Зустріч із Путіним можлива, якщо там буде розглянуто питання припинення війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним можлива лише, якщо на її порядку буде питання припинення війни.
"У них така структура прийняття рішень, що без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", - сказав він у понеділок, відповідаючи на запитання в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Бажання зустрічатися із посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", - сказав він.
Топ коментарі
+82 Andy Tiger
показати весь коментар23.05.2022 22:11
+63 Oleksandr Onys
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+55 Сергей Борисюков
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Великий Черчиль не мечтал Гитлера ублажать
Пусть убито уже 50 тысяч орков.Но важно считать не убитых свинособак,а сколько
отдано раше УКРАИНЦЕВ.А Украинцев только на Херсонщине-МИЛЛИОН.
Миллион Украинцев за 50тысяч тварей.Нормальный ли это размен?
Почему даже НЕ ПРОБУЮТ освободить Херсон до которого 15-20 км?
У пенсионеров заканчиваются последние деньги..нет лекарств от слова вообще.
Сосед 65-ти лет,гипертоник скончался пару дней назад из-за отсутствия таблеток..Нет продуктов.
Есть ненависть к триколорным тварям.Любой долетающий взрыв с запада приносит
радость и надежду.Сколько можно тянуть?месяцы?годы?ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ?
Когда то ВСУ остановились в километре от Донецка..на 8 лет.Не превращайте Херсон в Донецк.
Не отдавайте своих из-за того что могут быть потери..Ещё я слышал,что запад не даёт истребителей..
Скажите пожалуйста хоть кто нибудь,как поможет истребитель или танк в Херсонских улицах?
Не знаю, якого ви віку, може для вас це - «преданья старины глубокой», але наважусь спитати вашу думку.
А що, навколо Сталінграду, хіба не низини були? Ви на Волзі коли-небудь бували? Я був. Рельєф місцини дуже нагадує придніпровський. Та чомусь це не завадило СПЛАНУВАТИ операцію і оточити ворога.
Ключове слово тут - спланувати. А щоб почати планувати, потрібно прийняти політичне рішення, яке в нас, при ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській республіці якогось біса приймає одна людина, у якоі до того ж сім п'ятниць на неділі!
І тій людині я не знаю що й куди треба вставити, щоб вона захотіла слухати свій народ, а не купку зрадників-кураторів, приставлених до неі.
Якби мали справді демократичну Раду, то могли б приперти ту людину до стінки і прямо спитати: який твій план, куди ти насправді краіну ведеш?
А так, єдина надія лишається на партнерів, постачальників зброі, що в них терпець лусне і тоді тамті конфіденційно скажуть украінському гаранту: «Слухай, як ти не збираєшся воювати і перемагати, то не мороч нам яйця».
Взагалі я дивуюсь йому. В чувака є реальний шанс заробити навіть Нобеля, бо дякуючи героізму ВСУ його відомість така, про яку жоден артист Голівуду не міг би і помріяти. Що йому ті зрадники в його оточенні, оті дєрмаки можуть такого запропонувати, щоб знехтувати такою славою і репутацією?
что???
может сам пожертвуешь собой?
цирк!
И вообще, когда это война была объявлена? Не было такого, вот и войны нет. Но она может начаться, если захватить Белгород. Он защищен куда хуже, чем Харьков и тем более Мелитополь. Вот тогда и будут переговоры, когда будут сотни тысяч заложников для ведения переговоров.
І його - теж. Пошліть.
Але на тому світі.
Здохніть ворог України, разом зі своїм пуйлом
Та трісніть уже його хто-небудь по лобі !
Як заїло: =зустріч з х**м=, =припинення= війни.
Ну, не доходить до довбня, що ніхто з ним зустрічатися не збирається: рашка розраховує лише на силу - лізтимуть, захоплюваватимуть, знищуватимуть, поки їх не виб'ють за межі України.
Тільки не на 24.02., як для цього придурка, а на загальновизнані кордони.
Як воно шкодить цими дебільними заявами !
Припинити війну можна хоч сьогодні...але на умовах кацапів,тобто ціною всієї України(((
Ох не даремно в мене були погані передчуття,що Ірмака забагато сьогодні стало((((
Зеленский уже все, спекся?! Так россия сейчас и хочет передышку чтобы накопить сил и переварить оккупированные области.
Також не пам'ятає що йому казали Дуда, Джонсон чи Байден.
Ну закінчить прямо зараз ліліпутін війну і що ?
Херсон у кацапів, Запорізька АЕС у кацапів, Крим і Донбас у кацапів.
Лоб зеленкою треба мазати людині.
Сьогодні реальність протилежна.Виявилось,ніхто не знає скільки зброї нам дали.І чи даватимуть її регулярно? І яку? І чи працює заявлений ленд ліз?
І ми не знаєм,чи талановито розставлені війська наші? І чому Херсон не відвойовують? І чому битву за Донєцк програють?
Заклеїли нам очі і вуха пропагандой,реального аналізу не було.Яке припинення війни? путін завойовує нові території,робить їх плацдармом і продвигається далі.
Невже знову самі заліпимо собі очі що ті міста що зараз окуповані-це всі здобутки ворога,що далі не піде?
А може він,ворог,прочитає статтю що на новій зброї вчаться воювати,і навчаться через півтора місяця,Прочита,і одразу одступить.
Зеленського , тому що його знову притягує дупа фюрера
Боже забери кацапів з путіним до себе і забери разом з ними
вову зеленського з єрмаком. Далі ми самі. Дякую Боже.
Досі не розумієш, що 50 відсотків миру, може бути коли ***** віправиш до Гааги, та 100 відсотків, коли маацьва стане рай центром, будь якої області України, навіть Білгородської!!!
Володя, с подводной лодки выхода нет!
Нам нужно не прекращение огня, нам нужна победа на поле боя и вывод войск РФ с Украины. И дале наказание преступников РФ, демилитаризация РФ, выплата репараций, денацификация РФ.
Володя и зелень идите в след за русским кораблем!
Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
Давно заметил, что еврейки (за 45-50 лет) куда МУДРЕЕ и ОПЫТНЕЕ своих свертников мужкого пола, мыслят очень ЗДРАВО, выражаются ПРЯМО и ЧЕСТНО (без дипломатических изысков)!
А для сопляков возраста Зе, должна быть еврейская мама (которая скажет сыну все, думает и заставит его с ней согласится)!
Сколько уже можно нести такую ЧУШЬ, БРЕД и ГЛУПОСТЬ!?