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Новини Війна
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На сході ситуація вкрай складна, але військам РФ не вдається оточити підрозділи ЗСУ, - Міноборони

війна

Донеччина та Луганщина наразі є зоною активних бойових дій, де ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається.

Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні південь і схід – це активна зона бойових дій, і там на сьогодні дійсно дуже гаряче. Найгарячіше сьогодні на сході – це Донецька, Луганська область. І дійсно, ситуація вкрай складна; російські війська намагаються оточити наші війська. Їм поки що це не вдається, але боротьба дуже серйозна зараз триває. І насправді росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України, і безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, де вони можуть це робити і вже навіть по тих лініях, де є тимчасово зайняті території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же розташували свої засоби ПВО. Тому ситуація доволі складна, але ЗСУ потужно чинять опір", - сказала Маляр.

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Вона додала, що перемога буде за Україною, але потрібно набратись терпіння і зрозуміти, в яких складних умовах перебувають українські військові.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може отримати від міжнародних партнерів достатню військову допомогу, аби розпочати контрнаступ, Маляр зазначила, що слід бути дуже обережними у таких прогнозах, адже подібна інформація є частиною оборонного плану. Тож, ніхто її не розголошуватиме, аби не дати можливості ворогу коригувати свої дії.

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Маляр нагадала, що Україна потребує важкого озброєння, артилерії, військової техніки та ін.

Автор: 

Міноборони (7329) Донбас (22354) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+22
"ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається."

Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
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23.05.2022 22:58
+17
Лише в Україні можливо щоб під час війни посаду заступника міноборони займала якась тупорила швабра, яка в принципі жодного відношення до військової справи не має і мати не може!
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23.05.2022 23:03
+16
Там ППЦ ЩО зараз твориться!!!
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
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23.05.2022 22:59
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Серед українських людей можуть оточити ЗСУ, чому не наоборот.
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23.05.2022 22:52 Відповісти
Да хватит истерить. Идет наступление тремя кацапскими армиями на узком фронте. Да еще и вдоль дуги.
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24.05.2022 00:19 Відповісти
Це вже стає тривожно і гидко слухати...
Бо, як тільки починають всілякі "говорящие головы" типу Обдристовича, розповідати про те, що того чи іншого не може бути, тому, що не може бути, стає не по собі.
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23.05.2022 22:54 Відповісти
Міноборони- менеджери. Добре хоч Рєзніков мовчить...
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23.05.2022 22:55 Відповісти
Без комментариев
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23.05.2022 22:57 Відповісти
"ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається."

Что значит пока, то есть вы допускаете окружение?! Лучше бы Минобороны не писало таких комментариев.
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23.05.2022 22:58 Відповісти
але боротьба дуже серйозна зараз триває. ... от кого оно вещает?
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23.05.2022 23:04 Відповісти
Там на карте все видно.
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23.05.2022 23:05 Відповісти
Точно так неокружали Маріуполь і що? Хлопці в Маріуполі як мантру говорили вірте в ЗСУ і що? Та с таким ********* керівництвом зрадників можна щось тяжко віриться, що зєлєбоьіки натхненно допомагають у всьому ЗСУ, щоб в них вірити. З Рєзніковими, Гетьманцевими і іншими москалями і ворогів не треба, все за них зроблять..
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23.05.2022 22:59 Відповісти
******* Арестович в интервью Фийгану уже заявил, что сдача Северодонецка будет ещё одним ударом по Украине.
Это как понимать?
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24.05.2022 06:31 Відповісти
Там ППЦ ЩО зараз твориться!!!
Але у Києві, на Банковій, про війну вже забули:
Всі зусилля кинули на війну з опозицією!
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23.05.2022 22:59 Відповісти
Лише в Україні можливо щоб під час війни посаду заступника міноборони займала якась тупорила швабра, яка в принципі жодного відношення до військової справи не має і мати не може!
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23.05.2022 23:03 Відповісти
Той випадок, коли Єдиний марафон показує зрадника Медведчука та не показував пресконференцію з дружинами https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #азов і не показував пресконференцію самих Азовців. Співпадіння? Не думаю
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23.05.2022 23:05 Відповісти
Тракторист

