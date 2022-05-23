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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зустріч із Путіним можлива, якщо там буде розглянуто питання припинення війни, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним можлива лише, якщо на її порядку буде питання припинення війни.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", - сказав він у понеділок, відповідаючи на запитання в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Бажання зустрічатися із посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти, - Буданов

Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23719) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+82
він не як не заспокоїться зі своїм пуйлом, все хоче на побачення
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23.05.2022 22:11
+63
Як же ти вже задовбав зі своїм путіним
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23.05.2022 22:12
+55
Какие нафиг встречи с пуйлом?Где освобождение Херсона?
Пусть убито уже 50 тысяч орков.Но важно считать не убитых свинособак,а сколько
отдано раше УКРАИНЦЕВ.А Украинцев только на Херсонщине-МИЛЛИОН.
Миллион Украинцев за 50тысяч тварей.Нормальный ли это размен?
Почему даже НЕ ПРОБУЮТ освободить Херсон до которого 15-20 км?
У пенсионеров заканчиваются последние деньги..нет лекарств от слова вообще.
Сосед 65-ти лет,гипертоник скончался пару дней назад из-за отсутствия таблеток..Нет продуктов.
Есть ненависть к триколорным тварям.Любой долетающий взрыв с запада приносит
радость и надежду.Сколько можно тянуть?месяцы?годы?ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ?
Когда то ВСУ остановились в километре от Донецка..на 8 лет.Не превращайте Херсон в Донецк.
Не отдавайте своих из-за того что могут быть потери..Ещё я слышал,что запад не даёт истребителей..
Скажите пожалуйста хоть кто нибудь,как поможет истребитель или танк в Херсонских улицах?
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23.05.2022 22:14
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він не як не заспокоїться зі своїм пуйлом, все хоче на побачення
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23.05.2022 22:11 Відповісти
Так уважительно ТЕРРОРИСТА , УБИЙЦУ ТЫСЯЧ невинных людей "президент" ‼️Ещё его ЧЕРЧИЛЕМ некоторые величали , тьху …
Великий Черчиль не мечтал Гитлера ублажать
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23.05.2022 22:55 Відповісти
Зустріч із Путіним можлива, якщо там буде розглянуто питання припинення війни (на умовах Путіна), - Зеленський
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23.05.2022 23:29 Відповісти
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23.05.2022 23:37 Відповісти
Сойтисьпосередине, це теж припинення війни?
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23.05.2022 22:11 Відповісти
..Дніпра
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24.05.2022 08:49 Відповісти
Як же ти вже задовбав зі своїм путіним
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23.05.2022 22:12 Відповісти
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23.05.2022 22:12 Відповісти
Начав войну власти к.а.ц.а.пии столкнулись в том числе с проблемой непонимания ее необходимости среди молодежи. Молодежь оказалась напрочь пропитана западными идеями- эти ваши соцсети, макдональдсы, бургеры, жвачки, компьютерные игры и т.п., и им эта вся война никуда не вперлась. Теперь начинаются попытки навязать эту всю х..ню и среди молодежи- пионеры, "патриотические" кружки, где учат ненавидеть "проклятых хохлов бандеровцев" и т.п. Ну посмотрим что из этого выйдет. Думаю поиграются и забудут.
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24.05.2022 00:12 Відповісти
" дайте ему скумбрии по 8!"
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23.05.2022 22:12 Відповісти
Какие нафиг встречи с пуйлом?Где освобождение Херсона?
Пусть убито уже 50 тысяч орков.Но важно считать не убитых свинособак,а сколько
отдано раше УКРАИНЦЕВ.А Украинцев только на Херсонщине-МИЛЛИОН.
Миллион Украинцев за 50тысяч тварей.Нормальный ли это размен?
Почему даже НЕ ПРОБУЮТ освободить Херсон до которого 15-20 км?
У пенсионеров заканчиваются последние деньги..нет лекарств от слова вообще.
Сосед 65-ти лет,гипертоник скончался пару дней назад из-за отсутствия таблеток..Нет продуктов.
Есть ненависть к триколорным тварям.Любой долетающий взрыв с запада приносит
радость и надежду.Сколько можно тянуть?месяцы?годы?ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ?
Когда то ВСУ остановились в километре от Донецка..на 8 лет.Не превращайте Херсон в Донецк.
Не отдавайте своих из-за того что могут быть потери..Ещё я слышал,что запад не даёт истребителей..
Скажите пожалуйста хоть кто нибудь,как поможет истребитель или танк в Херсонских улицах?
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23.05.2022 22:14 Відповісти
Иди и освобождай из низины без укрытий по фортифицированному объекту с ПВО и авиацией. Никто в мире не смог бы его освободить без потерь, даже если собрать ту же наземную армию, что прорывала мясо Хуссейна из Саудовской Аравии. И то там дружественный огонь был огромный и это НАТО. Напоминаю, что боекомплект даже одной САУ кацапской - 30 или даже больше выстрелов. Она одна прямой наводкой может разбить батальон, если ее нельзя достать из плохой позиции. Освобождать можно только авиацией с сотней ракет для уничтожения сначала ПВО, затем вражеской авиации и затем бомбить просто всю технику с воздуха. Дроны туда по прямой не залетят, так как прикрыто РЭБ и даже gps не работает, очевидно.
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23.05.2022 22:18 Відповісти
Ну все. Контрнаступу не буде. Дякую, що роз'яснили. А то я вже не зрозумів Арестовича, чому він розповідав про життя в окупованому Херсоні в 2023 році, коли Сальдо остаточно введе тільки рублі... Тепер ясно, що ніде контрнаступу не буде. Авіаціі с сотнямі ракєт у нас ніколи не буде. Так що все. Може, відступити на рубежі? Наприклад по Карпатам? Там можна надовго засісти. Років на 8. За цей час можна буде розпочати велике карпатівництво, поки не накриє черговий невідворотній і неспинний наступ кацапів...
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24.05.2022 02:09 Відповісти
@Kek Jager

