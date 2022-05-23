Обмін полоненими, повернення депортованих та запобігання продовольчій кризі, - це головні гуманітарні проблеми війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав обмін полоненими, повернення з Росії депортованих українців та запобігання продовольчій кризі головними гуманітарними проблемами.

Як інформує Цензор.НЕТ із поосиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив, виступаючи за допомогою відеозв'язку в Українському домі у Давосі.





"Із гуманітарного характеру я наразі виділив би дві речі. Перша - обмін людей. Це політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. На сьогодні декілька тисяч людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя та "Азовсталі". Вони вивезені. І з Донбасу були люди, які на сьогодні у полоні. Це відважні люди. Вони зробили велику роботу. Героїчну і, впевнений, історичну. Ми маємо їх обміняти. І тут потрібно, щоб усі держави, щоб приєдналися ООН, і Швейцарія, і має досвід Ізраїль", - заявив Зеленський.

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