@1_ytractorist

·
https://twitter.com/1_ytractorist/status/1528695775500374016 8h

Коли в Зеленського спитають https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #де_герої_Азовсталі , він скаже що ми цю проблему переросли.
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23.05.2022 23:07 Відповісти
"І насправді росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України"

А если бы только, то что сдали бы? И это Минобороны воюющей за жизнь своего народа страны.
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23.05.2022 23:06 Відповісти
Это шо, нас готовят к новым Азовцам и новому Мариуполю?
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23.05.2022 23:12 Відповісти
Сливают восток!Говорят в Лимане уже часть города под росией!До Славянска 20км!а мы то марки выпускаем!Когда под Киевом были пищали и видео записывали все звезды,а сейчас от Киева далеко-пофиг!Украина не только Киев!
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23.05.2022 23:18 Відповісти
лиман голосовал за зеленского - чего теперь жаловаться? вас же предупреждали или Порошенко или зеленский путин
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23.05.2022 23:34 Відповісти
Ну что вы мелете. Кто сливает? Жесточайшие бои по всему периметру областей. Нужно выдержать удар. Сточить армии противника. Максимально выбить технику. Что и стараются делать всеми силами.
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24.05.2022 00:21 Відповісти
Что-то последние новости вообще не дают надежды. Готовят народ к сливу юго-востока? А то сначала такие шапкозакидательные прогнозы были, а теперь - ой, они нам полный ****** устроили.
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23.05.2022 23:24 Відповісти
Увольте эту дурочку с переулочка! Что она несет"кролики это не только ценный мех.."
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23.05.2022 23:25 Відповісти
Хтось ще вірить, що ця кончена влада буде проводити контрнаступ? Ще одне оточення і злив наших солдатів - це суцільна деморалізація. Захід напевне уже теж сумнівається і призупинили надання озброєння.
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23.05.2022 23:26 Відповісти
не ставьте телегу перед лошадью-изза того,что запад так "мощно"дает военную помощь -орки постепенно продавливают оборону ,заливая все сотнями тонн снарядов .
А не наоборот
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23.05.2022 23:56 Відповісти
А вы выйдеите поваюйте,хорошо дома сидеть
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23.05.2022 23:28 Відповісти
Именно, хорошо побеждать сидя дома атакуя с теплого дивана
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Одни порохопердуны)) Возбудились как никогда
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23.05.2022 23:37 Відповісти
Все умные, схватили автоматы и побежали
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23.05.2022 23:38 Відповісти
Для всех кто пишет сливают восток итд. Какие ваши предложения, как вы с**е представляете его удерживать при огромном преимуществе врага по всем видам вооружения и живой силе. Плюс авиация **...шит день и ночь наши позиции ракетами и бомбами закидывает
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24.05.2022 00:04 Відповісти
до куда отходить будем?? чего не хватает ЗСУ? оружия или людей? где наши типа партнеры??
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24.05.2022 00:08 Відповісти
где наши типа ''партнеры'' - этот вопрос меня сейчас тоже очень интересует
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24.05.2022 00:40 Відповісти
где ленд лиз??
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Вам по приколу тупо истерить?
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24.05.2022 00:22 Відповісти
нет
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24.05.2022 00:29 Відповісти
выгоните нахер этого маляра с ее недоделанными выступлениями... оно не только на вид дебильное, но еще и мозгом... а то своими выступлениями она так "поднимает дух", что хочется послать ее вместе с резником найух... два дебила... это сила...
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24.05.2022 06:26 Відповісти
.....опір чинять..., але миронівку здали і світлодарськ на черзі? відступати далі нікуди....
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24.05.2022 06:44 Відповісти
 
 