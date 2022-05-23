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Зеленський: У російських окупантів на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас

ссо,техніка

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час розмови в Українському домі в Давосі

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави.  У них (росіян – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 16 атак ворога. Знищено 8 танків, 23 одиниці техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС

Автор: 

армія рф (17255) Зеленський Володимир (23719) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+107
Невже не можна їх асфальтом закидати???
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23.05.2022 22:23
+91
2014-2019 Армія. Мова. Віра.
2019-2022 *****. Проїбали. Неначасі.
Відчуйте різницю, а не какаяразница...
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23.05.2022 22:24
+65
А что он скажет? Что просрал три года подготовки к войне, не смотря на предупреждения? Что просрал оборонзаказ и программы создания современных вооружений? Что вместо финансирования армии и обороны тупо тырил бабло?Аж десять раз. У него во всем виноваты Порох и патриоты.
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23.05.2022 22:32
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Це сказано спеціально, щоб деморалізувати нашу армію?
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24.05.2022 00:16 Відповісти
где ленд лиз??? что стало происходить посл. несколько недель?это осознанная сдача?
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24.05.2022 00:18 Відповісти
Ну как вам доходит.
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24.05.2022 07:11 Відповісти
Зеля читатель. По бумажке. А не военный мыслитель. Я слабо верю в соотношение 1/20. Если у нас 100 танков на востоке, а это самый самый минимум. То у кацапов никак не может быть 2000 танков. Их просто нет в таком количестве на всех фронтах. То же и по арте. У нас 200 стволов - у кацапов 4000? При том, что у них во всей армии 5500. Кто то пистит. Может по авиации и будет такое соотношение, и то сильно не факт.
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24.05.2022 00:26 Відповісти
по снарядам,минам и ракетам у кацапов фора в 100 раз не меньше-там никто даже особо не заморачивается с прицелами и наводкой -навели на квадрат ,засыпали столько то ,перешли к следующему квадрату .
Вон гляньте в соседней ветке как едут по дороге на лисичанск-минометы просто так сыпят на дорогу ,есть там кто то или нет
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24.05.2022 00:39 Відповісти
А что ты как Главнокомандующий делал 3 года с 2019 года для развития и усиления армии?
Тебе шашлыки и дороги были важнее, чем армия. А теперь стонешь...
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24.05.2022 00:31 Відповісти
В 20 раз больше смартфонов?
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24.05.2022 00:58 Відповісти
Стиральных машин.
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24.05.2022 07:59 Відповісти
хоть и переправа, но лошадь надо менять на коня... потому как сопли, сопли, сопли... лошадь хотела сказать правду, а вышло как членом по роялю... а вообще перед тем, как задвигать речи надо думать не головкой, а головой (если она есть), не умом ссынарыста, а умом стратега... народ выстоит и победит и порок простит, но подлость не забудет...
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24.05.2022 06:31 Відповісти
Это, мягко говоря, НЕПРАВДА (чтоб оправдать себя)!
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24.05.2022 09:50 Відповісти
Похоже, общественное мнение готовят к сдаче.
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24.05.2022 10:45 Відповісти
А знаєте, панове, так воно виходить, що головний гіволт ... найсоромніша сорому навіть не відразу впадає в око - настільки нахабно вона виставлена ​​напоказ.
Але, спочатку, рядок з військових підручників... Отже..."Вважається, що за рівних технічних умов, у тактичному позиційному бою, для ефективного наступу, сили наступаючого повинні чисельно перевершувати сили оборонця не менше ніж утричі. !"
Тобто - співвідношення сил на фронті має бути військовою таємницею, бо воно може спонукати ворога на певні дії" Вісь. Вкурили? А від тепер знову читаємо першу фразу цієї статті. Увага "Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських..."
Що-що? Український головнокомандувач... у відкритому джерелі інформації повідомляє ворогові, що у нього є більш ніж у сім разів більше накопичення військ для атаки на ЗСУ, ніж навіть потрібно за підручниками з війни!( не в 3... а в 20 разів!!! )... Ще раз: хто це заявляє на весь білий світ? Зеленський .... Бувають ще більш переконливі приклади зради ??? Ну ну
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24.05.2022 11:42 Відповісти
А що кажуть розвідки з приводу оцього 1:20 ?? Зе означає зрада!
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24.05.2022 20:45 Відповісти
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