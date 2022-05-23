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Новини
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Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у позиції Франції щодо України "зради" немає, між країнами ведеться активна дискусія, яким буде шлях нашої країни до ЄС і скільки часу це забере.

"Якщо коротко, то "зради" не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною – ніхто нас не буде "ламати", ніхто не зможе змусити нас робити те, чого ми не хочемо<…> Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях навіть виконує роль лідера у просуванні санкцій", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що між нашими країнами триває активна дискусія щодо того, яким буде шлях України до членства в Європейському Союзі і скільки часу це забере.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців чи 2 роки, ми брешемо. Це займе 15 чи 20 років, - французький міністр Бон

"Але три місяці тому ми обговорювали з ними, чи Україна взагалі колись буде членом ЄС, а зараз ми обговорюємо скільки часу для України - це дві принципово різні дискусії. Я розумію заголовки і принцип роботи соцмереж, але "шеймити" (Францію. – Ред.) просто так не треба, треба комплексно дивитися на ситуацію і на контекст, у якому висловлюється та чи інша позиція", - зауважив очільник МЗС.

За словами Кулеби, у нас зараз дуже пряма і чесна дипломатія. Якщо країна поважає наші інтереси, навіть якщо нам щось не подобається, але ми розуміємо, що нам чесно пояснюють, чому це неможливо, ми почуємо і зрозуміємо.

"А якщо починаються петляння, на словах нам розказують, як нас люблять, а справами це не підкріплюють, то ми виходимо і б’ємо – і дипломатично, і публічно. Тому що у нас не та ситуація в країні, коли ми можемо дозволити собі безкінечні дипломатичні маневри", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна швидше пройде шлях до ЄС, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство, - МЗС

Як повідомлялося, французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. Він також висловив думку, що Києву слід увійти до запропонованої президентом Емманюелем Макроном європейської політичної спільноти.

У відповідь на це речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна пройде шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство у цьому процесі.

Автор: 

Франція (3051) членство в ЄС (1236) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Погоджуюсь, ми не в тому становищі щоб собачитись з союзниками, хай заявляють що завгодно головне діла.
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23.05.2022 21:10
+6
Хто ці "ми" і що ви робите в Україні?
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23.05.2022 21:25
+4
Кулеба хотів сказати: дякуємо Франції, що хоч не нападає!
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23.05.2022 21:17
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Хіба що виконує роль лідера, а не є справжнім лідером.
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23.05.2022 21:05 Відповісти
ми маємо кремлівського агента Артиста, а
у французів кремлівський агент Ігрун
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23.05.2022 21:14 Відповісти
Хто ці "ми" і що ви робите в Україні?
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23.05.2022 21:25 Відповісти
Погоджуюсь, ми не в тому становищі щоб собачитись з союзниками, хай заявляють що завгодно головне діла.
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23.05.2022 21:10 Відповісти
нормальная работа дипломата ! все течет- все меняется , иногда быстрей чем предполагалось.
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24.05.2022 07:29 Відповісти
але Мікрону варто перечитати Булгакова:

«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
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23.05.2022 21:13 Відповісти
Ja bi neskazal chto francuzi igrajet rolj lidera gde ta , skareje ani navjazivajutsa takim bitj , no nitjanet ani na takuju rolj !
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23.05.2022 21:14 Відповісти
Треба на справи дивитись, а продажні ЗМІ що завгодно за кремлівські гроші напишуть!
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23.05.2022 21:14 Відповісти
Кулеба хотів сказати: дякуємо Франції, що хоч не нападає!
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23.05.2022 21:17 Відповісти
Кулеба таки дипломат.
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23.05.2022 21:42 Відповісти
Але ж вони мало що роблять. То їм одне не так, то телефон червоний до путлєра відкривають. То лице путлєра треба вберегти. Зброя????? А де, танки, а де літаки , а де зброя серйозна? А де натівські воєнні? Тобто, до тих пір поки цього всього не буде не потрібно нам розказувати, що вони хороші. Бо не хороші.
Розумаю Кулебу - він дипломат і має вести себе дипломатично. Але це не означає, шо прості люди нічого не розуміють і не знають.
На жаль для нього, українці живуть по всьому світу - і читають те що пишуть у країнах проживання. Тобто, влада повинна зрозуміти, шо ми не дурні .
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23.05.2022 21:21 Відповісти
Так поміняйте їм заголовки, хай не пизьдять своїм Паріжанам, щоб "ліцо" зберегти. Хай на своїх ТВ каналах розказують, що таке війна, а не Росія вєлікая, нада считаться.
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23.05.2022 21:31 Відповісти
Тем не менее, в прошлом году все слышали признание (притом что интересно, так сказали, как будто бы это ничего особенного), что Германия заставила по-моему Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия, чтобы не выглядеть белой овцой. Также и с Венгрией могли поступить, на деле все голосовав как надо, но вместо того, чтобы надавить на нее рабочими инструментами, они делают вид, что ничего не могут сделать. А сами то рады этому. Так что это ничего не значит, если Франция якобы за нас. Пока от них нету критических, поляризующих заявлений, которые исключат возможность сдать назад.
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23.05.2022 21:50 Відповісти
Кулеба проковтнув і каже смачно, все нормально ....
Зе влада це стандарт мислення.
Корабєльная сосна, аналтабу і далі по фєнє
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23.05.2022 22:40 Відповісти
А можна детальніше: яку зброю саме Франція дала Украіні?
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23.05.2022 23:24 Відповісти
І шо вона нам надала. Може я щось пропустив?
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23.05.2022 23:54 Відповісти
Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях навіть виконує роль лідера у просуванні санкцій",- якщо б не зброя від США,Англії .Польщі Прибалтійських держав, то не виключено, що через три дні "зе" був би гауляйтером прорашистської України, а Кулєба міністром закордонних справ ніким не признаної окупованої рашистом України.На параді в Києві ,через три дні після окупації ,мабуть мали бути Шольц.Макрон.Меркель.Орбан Лукашеску,та інші турецько- ізраїльські "харанти "
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24.05.2022 00:10 Відповісти
Кулеба какие санкции не видел по чем нефть и газ? и все их покупают а оружие не знаю как Украине а технологии РФ поставляла лучше бы нас приняли в ЕС и не надо было нам поставлять французкое оружие которого практически нет и вводить санкции.
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24.05.2022 03:49 Відповісти
УКРАИНУ В ЕС И НАТО! ОНА ДОСТОЙНА ЭТОГО . СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2022 07:04 Відповісти
Та не світить нам ніяка ЄС, поки казламойські кришкою піаніни завідують
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24.05.2022 09:35 Відповісти
 
 