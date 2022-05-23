За 23 травня уражено 6 безпілотників та 1 крилату ракету. Ворог нарощує авіаційну присутність біля наших кордонів, - Повітряні Сили
Авіація Повітряних Сил та протиповітряна оборона Сухопутних військ Збройних Сил України 23 травня уразили крилату ракету, 6 БПЛА та 30 бойових броньованих машин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.
З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО.
За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних Сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.
Винищувачем Повітряних Сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат"".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому, вся надія на Захід.
Кацапи там знову хазяйнують...
2. За 3 мес. войны орки потеряли "невосполнимыми" (200-е+раненные) порядка 40 000. Потери восполнили и сформировали новые БТГ (около 15-20). Т.е. сейчас общая группировка орков порядка 220 000. Из них около 40 000 в резерве.
3. Сейчас действительно "критическое время" , т.к. имеющаяся техника и боеприпасы на исходе, а "западная помощь" поступает в количестве 20% от необходимого. А то, что нам требуется не поступает совсем (РСЗО, ПВО, ПРО). По некоторым видам вооружения, ситуация для нас просто катастрофическая. Например по РСЗО соотношение 1:6, а по дальнобойной артиллерии 1:4. По запасу боеприпасов - ещё печальнее.
В такой ситуации, наше подавляющее преимущество в количестве личного состава, может иметь значение только в одном случае: Если идти в массовую атаку. Количество жертв не трудно себе представить.
4. А вот почему очень низкая активность наших ДРГ в тылу врага ... вопрос открытый. Есть мнение, что на оккупированных территориях высок % ватного населения, что делает практически невозможной работу наших ДРГ. Другого объяснения я не вижу.