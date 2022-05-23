Зеленський: У російських окупантів на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час розмови в Українському домі в Давосі

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

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