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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 23 травня відбито 1 атаку, знищено 30 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ  про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового бового складу – 30; танків – 1; БМП – 2; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 9 окупантів, 1 танк, 2 БМП та 1 міномет, - ОТУ "Схід"

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атака (338) техніка (1823) ЗСУ (7513)


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что там с Лиманом?
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23.05.2022 21:14 Відповісти
Решту атак,я так розумію,відбити не вдалось...
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23.05.2022 21:16 Відповісти
Яку решту? Прочитати 3 строчки нє?
"23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Джерело:
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23.05.2022 21:59 Відповісти
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23.05.2022 21:21 Відповісти
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23.05.2022 21:23 Відповісти
Віримо Вам , наші воїни і тільки Вам , так як ви заслуговуєте на довіру 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.05.2022 21:52 Відповісти
 
 