Не знаю, якого ви віку, може для вас це - «преданья старины глубокой», але наважусь спитати вашу думку.
А що, навколо Сталінграду, хіба не низини були? Ви на Волзі коли-небудь бували? Я був. Рельєф місцини дуже нагадує придніпровський. Та чомусь це не завадило СПЛАНУВАТИ операцію і оточити ворога.

Ключове слово тут - спланувати. А щоб почати планувати, потрібно прийняти політичне рішення, яке в нас, при ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській республіці якогось біса приймає одна людина, у якоі до того ж сім п'ятниць на неділі!

І тій людині я не знаю що й куди треба вставити, щоб вона захотіла слухати свій народ, а не купку зрадників-кураторів, приставлених до неі.

Якби мали справді демократичну Раду, то могли б приперти ту людину до стінки і прямо спитати: який твій план, куди ти насправді краіну ведеш?

А так, єдина надія лишається на партнерів, постачальників зброі, що в них терпець лусне і тоді тамті конфіденційно скажуть украінському гаранту: «Слухай, як ти не збираєшся воювати і перемагати, то не мороч нам яйця».

Взагалі я дивуюсь йому. В чувака є реальний шанс заробити навіть Нобеля, бо дякуючи героізму ВСУ його відомість така, про яку жоден артист Голівуду не міг би і помріяти. Що йому ті зрадники в його оточенні, оті дєрмаки можуть такого запропонувати, щоб знехтувати такою славою і репутацією?
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24.05.2022 05:24 Відповісти
Чувак - Зрада во время войны имеет статус оккупанта. ВСУ знают как вести боевые действия в согласии с необходимым оснащением войск.
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23.05.2022 22:22 Відповісти
"Не отдавайте своих из-за того что могут быть потери"

что???

может сам пожертвуешь собой?

цирк!
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24.05.2022 00:23 Відповісти
як писали раніше -він знову втік від санітарів
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23.05.2022 22:14 Відповісти
Десь у Лондоні вголос заматюкався Борис...
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23.05.2022 22:14 Відповісти
Нах... цього довбойоба цитувати ,
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23.05.2022 22:14 Відповісти
Шоб люди знали, кто сидит при владе
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23.05.2022 23:41 Відповісти
Да никто тебе не даст таких условий. Будут использовать это для унижения. Предложит встречу в Минске, например. Что будешь делать? Любой вариант будет плохим.

