Обмін полоненими, повернення депортованих та запобігання продовольчій кризі, - це головні гуманітарні проблеми війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав обмін полоненими, повернення з Росії депортованих українців та запобігання продовольчій кризі головними гуманітарними проблемами.
Як інформує Цензор.НЕТ із поосиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив, виступаючи за допомогою відеозв'язку в Українському домі у Давосі.
"Із гуманітарного характеру я наразі виділив би дві речі. Перша - обмін людей. Це політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. На сьогодні декілька тисяч людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя та "Азовсталі". Вони вивезені. І з Донбасу були люди, які на сьогодні у полоні. Це відважні люди. Вони зробили велику роботу. Героїчну і, впевнений, історичну. Ми маємо їх обміняти. І тут потрібно, щоб усі держави, щоб приєдналися ООН, і Швейцарія, і має досвід Ізраїль", - заявив Зеленський.
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