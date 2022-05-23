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Зеленський і Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

зеленський,залужний

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Текст про українського лідера написав президент США Джо Байден.

"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського луною рознеслися по всьому світу: "Президент тут", - написав він.

За словами американського президента, "в особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни у всій країні - торговці й солдати, кравці та водії вантажівок - борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час", - написав він.

"Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, згуртованіші, рішучіші та цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США і наших союзників та партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго бажав", - йдеться у тексті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time

Текст про Залужного написав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, "головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний проявив себе як військовий розум, якого потребувала його країна. Його керівництво дало змогу українським збройним силам швидко адаптуватись до дій на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, а українці, які захищають свою батьківщину від значної російської агресії, просто неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями, несучи величезний тягар керівництва у бою. Його роботи залишаться в історії".

Також до ТОП-100 за версією Time увійшла головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) рейтинг (1650) Залужний Валерій (724) Мусаєва Севгіль (14)


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Топ коментарі
+59
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23.05.2022 20:12
+48
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23.05.2022 20:11
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23.05.2022 20:16
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23.05.2022 20:11 Відповісти
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23.05.2022 20:12 Відповісти
Тому репресії почнуться ще до перемоги.
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23.05.2022 20:17 Відповісти
А Залужного часом не посадять після підписання договору про мир, любов і дружбу НАВЄКИ???? Як зробили з де=якими генералами та комбатами 2014 року?7
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23.05.2022 20:40 Відповісти
А тепер е ще одне питання:хто дав наказ підірвати Варваривській міст в Миколаїві і зробити ще одну Бучу?Хто та скотина?
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23.05.2022 20:19 Відповісти
Завдяки їм жодної перемоги не буде.
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23.05.2022 21:47 Відповісти
це в нього після абізяної чуми таке сталось.
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23.05.2022 20:12 Відповісти
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23.05.2022 20:13 Відповісти
Ну от навіщо таке показувати? А раптом люди вечеряти збираються?
Між іншим, ґапетита псується! 🤢
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23.05.2022 20:14 Відповісти
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23.05.2022 20:17 Відповісти
До речі, з вечерею у Дніпрі зараз проблематично - тільки у калідорі тривога за тривогою - сьогодні вже 9 разів. Дев'ять, Карле! 🤬
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23.05.2022 20:26 Відповісти
UPDATE: щойно була (дуже недовго) тривога №10

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23.05.2022 21:46 Відповісти
UPDATE 2: вони *********! Тривога №11 😐
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23.05.2022 21:48 Відповісти
Богдан
@boikobogdan1
·
В Україні у владі є декілька ключових фігур ФСБ.
В.РАДУ контролює Арахамія/ Гетьманцев.
Банкова під контролем Демченка.
Уряд контролює Єрмак.
Зельца"тримає"Беня.
"Органи"-Татаровв,
Чорні Фінанси-Шефіри.
Зельц на"пряму"керує Бакановим,Венедіктовою,Сухачовим,Стефанчуком.
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23.05.2022 20:21 Відповісти
як завжди в олігархічній країні, в першу чергу будуть про вертикаль влади думати, а про країну і людей в останню чергу, і тільки коли вже зовсім не буде куди дітися. і звісно ж русскіє ніяк тим не скористаються...щоб не часом.
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23.05.2022 20:36 Відповісти
то ж вказана мета війни разів 20 -- денацифікація--фізичне знищення України , вірніше українців . І нічого після "майже перемоги" НЕ ЗМІНИЛОСЬ. Тільки офігенні території піденних областей фактично на сьогодні вже не Україна!
То кому про людей думати? Хіба що військовим ВСУ....
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23.05.2022 20:58 Відповісти
ЗСУ
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23.05.2022 22:38 Відповісти
Человека которого приютила Украина оказался аферистом и кидалом.
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23.05.2022 20:22 Відповісти
Обратите внимание, Залужный и Зеленский на фоне Ермака. Как же без него, и по телефону докладывает Коломойскому.
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23.05.2022 20:33 Відповісти
Це мотивує прочитати текст на англійській мові. Не вірю відносно зе.
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23.05.2022 20:12 Відповісти
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2022/6177690/volodymyr-zelensky/
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23.05.2022 20:16 Відповісти
а какого хера там делает подонок и предатель зеЛя?!!!его за шкирки народ в тюряну будет тащить очень скоро.
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23.05.2022 20:13 Відповісти
Та нема у Бубочки шкірки! Він обрізаний!
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23.05.2022 20:16 Відповісти
не слабо Байден лоханувся на рахунок яневтіка та першої явтікла.
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23.05.2022 20:14 Відповісти
краще б втік
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23.05.2022 20:19 Відповісти
краще б здох.
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23.05.2022 20:28 Відповісти
Він не лохонувся. Байден, як і всі західні політики, знають хто такий Боневтік, і чого він вартий. Та, для популярізації підтримки України, потрібна конкретна особистість. Легітимно обраний президент. В нашому випадку, це Вава Зеленський.
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23.05.2022 20:34 Відповісти
Зеленський:
....
"Зеленський у списку 100 нлс".

