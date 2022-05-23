Зеленський і Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time
Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Текст про українського лідера написав президент США Джо Байден.
"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського луною рознеслися по всьому світу: "Президент тут", - написав він.
За словами американського президента, "в особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни у всій країні - торговці й солдати, кравці та водії вантажівок - борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час", - написав він.
"Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, згуртованіші, рішучіші та цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США і наших союзників та партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго бажав", - йдеться у тексті.
Текст про Залужного написав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, "головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний проявив себе як військовий розум, якого потребувала його країна. Його керівництво дало змогу українським збройним силам швидко адаптуватись до дій на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, а українці, які захищають свою батьківщину від значної російської агресії, просто неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями, несучи величезний тягар керівництва у бою. Його роботи залишаться в історії".
Також до ТОП-100 за версією Time увійшла головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.
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Між іншим, ґапетита псується! 🤢
@boikobogdan1
·
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
То кому про людей думати? Хіба що військовим ВСУ....
....
"Зеленський у списку 100 нлс".
....
"Залужний у списку 100 нлс".
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Нам же вони були непотрібні...
Цікаво....)))
В общем - это какой то позор, а не влияние.
А для уього не треба бути снобами і гордими оленями, а теж своїх агентів мати в Україні у всіх владних і не тільки колах
За відосики і тексти , які цьому п@ цу пишуть в Міністерстві іноземних справ !
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4620670704699793?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Этот мужик сейчас влияет в историческом масштабе по времени в масштабах континентов по размеру. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Как влияют Залужный и Пашинский. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко. А, нет, стоп. Вот тут ситуация точно изменилась бы.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Тепер Баканов буде вибивати з Медвечука покази проти Залужного.