И вообще, когда это война была объявлена? Не было такого, вот и войны нет. Но она может начаться, если захватить Белгород. Он защищен куда хуже, чем Харьков и тем более Мелитополь. Вот тогда и будут переговоры, когда будут сотни тысяч заложников для ведения переговоров.
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23.05.2022 22:14 Відповісти
Х..вая идея.. Тут же Все эти путинские коллаборанты раскроют пасть- вот, додавались оружия Украине, она теперь сама агрессор. И не будет ни финансовой помощи ни санкций ни ленд лиза. Не говоря уже о том что у нас ни людей ни техники для этого нет.
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24.05.2022 00:18 Відповісти
Хлопці, може скинемось на художника, хай картину "Очко *****" намалює? Повісимо в кабінеті зелупи, щоб він мог регулярно на неї дивиться
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23.05.2022 22:15 Відповісти
Та самі намалюйте. І пошліть йому.
І його - теж. Пошліть.
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23.05.2022 22:19 Відповісти
Зустрінешся обов'язково з пуйлом і навіть заглянеш йому в очі, як ти цього і бадаєш...
Але на тому світі.
Здохніть ворог України, разом зі своїм пуйлом
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23.05.2022 22:15 Відповісти
Знову за старе переговори з путіном ,може хай спочатку рашисти виведуть своі війська з Украіни ,адже про що можна домовитись з кривавим катом лише про капітуляцію ,схоже він так і нічого не зрозумів.
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23.05.2022 22:15 Відповісти
зэ-гевара так распекает Запад в бездействии как-будто это он их предупреждал о вторжении , а они такие "ладно, не нагнетай, мы готовимся к барбекю"
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23.05.2022 22:17 Відповісти
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23.05.2022 22:17 Відповісти
Жаль можно только один лайк поставить.
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23.05.2022 22:42 Відповісти
Як воно мене злить !
Та трісніть уже його хто-небудь по лобі !

Як заїло: =зустріч з х**м=, =припинення= війни.

Ну, не доходить до довбня, що ніхто з ним зустрічатися не збирається: рашка розраховує лише на силу - лізтимуть, захоплюваватимуть, знищуватимуть, поки їх не виб'ють за межі України.

Тільки не на 24.02., як для цього придурка, а на загальновизнані кордони.

Як воно шкодить цими дебільними заявами !
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23.05.2022 22:17 Відповісти
Ну може хоч це його дибільне прагнення заглянути в очко ***** пояснює те, чому здали Попасну а сьогодні злили всю Світлодарську дугу кацапам Гниди готують прохід кацапів до Бахмута, щоб сказать, що всьо пропалонададагаваріваца. І це при тому, що у нас в тилу 100000 ЗСУ тупо сидять уже 2 місяці. Навіть брат після місяця боїв під Києвом тут же і стоїть в області, біля Чорнобиля таракана Луку пасе, щоб не напав
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23.05.2022 22:27 Відповісти
Рестораны "Макдональдс" в России переименуют в WC
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23.05.2022 22:18 Відповісти
"Боооооже яке воно кончене..." (с)
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23.05.2022 22:19 Відповісти
Це уже хронічне, переходить в паранойю. Жаль,а такий молодий
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23.05.2022 22:19 Відповісти
Параноїдна шизофренія,спадок багаторічної дії маячні "Русского мира"!!!)))
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23.05.2022 22:24 Відповісти
Плили-плили на березі всрались ((((
Припинити війну можна хоч сьогодні...але на умовах кацапів,тобто ціною всієї України(((
Ох не даремно в мене були погані передчуття,що Ірмака забагато сьогодні стало((((
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23.05.2022 22:20 Відповісти
На межах 24.02.22 це теж перемога-- Говнокомандувач!!!)))
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23.05.2022 22:20 Відповісти
Чи воно дурнувате, чи може просто хворе на голову, а ***** для нього, це такий собі dominatrix?
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23.05.2022 22:20 Відповісти
В очко ему залезь по пояс. Тогда там точно мир найдёшь где-то посередине.
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23.05.2022 22:21 Відповісти
Зустріч із Путіним можлива, якщо там буде розглянуто питання припинення війни, - Зеленський

