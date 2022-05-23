Зустріч із Путіним можлива, якщо там буде розглянуто питання припинення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним можлива лише, якщо на її порядку буде питання припинення війни.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", - сказав він у понеділок, відповідаючи на запитання в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бажання зустрічатися із посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", - сказав він.

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