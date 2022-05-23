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За 23 травня уражено 6 безпілотників та 1 крилату ракету. Ворог нарощує авіаційну присутність біля наших кордонів, - Повітряні Сили

орлан

Авіація Повітряних Сил та протиповітряна оборона Сухопутних військ Збройних Сил України 23 травня уразили крилату ракету, 6 БПЛА та 30 бойових броньованих машин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО.

За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних Сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.

Винищувачем Повітряних Сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат"".

Також читайте: 21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущених рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

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авіація (4116) безпілотник (4120) крилаті ракети (1071) Повітряні сили (2608)


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Топ коментарі
+4
Чекають поки там кацапів буде більше, а то цілу ракету випускати заради пари тушок кацапів, дороге задоволення.
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23.05.2022 23:05
+4
Після того, як пліснява, спільно з кацапнею, зловили "свинарчуків", клістрони ніхто не діставав, ППО не ніхто займався.
Тому, вся надія на Захід.
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23.05.2022 23:43
+2
Дивлюсь на карту і офігіваю вчора одна інфа сьогодні друга інфа яка мабуть мала бути за неділю або й другу.Севередонецьк с 3 сторон закривають орки,Лиман фактично буде сдано не сьогодня так завтра.Плацдарм біля Попасної розширився просто звиздець всього за добу.Під Харковом Орки отбили Рубіжне.Таке враження як до того як дали нам зброю ми воювали куди активніше і результативніше.А тут за добу нічого собі просадка по територіям.Одна бровада по тв і прессі а по факту втрачаємо територію.Севередонецьк буде схоже за все другим Маріуполем.У орків на початок війни було 160 десь тис проти також числа як і у нас.Їх фактично більше половина перемололи фізично ,зараз Зеленській сказав що в нас 700 тис а той більше.Район Ізюма і Северодонецька група орків десь 20 тис.Я щось не зрозумів якого дідька?Так частина прикриває білорусь інша херсонщину і т.д. але якого дідька в них може бути числених перевіс.І наразі не йде мова про важку зброю і іншу.Там що війська смертники?Хтось нам п@@здить і при цьому каже все нормально.При тому що картина виглядає лайново вже с коридором до Криму ы укрпленням орків на херсонщині.Ніфіга собі звільняти
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23.05.2022 23:26
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A де ППО?
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23.05.2022 22:58 Відповісти
Після того, як пліснява, спільно з кацапнею, зловили "свинарчуків", клістрони ніхто не діставав, ППО не ніхто займався.
Тому, вся надія на Захід.
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23.05.2022 23:43 Відповісти
Бачили як Арестович у Фейгіна сказав що слова Медведчука про Порошенка це помста(фактично він мав це на увазі) за питання хто здав південь України?
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23.05.2022 22:59 Відповісти
Чому Генштаб не наносить ударів по о. Зміїний ?
Кацапи там знову хазяйнують...
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23.05.2022 22:59 Відповісти
Чекають поки там кацапів буде більше, а то цілу ракету випускати заради пари тушок кацапів, дороге задоволення.
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23.05.2022 23:05 Відповісти
Дивлюсь на карту і офігіваю вчора одна інфа сьогодні друга інфа яка мабуть мала бути за неділю або й другу.Севередонецьк с 3 сторон закривають орки,Лиман фактично буде сдано не сьогодня так завтра.Плацдарм біля Попасної розширився просто звиздець всього за добу.Під Харковом Орки отбили Рубіжне.Таке враження як до того як дали нам зброю ми воювали куди активніше і результативніше.А тут за добу нічого собі просадка по територіям.Одна бровада по тв і прессі а по факту втрачаємо територію.Севередонецьк буде схоже за все другим Маріуполем.У орків на початок війни було 160 десь тис проти також числа як і у нас.Їх фактично більше половина перемололи фізично ,зараз Зеленській сказав що в нас 700 тис а той більше.Район Ізюма і Северодонецька група орків десь 20 тис.Я щось не зрозумів якого дідька?Так частина прикриває білорусь інша херсонщину і т.д. але якого дідька в них може бути числених перевіс.І наразі не йде мова про важку зброю і іншу.Там що війська смертники?Хтось нам п@@здить і при цьому каже все нормально.При тому що картина виглядає лайново вже с коридором до Криму ы укрпленням орків на херсонщині.Ніфіга собі звільняти
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23.05.2022 23:26 Відповісти
1. Группировка вторжения была порядка 200 000. В Украину зашло порядка 150 000 (остальные были в резерве).
2. За 3 мес. войны орки потеряли "невосполнимыми" (200-е+раненные) порядка 40 000. Потери восполнили и сформировали новые БТГ (около 15-20). Т.е. сейчас общая группировка орков порядка 220 000. Из них около 40 000 в резерве.
3. Сейчас действительно "критическое время" , т.к. имеющаяся техника и боеприпасы на исходе, а "западная помощь" поступает в количестве 20% от необходимого. А то, что нам требуется не поступает совсем (РСЗО, ПВО, ПРО). По некоторым видам вооружения, ситуация для нас просто катастрофическая. Например по РСЗО соотношение 1:6, а по дальнобойной артиллерии 1:4. По запасу боеприпасов - ещё печальнее.
В такой ситуации, наше подавляющее преимущество в количестве личного состава, может иметь значение только в одном случае: Если идти в массовую атаку. Количество жертв не трудно себе представить.
4. А вот почему очень низкая активность наших ДРГ в тылу врага ... вопрос открытый. Есть мнение, что на оккупированных территориях высок % ватного населения, что делает практически невозможной работу наших ДРГ. Другого объяснения я не вижу.
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24.05.2022 09:41 Відповісти
Алексей Арестович: "Ближайшие несколько дней будут отчаянными попытками наступления... Отчаянными попытками попытаться пробиться в Северодонецк, все-таки перерезать трассу Бахмут-Северодонецк, все-таки от Васильевки пойти на север и двинуться к Гуляй-полю."
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24.05.2022 00:30 Відповісти
За 23 мая я насчитал 13 воздушных тревог. Сбили 1 ракету, т.е. 12 прилетело. В СМИ - полная тишина. Повышаем доверие к власти?
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24.05.2022 08:57 Відповісти
 
 