Зеленский уже все, спекся?! Так россия сейчас и хочет передышку чтобы накопить сил и переварить оккупированные области.
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23.05.2022 22:21 Відповісти
У камері зустрінетесь, коли разом сидітимите довічно…
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23.05.2022 22:24 Відповісти
Схоже що недавні піздюліни від Дуди та Бориса на нього не дуже подіяли
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23.05.2022 22:25 Відповісти
Наше Зе-чмо живе одним днем - не пам'ятає, що казав учора, і не знає, що скаже завтра (йому пишуть тексти).
Також не пам'ятає що йому казали Дуда, Джонсон чи Байден.
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23.05.2022 22:32 Відповісти
Застав дурня Богу молитись, він і лоба собі розібє....
Ну закінчить прямо зараз ліліпутін війну і що ?
Херсон у кацапів, Запорізька АЕС у кацапів, Крим і Донбас у кацапів.
Лоб зеленкою треба мазати людині.
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23.05.2022 22:26 Відповісти
Ah Zelja, Zelja , ti apjatj ni tak virazilsa ....vstrecha toka pri podpisanii kapitulacii Maskovii ! Tochka !
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23.05.2022 22:27 Відповісти
Я СЬОГОДНІ,З ОГЛЯДУ НА ПОДІЇ ДНЯ,ВЖЕ ЧЕКАВ,КОЛИ ВОНО ЗНОВУ ЗАНИЄ ПРО ЗУСТРІЧ З ****** І ПЕРЕГОВОРИ. ДОЧЕКАВСЯ,МЛЯ... ЯК ЖЕ ВСЕ ЦЕ ПЕРЕДБАЧУВАНО...
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23.05.2022 22:28 Відповісти
Короче, я понял в чем загвоздка. Зеленский знает что он найвелычниший лидер свиту, а Путин это не признает. Путин просто не знает, что достаточно похвалить Зеленского и тот ему родной Кривой Рог подпишет и попросит приходить еще. Пусть Путин с Ермаком посоветуется, короче.
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23.05.2022 22:34 Відповісти
Капітуляція України - ось тобі ********** відповідь щодо "припинення війни". ЩО ще зрозуміло? ЩО там нового на особистій зустрічі Зеленський очікує почути? ЩО?
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23.05.2022 22:34 Відповісти
Так про це ж йому і йдеться. Оці всі балачки про сотні тисяч загиблих, у 200 разів більше танків, що не зрозуміло? Коломойський з пуйлом нарешті дійшли згоди щодо ціни України.
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24.05.2022 07:49 Відповісти
Ну ну, фонарик пусть воздет , в заднице Путлера же темно!
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23.05.2022 22:34 Відповісти
місяць тому :"нам дають зброю всі країни Європи,і США.В контрнаступ підемо! Путін залишився без військ! Він просто не знає,як здатись."....
Сьогодні реальність протилежна.Виявилось,ніхто не знає скільки зброї нам дали.І чи даватимуть її регулярно? І яку? І чи працює заявлений ленд ліз?
І ми не знаєм,чи талановито розставлені війська наші? І чому Херсон не відвойовують? І чому битву за Донєцк програють?
Заклеїли нам очі і вуха пропагандой,реального аналізу не було.Яке припинення війни? путін завойовує нові території,робить їх плацдармом і продвигається далі.
Невже знову самі заліпимо собі очі що ті міста що зараз окуповані-це всі здобутки ворога,що далі не піде?
А може він,ворог,прочитає статтю що на новій зброї вчаться воювати,і навчаться через півтора місяця,Прочита,і одразу одступить.
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23.05.2022 22:34 Відповісти
"реального аналізу не було". Його у масквабаді теж з зацікавленням очикують. "Прочита,і одразу одступить." - смітися вже? Ти, неборе, з Кварталу-2019?
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24.05.2022 07:28 Відповісти
оманский осел напрашивается на аудиенцию к ху..лу в надежде получить банку варенья и килограм печенья за сдачу "корридора" в Крым ...
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23.05.2022 22:35 Відповісти
Зелепух думає, що зможе зірватися з гачка. Наївний...
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23.05.2022 22:36 Відповісти
От не розумію, вони кругом волають - неначасі критикувати президента і владу. Гаразд, згоден. Але коли тут не хтось десь щось говорить, а зеля сам виходить і несе отаку *****, то що тоді? Як реагувати? Особисто я нікуди не тікав, працюю і допомагаю армії, але якщо тут усе буде просрано або цей клоун знайде "мір в очкє" десь "пасєрєдінє", то ***** тоді це все?
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23.05.2022 22:42 Відповісти
Не трать на него энергию. Оно того не стоит.
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23.05.2022 22:43 Відповісти
Потрібно терміново їхати Джонсону до Києва , щоби привів до тями
Зеленського , тому що його знову притягує дупа фюрера
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Що з нашими хлопцями з АЗОВа ? Хто може щось знає. Зелені миротворці мовчать , бо мабуть вже задовбались ***** в дупу дивитись, щоб мир побачити.
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23.05.2022 22:53 Відповісти
Опять началась старая песня о главном. Выпускайте Джонсона!