....
"Залужний у списку 100 нлс".
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23.05.2022 20:14 Відповісти
Все эти рейтинги посмотрим уже после войны, со ВСЕМИ проё...ами, экономикой, количеством беженцев решивших навсегда остаться вне Украины и нашими границами в конце-концов
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23.05.2022 20:15 Відповісти
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23.05.2022 20:16 Відповісти
Північ теж за 24 години На Оболоеі танк іздив у перший день, простто Київ врятували патріоти та р.Ірпінь
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23.05.2022 20:20 Відповісти
Тероборона, і, о жах ВАЗеленського, Петро Порошенко.
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23.05.2022 20:38 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Нам же вони були непотрібні...
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23.05.2022 20:36 Відповісти
Скоь ко бы не хвалили Зеленского, я за а него никогда не пойду голосовать
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23.05.2022 20:17 Відповісти
А хто його хвалить ?
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23.05.2022 21:56 Відповісти
Іди за порохом !
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24.05.2022 08:48 Відповісти
Хм..невже Байден таки лоханувся,як випливає з коментарів, й менше розуміє ситуацію чим вельми поважні форумчани?!
Цікаво....)))
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23.05.2022 20:18 Відповісти
А на что влияет Зе? В военном деле он не шарит, мямлит на ТВ бессвязную чепуху и все пытается подпрыгнуть и заглянуть в очко *****.
В общем - это какой то позор, а не влияние.
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23.05.2022 20:23 Відповісти
А в чем воно шарить ?
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23.05.2022 20:35 Відповісти
гм, так у грі ж на роялі.
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23.05.2022 21:45 Відповісти
То заберіть його собі блд, нікчемну шмаркля.
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23.05.2022 20:28 Відповісти
Цивілізований світ виявися дуже слабким, раз не знає всієї митуації.

А для уього не треба бути снобами і гордими оленями, а теж своїх агентів мати в Україні у всіх владних і не тільки колах
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23.05.2022 20:29 Відповісти
Та шо там ваш Залужний... Хіба може щось чи хтось зрівнятися у своїй величі з Найвєлічнішим Уйобком **********? Це ж супєрхєрой нашого часу! Він сам звільняє Україну від орків, голими руками розйобує ворожі танки, стріляє із дупи лазером... Чому йому досі не збудовано жодного пам'ятника? Що за неподобство? Зєля рятує усю Європу! Чули притчу про те, як Нєлох перетворив гроші на чудотворний асфальт? Отож...
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23.05.2022 20:31 Відповісти
памятник не памятник, а марку в Польше вьіпустили
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23.05.2022 22:15 Відповісти
і шо саме цікаве - користується попитом
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23.05.2022 22:16 Відповісти
Для фронтмена "Кварталу" це забагато, а для Найвєлічнішого підєра Всесвіту замало. Жоден смертний не заслужив навіть просто дивитись на його морду літца.
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23.05.2022 22:35 Відповісти
Можно будет надгробие Зе обклеить.
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24.05.2022 00:01 Відповісти
"на их месте должен был быть дерьмак" (С)
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23.05.2022 20:38 Відповісти
...мабуть Байден враховує заглиблення конфлікту, а діфірамби щодо Зе... це типу про "демократичний" вибір українців, хоча знає що це не так... реаліті шоу подовжується....
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23.05.2022 20:44 Відповісти
За словами американського президента, "в особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни у всій країні - торговці й солдати, кравці та водії вантажівок - борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час", - написав він.
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23.05.2022 20:57 Відповісти
Свого часу і @...ло був по версії журналу TIME найвидатнішим тепер зе.... найвидатніший кожен може помилятись головне щоб інші розуміли для чого це робиться. Свого часу сталін говорив якщо захід вихваляє якогось чиновника значить з ним не все в порядку.
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23.05.2022 21:04 Відповісти
Я розумію заслуги Залужного , а за що Зеленського так величають , аж якось соромно ! ?

За відосики і тексти , які цьому п@ цу пишуть в Міністерстві іноземних справ !
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23.05.2022 21:04 Відповісти
Як великий зрадник **********.
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23.05.2022 21:45 Відповісти
З языка зняв
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23.05.2022 21:21 Відповісти
ну мабуть залужний все-таки туди журнашлюх і всяких подоляків з геращенками не посилав
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23.05.2022 21:48 Відповісти
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https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4620670704699793?__cft__[0]=AZXIbXJfherHIHMMAfN5KfA6HH-5************************************************************************************************************************************-C0eDLNRZjDenA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Этот мужик сейчас влияет в историческом масштабе по времени в масштабах континентов по размеру. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Как влияют Залужный и Пашинский. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко. А, нет, стоп. Вот тут ситуация точно изменилась бы.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.
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23.05.2022 21:49 Відповісти
А хто нам щоденно буде доповідати про те, що вода волога, а вогонь гарячий? Хто буде пиляти відосики і фіндопомогу? Ето же очєнь і очєнь!..
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23.05.2022 22:29 Відповісти
забули мендельшу... вона б зараз курс валют зробила ОГГОГГОО
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23.05.2022 22:20 Відповісти
Якось невдобно получілось ....

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23.05.2022 22:34 Відповісти
Ну що ж...
Тепер Баканов буде вибивати з Медвечука покази проти Залужного.
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23.05.2022 23:59 Відповісти
Як Зеленського можна ставити на рівні з Залужним? Залужний і всі ЗСУ хоробрі воїни, а Зе .. Слів нема
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24.05.2022 01:08 Відповісти
Порохоботів порвало! Аж слиною стікають! Медведчук сдав пороха,а ви щось мовчите!
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24.05.2022 08:44 Відповісти
 
 