищають свою батьківщину від значної російської агресії, просто неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями, несучи величезний тягар керівництва у бою. Його роботи залишаться в історії".

Також до ТОП-100 за версією Time увійшла головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

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