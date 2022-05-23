На Східному напрямку 23 травня відбито 1 атаку, знищено 30 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового бового складу – 30; танків – 1; БМП – 2; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 9 окупантів, 1 танк, 2 БМП та 1 міномет, - ОТУ "Схід"