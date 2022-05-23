Білорусь, яка вже надала свою територію агресору, є співучасником міжнародного злочину, - Маляр - Лукашенку
Білорусь, яка надає свою територію РФ для здійснення агресії проти України, є співучасником цього міжнародного злочину.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в загальнонаціональному ефірі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи слова президента білорусі олександра лукашенка, що білорусь не є агресором.
"Одразу спростую слова, що Білорусь не є агресором. Річ у тому, що, згідно з нормами міжнародного права, країна, яка надає свою територію третій країні-агресору, - наразі росії – для здійснення агресії проти іншої держави, так само є співучасником цього міжнародного злочину – агресії, а просто побутовою мовою – війни. Тому білорусь повинна розуміти, що вони так само сьогодні, надаючи свою територію, є причетними до цієї війни в прямому сенсі", - заявила Маляр.
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Відповідаючи на запитання щодо загроз для України з боку території Білорусі, заступниця міністра відзначила, що загроза зберігається.
"Звісно, є загроза подальшого використання території білорусі для нанесення ударів. Так само, власне, як і Придністровський регіон Молдови, - так само існує ризик. Тому росія дійсно по всіх фронтах готується до можливих і ударів, і маневрів, і для того щоб здійснювати там подальшу ескалацію. Ми про всі ці загрози знаємо і готуємося до всіх сценаріїв", - запевнила Маляр.
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Збрехав.
с точки зрения ведения разведки,
нанесения ракетных ударов (пусть и редких),
засылки диверсионных и разведгрупп на территорию Украины,
логистики для оставшихся войск РФ
и использования Беларуси для создания неопределенности для украинского военно-политического руководства.
В случае возобновления боев за Киев ,Беларусь приобретет такое же значение, как и в феврале 2022 года
***** та циган пересвідчились, що їм можна робити все що завгодно, будь які злочини і їм за це нічого не буде. Тому ракети і бомби з територіі бульбасруссії як летіли в Україну так і будуть летіти. Ніхто у світі не може та й не хоче зупинити цих божевільних диктаторів.