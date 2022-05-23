З початку доби на Донбасі відбито 16 атак ворога. Знищено 8 танків, 23 одиниці техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 23 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 22 одиниці бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".