На сході ситуація вкрай складна, але військам РФ не вдається оточити підрозділи ЗСУ, - Міноборони

Донеччина та Луганщина наразі є зоною активних бойових дій, де ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається.

Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні південь і схід – це активна зона бойових дій, і там на сьогодні дійсно дуже гаряче. Найгарячіше сьогодні на сході – це Донецька, Луганська область. І дійсно, ситуація вкрай складна; російські війська намагаються оточити наші війська. Їм поки що це не вдається, але боротьба дуже серйозна зараз триває. І насправді росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України, і безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, де вони можуть це робити і вже навіть по тих лініях, де є тимчасово зайняті території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же розташували свої засоби ПВО. Тому ситуація доволі складна, але ЗСУ потужно чинять опір", - сказала Маляр.

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Вона додала, що перемога буде за Україною, але потрібно набратись терпіння і зрозуміти, в яких складних умовах перебувають українські військові.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може отримати від міжнародних партнерів достатню військову допомогу, аби розпочати контрнаступ, Маляр зазначила, що слід бути дуже обережними у таких прогнозах, адже подібна інформація є частиною оборонного плану. Тож, ніхто її не розголошуватиме, аби не дати можливості ворогу коригувати свої дії.

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Маляр нагадала, що Україна потребує важкого озброєння, артилерії, військової техніки та ін.