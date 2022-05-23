На ринку РФ продовжують працювати 580 іноземних компаній, 8 з них - великі корпорації, - Кулеба

На російському ринку наразі продовжують працювати 580 іноземних компаній, вісім з яких є великими корпораціями. МЗС України працюватиме з ними, щоб вони пішли з ринку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії поінформував, що наразі 1439 іноземних компаній з 70 країн, які представляють 55 різних індустрій, або повністю вийшли з Росії, або припинили будь-які операції в РФ, але юридично ще там залишаються.

"Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують з Росією так званий business as usual, тобто роблять вигляд, що нічого не сталося. Ми з цих 580 вибрали вісім найбільших корпорацій, які реально є системними гравцями на ринку Росії, і з ними будемо працювати", - сказав Кулеба.

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Він зауважив, що ми не можемо наказати їм піти з ринку РФ, тому тут треба "заходити з різних боків", не називаючи ці корпорації.

"Але, я думаю, що і тут ми з часом досягнемо необхідного результату", - спрогнозував очільник МЗС.