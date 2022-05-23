Литва, Латвія, Естонія та Словаччина закликають віддати російські активи на відновлення України, - Reuters

Литва, Латвія, Естонія та Словаччина у вівторок вимагатимуть конфіскації російських активів, заморожених Європейським Союзом, для фінансування відновлення України після російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначається, на початку травня Україна оцінила суму, необхідну для відновлення країни після руйнувань, завданих Росією, приблизно в 600 мільярдів доларів. Але оскільки війна все ще у розпалі, сума, ймовірно, різко зросла.

"Значна частина витрат на відновлення України, включно з компенсацією жертвам російської військової агресії, має бути покрита Росією", - сказано в листі, який у вівторок буде представлено міністрам фінансів ЄС.

У листі також міститься заклик до ЄС розпочати підготовку нових санкцій проти Москви.

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"Зрештою, якщо Росія не припинить військову агресію проти України, між ЄС та Росією взагалі не має залишитися жодних економічних зв'язків – гарантуючи, що жодні наші фінансові ресурси, продукти чи послуги не сприятимуть військовій машині Росії", – сказано в документі.

Чотири країни зазначили, що ЄС та країни-однодумці вже заморозили активи, які належать російським фізичним та юридичним особам, та близько $300 мільярдів резервів Центрального банку РФ.

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"Зараз ми повинні визначити законні шляхи максимального використання цих ресурсів як джерело фінансування — як на витрати зусиль України, що продовжуються, з протистояння російській агресії, так і на повоєнне відновлення країни", — заявили вони.

"Конфіскація державних активів, таких як резерви Центрального банку або майно державних підприємств, має прямий зв'язок та ефект щодо цього", - сказано в листі.

Різні офіційні особи ЄС раніше попереджали, що конфіскація активів, особливо приватних осіб, є складною з юридичної точки зору, оскільки для неї немає відповідних законів ЄС.

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