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23.05.2022 22:55 Відповісти
Потерпи маленький, еще чуть чуть, надо еще как минимум захватить полностью Луганскую область. Потом Путин так и быть, скажет, что можно заканчивать войну.
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23.05.2022 22:56 Відповісти
Треба молитись приблизно так :
Боже забери кацапів з путіним до себе і забери разом з ними
вову зеленського з єрмаком. Далі ми самі. Дякую Боже.
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23.05.2022 22:57 Відповісти
Скільки зевовочку не корми а всеодно заглянути хоче от що животворящий хрест кирила робить може хай краще трішки відпочине від ратних справ, знайде час і погляне на свою дружину а то вона бідкається що вже протягом 2 місяців його не бачила.
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23.05.2022 23:18 Відповісти
После всего что рашисты сделали с нашими людьми, детьми, городами и страной, сядешь за стол с етой кремлевской тварью и можешь в Украину не возвращаться.
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23.05.2022 23:29 Відповісти
зЕлохський, знову мрієш зазирнути у коричневе око *****, та роздивитись там мир??? І чому тебе називають: "лохом"???
Досі не розумієш, що 50 відсотків миру, може бути коли ***** віправиш до Гааги, та 100 відсотків, коли маацьва стане рай центром, будь якої області України, навіть Білгородської!!!
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23.05.2022 23:31 Відповісти
Від Києва орків відігнали і взявся за старе - знову почав триндіти "шопопало" без зупинки! Заберіть вже у нього мікрофон та камеру бо зараз такого намеле такого, що Захід пошле його куди-подалі!
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23.05.2022 23:38 Відповісти
Вже скучив.давно не дивився ***** у сраку.
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23.05.2022 23:50 Відповісти
Ну ты смотри какой неугомонный! Зачем серую зону увеличивал,стратег в бронетопике главнокомандующий,тебе же все говорили отступать нельзя,но ты говорил,что ты не лох и знаешь,что делать.Из-за того,что ты оказался не не лохом погибло много людей,как ты за это будешь отвечать,или всё забыли проехали,просрали?
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23.05.2022 23:52 Відповісти
Іноді здається , що цивілізований світ розкусить і забє на це шобло -***** найвпливовіше в світі
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23.05.2022 23:57 Відповісти
Это типа вариации на тему "Украинци прыймуть будь-якый мыр."? Зеленский скоро сдохнет от неразделённой любви к *****
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23.05.2022 23:57 Відповісти
А какая разніца! (С) Президент Зеленський
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24.05.2022 05:32 Відповісти
Вот ответ на обвинения в сторону Пороха.
Володя, с подводной лодки выхода нет!
Нам нужно не прекращение огня, нам нужна победа на поле боя и вывод войск РФ с Украины. И дале наказание преступников РФ, демилитаризация РФ, выплата репараций, денацификация РФ.
Володя и зелень идите в след за русским кораблем!
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24.05.2022 00:14 Відповісти
Припинення війни наближається з кожним вбитим російським окупантом . Кожен вбитий кацап - це крок до Перемоги і Миру.
Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
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24.05.2022 00:25 Відповісти
Побачити очко путіна і померти. Рідкісне збочення
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24.05.2022 01:02 Відповісти
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24.05.2022 02:45 Відповісти
Зе-еврей не ровня ей!
Давно заметил, что еврейки (за 45-50 лет) куда МУДРЕЕ и ОПЫТНЕЕ своих свертников мужкого пола, мыслят очень ЗДРАВО, выражаются ПРЯМО и ЧЕСТНО (без дипломатических изысков)!
А для сопляков возраста Зе, должна быть еврейская мама (которая скажет сыну все, думает и заставит его с ней согласится)!
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24.05.2022 10:01 Відповісти
наверное гогик еще не подогнал товар если наиумнейшевышайшенедо такую речуху задвинул... оно себя хоть слышит о чем оно говорит... оно настолько уже раздражает все украинское общество, что... но оно видосит... я...я...я... я переговорил... я выступил... я... головка от примуса...
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24.05.2022 06:35 Відповісти
Щось паскудне наближаеться "у 20 разів більше техніки", "втратимо сотні тисяч якщо будемо звільняти".
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24.05.2022 07:25 Відповісти
не виліковний....
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24.05.2022 08:28 Відповісти
Ідіот
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24.05.2022 08:51 Відповісти
Опять 25!
Сколько уже можно нести такую ЧУШЬ, БРЕД и ГЛУПОСТЬ!?
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24.05.2022 09:53 Відповісти
 
 