За 23 травня уражено 6 безпілотників та 1 крилату ракету. Ворог нарощує авіаційну присутність біля наших кордонів, - Повітряні Сили

Авіація Повітряних Сил та протиповітряна оборона Сухопутних військ Збройних Сил України 23 травня уразили крилату ракету, 6 БПЛА та 30 бойових броньованих машин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО.

За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних Сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.

Винищувачем Повітряних Сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат"".

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