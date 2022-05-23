На сході ситуація вкрай складна, але військам РФ не вдається оточити підрозділи ЗСУ, - Міноборони
Донеччина та Луганщина наразі є зоною активних бойових дій, де ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається.
Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні південь і схід – це активна зона бойових дій, і там на сьогодні дійсно дуже гаряче. Найгарячіше сьогодні на сході – це Донецька, Луганська область. І дійсно, ситуація вкрай складна; російські війська намагаються оточити наші війська. Їм поки що це не вдається, але боротьба дуже серйозна зараз триває. І насправді росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України, і безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, де вони можуть це робити і вже навіть по тих лініях, де є тимчасово зайняті території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же розташували свої засоби ПВО. Тому ситуація доволі складна, але ЗСУ потужно чинять опір", - сказала Маляр.
Вона додала, що перемога буде за Україною, але потрібно набратись терпіння і зрозуміти, в яких складних умовах перебувають українські військові.
Відповідаючи на запитання, коли Україна може отримати від міжнародних партнерів достатню військову допомогу, аби розпочати контрнаступ, Маляр зазначила, що слід бути дуже обережними у таких прогнозах, адже подібна інформація є частиною оборонного плану. Тож, ніхто її не розголошуватиме, аби не дати можливості ворогу коригувати свої дії.
Маляр нагадала, що Україна потребує важкого озброєння, артилерії, військової техніки та ін.
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Бо, як тільки починають всілякі "говорящие головы" типу Обдристовича, розповідати про те, що того чи іншого не може бути, тому, що не може бути, стає не по собі.
Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
Это как понимать?
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
@1_ytractorist
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https://twitter.com/1_ytractorist/status/1528695775500374016 8h
Коли в Зеленського спитають https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #де_герої_Азовсталі , він скаже що ми цю проблему переросли.
А если бы только, то что сдали бы? И это Минобороны воюющей за жизнь своего народа страны.
зеленскийпутин
А не наоборот