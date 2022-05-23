Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у позиції Франції щодо України "зради" немає, між країнами ведеться активна дискусія, яким буде шлях нашої країни до ЄС і скільки часу це забере.

"Якщо коротко, то "зради" не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною – ніхто нас не буде "ламати", ніхто не зможе змусити нас робити те, чого ми не хочемо<…> Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях навіть виконує роль лідера у просуванні санкцій", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що між нашими країнами триває активна дискусія щодо того, яким буде шлях України до членства в Європейському Союзі і скільки часу це забере.

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"Але три місяці тому ми обговорювали з ними, чи Україна взагалі колись буде членом ЄС, а зараз ми обговорюємо скільки часу для України - це дві принципово різні дискусії. Я розумію заголовки і принцип роботи соцмереж, але "шеймити" (Францію. – Ред.) просто так не треба, треба комплексно дивитися на ситуацію і на контекст, у якому висловлюється та чи інша позиція", - зауважив очільник МЗС.

За словами Кулеби, у нас зараз дуже пряма і чесна дипломатія. Якщо країна поважає наші інтереси, навіть якщо нам щось не подобається, але ми розуміємо, що нам чесно пояснюють, чому це неможливо, ми почуємо і зрозуміємо.

"А якщо починаються петляння, на словах нам розказують, як нас люблять, а справами це не підкріплюють, то ми виходимо і б’ємо – і дипломатично, і публічно. Тому що у нас не та ситуація в країні, коли ми можемо дозволити собі безкінечні дипломатичні маневри", - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. Він також висловив думку, що Києву слід увійти до запропонованої президентом Емманюелем Макроном європейської політичної спільноти.

У відповідь на це речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна пройде шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство у цьому процесі.