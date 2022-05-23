20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, - глава Пентагону Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Україні додаткову військову допомогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають вкрай потрібні артилерійські боєприпаси (...), танки та інші броньовані засоби", - сказав Остін у понеділок на пресконференції після зустрічі "Контактної групи з оборони України". Він сказав, що інші країни взяли на себе нові зобов'язання щодо підготовки українських військових.
Остін подякував Чехії "за її суттєву підтримку, включно з недавньою передачею бойових вертольотів, танків і ракетних систем".
Крім того, глава Пентагону повідомив про рішення Данії відправити Україні пускову установку протикорабельних ракет "Гарпун" та боєприпаси до неї. "Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть пускову установку Harpoon та ракети, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя", - сказав Остін.
Крім того, шеф Пентагону привітав внесок Італії, Греції, Норвегії та Польщі у постачання України артилерією. Окремо Остін наголосив на ролі Британії у координації передачі військової допомоги для України.
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Тому поки що не варто очікувати на контрнаступ.
Знищать ВСУ агресора, відвоюють захоплену Херсонщину і Крим, та й запустять під кінець 2022 р. регулярні перевезення, нашим людям.
Оце вона мала на меті, ви просто не так зрозуміли.🙏
Побачу на фронті- повірю.
в итоге будет создана группировка ВСУ для реального контрнаступления:
300 танков и 500 мощных орудий для артиллерийской поддержки.
Нужна конкретика в оказании военной помощи: какая страна, что выделяет и в какие конкретные сроки.
Пока только только США, Великобритания , Польша и Чехия оказывают реальную и масштабную помощь оружием и б/припасами.
Непревзойденное качество и уникальная техническая эстетика:
сейчас защитные шлемы всех европейских армий фактически скопировали эстетику и контуры немецкой каски.
Немецкая каска М35 - это лучший стальной шлем всех времен и народов.
В нём даже простой баварский крестьянин или бывший сельский почтальон сразу приобретал боевую ауру тевтонского рыцаря.
В настоящее время защитные шлемы европейских армий почти на 100 % копируют непревзойденную эстетику немецкой каски М35.
По-перше, це справжня європейська естетика (саме тієї, справжньої Європи). Та й Хуго Босс знався на брутальному гламурі - я про бездоганно стильну уніформу СС, доречну хоч на полі бою, хоч на параді, хоч у ресторані або нічному клубі.
По-друге, Європі зараз не завадить трохи "фашизму" ))) Ніт, газових камер та концтаборів не треба (хіба що для кацапів, для них залюбки та в будь-якій кількості) - але вже давно час серйозно замислитись над тим, що Європа має бути Європою, а не халіфатом чи джамахірією. Інакше можна остаточно дотолераститись.
Однак тут є одна обставина, від якої наразі особливо гнидко - це те, що багато правих рухів Європи та Америки заанґажовані ****** і рашистами. Хоча насправді сили Білого Ренесансу навпаки мають бути радикально проти тієї расово дегенеративної мокшебурятської клоаки. Бо рашка втілює усе анти-арійське, а "фашизм" у кацапській версії - це найогидніша з карикатурних версій фашизму, що не має нічого спільного з корпоративною державою дядька Муссоліні.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував план під час переговорів із британською колегою Ліз Трасс.
«Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім через чорноморський порт Одеса.
Вкрай важливо показати вразливим країнам, що ми готові вжити заходів, необхідних для того, щоб нагодувати світ». https://t.me/operativnoZSU/25605 https://t.me/operativnoZSU/25605
И поставки ничего не стоят без обучения, в том числе и удаленного. В том числе и английского языка. Его то можно учить без инструкторов нато, репетиторов то тысячи имеются, которые уже должны непрерывно работать и учить людей английскому разговорному. И потом проходить обучение на базе НАТО в Польше или Германии. Это можно делать без поставок. Которые в любом случае только морем можно передать из США. Гаубицы поставили, потому что их в самолет засунул и полетел в Польшу. А танк в самолет не засунешь. К тому же на многой технике есть системы связи и распознавания свой-чужой, они не могут отдать эту информацию так просто не подготовив замены какой-то, коррупции хватает конечно.
Отож.
1. Чума (ковид)
2. Война
3. Голод (уже об этом с каждого утюга). Блокировка портов.
4. Смерть ... ☠☝
Так, что разблокировать порты ещё не время, это если тема про четырёх всадников❗☝
Так це те що наразі реально захистить Україну від атаки з акваторії Чорного моря.
Тепер зрозуміло чому рашка вивела у відкрите море свої кораблі та підводні човни, страшно суки безкарно бомбити Україну!
Завдяки цій зброї "курити на на палубі" буде значно менше орків!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!