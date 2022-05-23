Зеленський: У російських окупантів на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас
Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час розмови в Українському домі в Давосі
"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", - зазначив він.
Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.
Топ коментарі
+107 Леонід Мефодовський
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+91 Павло ШОвте
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+65 18c49ed2
показати весь коментар23.05.2022 22:32
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Вон гляньте в соседней ветке как едут по дороге на лисичанск-минометы просто так сыпят на дорогу ,есть там кто то или нет
Тебе шашлыки и дороги были важнее, чем армия. А теперь стонешь...
Але, спочатку, рядок з військових підручників... Отже..."Вважається, що за рівних технічних умов, у тактичному позиційному бою, для ефективного наступу, сили наступаючого повинні чисельно перевершувати сили оборонця не менше ніж утричі. !"
Тобто - співвідношення сил на фронті має бути військовою таємницею, бо воно може спонукати ворога на певні дії" Вісь. Вкурили? А від тепер знову читаємо першу фразу цієї статті. Увага "Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських..."
Що-що? Український головнокомандувач... у відкритому джерелі інформації повідомляє ворогові, що у нього є більш ніж у сім разів більше накопичення військ для атаки на ЗСУ, ніж навіть потрібно за підручниками з війни!( не в 3... а в 20 разів!!! )... Ще раз: хто це заявляє на весь білий світ? Зеленський .... Бувають ще більш переконливі приклади зради ??? Ну ну