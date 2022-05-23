На Східному напрямку 23 травня відбито 1 атаку, знищено 30 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового бового складу – 30; танків – 1; БМП – 2; БПЛА – 2".
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"23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Джерело: