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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Білорусь, яка вже надала свою територію агресору, є співучасником міжнародного злочину, - Маляр - Лукашенку

маляр

Білорусь, яка надає свою територію РФ для здійснення агресії проти України, є співучасником цього міжнародного злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в загальнонаціональному ефірі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи слова президента білорусі олександра лукашенка, що білорусь не є агресором.

"Одразу спростую слова, що Білорусь не є агресором. Річ у тому, що, згідно з нормами міжнародного права, країна, яка надає свою територію третій країні-агресору, - наразі росії – для здійснення агресії проти іншої держави, так само є співучасником цього міжнародного злочину – агресії, а просто побутовою мовою – війни. Тому білорусь повинна розуміти, що вони так само сьогодні, надаючи свою територію, є причетними до цієї війни в прямому сенсі", - заявила Маляр.

Також читайте: Білорусь не є агресором у війні проти України, - Лукашенко

Відповідаючи на запитання щодо загроз для України з боку території Білорусі, заступниця міністра відзначила, що загроза зберігається.

"Звісно, є загроза подальшого використання території білорусі для нанесення ударів. Так само, власне, як і Придністровський регіон Молдови, - так само існує ризик. Тому росія дійсно по всіх фронтах готується до можливих і ударів, і маневрів, і для того щоб здійснювати там подальшу ескалацію. Ми про всі ці загрози знаємо і готуємося до всіх сценаріїв", - запевнила Маляр.

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Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
Гірше- підло зрадив.
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23.05.2022 21:03
+16
Який він до бісу "бацька". Звичайний підxy#ловник, слово якого нічого не варте.
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23.05.2022 21:07
+9
Да картофельный ************ свою страну, предоставлением своей территории рашистским фашистам, сильно гавном выпачкал!!! Отмываться сябры очень долго будут!
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23.05.2022 21:10
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Хоча бацька клявся ніколи не допустити нападу на нас з його території.
Збрехав.
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23.05.2022 21:00 Відповісти
Гірше- підло зрадив.
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23.05.2022 21:03 Відповісти
Який він до бісу "бацька". Звичайний підxy#ловник, слово якого нічого не варте.
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23.05.2022 21:07 Відповісти
он бацка вицки и кольки
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23.05.2022 22:07 Відповісти
Висіти цим двом на одній гілляці.
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23.05.2022 21:02 Відповісти
Около 30 лет лукашонка правит, это уже точно можно двинуться, и говорить что отдать свою территорию для нападения на Украину это "не преступление"
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23.05.2022 21:07 Відповісти
Хай ще розберуться - ЗВІДКИ у розпорядженні російських військ опинилася ТАКА кількість *********** (особливо авіаційних - бомб і ракет)? Росія минулого року масово не завозила ********** в БРСР! Так зідки вони взялися? Особливо фугасні - від 250 кг до 1000 кг і вище? Може Лука "просвітить"?
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23.05.2022 21:09 Відповісти
Да картофельный ************ свою страну, предоставлением своей территории рашистским фашистам, сильно гавном выпачкал!!! Отмываться сябры очень долго будут!
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23.05.2022 21:10 Відповісти
терпилы бяларусские тоже идут за кораблем
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23.05.2022 21:10 Відповісти
бацьке не удастся спрыгнуть с виселицы вместе с табуреткой.
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23.05.2022 21:29 Відповісти
Здесь виноват не только лукашенко, но и большинство беларусского народа, которые считают кацапов братьями и чуть ли ни одним народом.
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23.05.2022 21:31 Відповісти
а зеленский с потатопапой по вагнеравцам консультировался. ну, вдруг вы забыли 😉😉😉
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23.05.2022 21:33 Відповісти
Понятно что государство Беларусь соучастник агрессии. Но в моральном плане беларуский народ жертва авторитарной власти, но не агррессор. Войну поддерживают только 6 процентов населения.
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23.05.2022 21:58 Відповісти
Такі заяви для внутрішнього споживача. Потрібні офіційні ноти. Білоруси повинні знати, що за продовження обстрілів ракетами з їхньої території отримають у відповідь, і розуміти що відповідальність не тільки на Лукашеску.
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23.05.2022 22:03 Відповісти
По мнению экспертов , сейчас территория Беларуси важна для российских войск :
с точки зрения ведения разведки,
нанесения ракетных ударов (пусть и редких),
засылки диверсионных и разведгрупп на территорию Украины,
логистики для оставшихся войск РФ
и использования Беларуси для создания неопределенности для украинского военно-политического руководства.
В случае возобновления боев за Киев ,Беларусь приобретет такое же значение, как и в феврале 2022 года
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23.05.2022 22:55 Відповісти
Циган вивернеться через дупу, та скаже, що це не він. Відповідати за свої злочини він точно не буде.
***** та циган пересвідчились, що їм можна робити все що завгодно, будь які злочини і їм за це нічого не буде. Тому ракети і бомби з територіі бульбасруссії як летіли в Україну так і будуть летіти. Ніхто у світі не може та й не хоче зупинити цих божевільних диктаторів.
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23.05.2022 23:23 Відповісти
Білорусь- сателіт агресора, такий же як для Німеччини були Італія і Угорщина. І відповідно має також бути покарана
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24.05.2022 00:30 Відповісти
 
 