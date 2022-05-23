Кіссинджер пророкує Росії повну ізоляцію через війну проти України: "Розділова лінія буде перемальована"
Російська війна проти України може назавжди перебудувати глобальний порядок, вважає колишній державний секретар США, 99-річний фахівець у галузі міжнародної політики, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссинджер.
Про це він сказав у понеділок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Засновник і президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб нагадав Кіссинджеру, що, виступаючи на форумі 1980 року, той сказав, що "ми живемо в епоху глобальної взаємозалежності". Коментуючи свій вислів, дипломат зауважив, що нинішній воєнний конфлікт може назавжди перебудувати глобальний порядок. За його словами, "сторони мають дійти до мирних переговорів протягом наступних двох місяців".
Раніше, на його думку, Україна мала стати мостом між Європою і Росією, "але зараз, у міру перебудови відносин, ми можемо потрапити в простір, де розділова лінія буде перемальована, а РФ опиниться в повній ізоляції". Ідея щодо "мосту" вже не є актуальною, вважає він.
"Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли Росія може повністю віддалитися від Європи й шукати постійний союз в іншому місці. Це може призвести до дипломатичного дистанціювання в дусі холодної війни, що поверне нас на десятиліття назад", - зазначив Кіссинджер.
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Какой то перед у вас получился не того. А какие то новые линии ?
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https://twitter.com/***********/status/1528599217723277312 15 ч
Снайпер ВСУ "денацифицировал" лучшего российского снайпера, постоянного участника и призера международных армейских игр в конкурсе "Снайперской рубеж", командира отделения стрелковой роты снайперов РФ Сергея Царькова.
Сережа возвращается домой в персональном целлофановом пакете.
Про яку другу Холодну війну говорить Кісінджер? З ким це буде війна - з племенем дикунів?
Была в ходу в Ленинграде после шестьдесят седьмого года и такая шутка: «Чем отличается Суэцкий канал от канала Грибоедова? Тем, что на Суэцком евреи сидят по одну сторону, а на Грибоедова - на обеих». На канале Грибоедова, а отнюдь не на Суэцком, родился некогда и известный советский политический обозреватель-американист, комментатор, политолог и обличитель Валентин Зорин. Правда, фамилия его была тогда не Зорин, а несколько иная, более гармонирующая с внешним обликом.
Про Зорина была и шутка персональная. Родилась она во время визита в Союз Генри Киссинджера и основывалась на необычайном их внешнем сходстве: Зорин был вылитой копией Киссинджера, прямо брат-близнец, только в одну вторую натуральной величины - тот же курчавый ежик, оттопыренные уши, жирный подбородок и роговые очки. «Скажите, пожалуйста, господин Зорин, вы еврей? - Я - русский! - А-а. А я - американский».
https://odessa1.com/globus/author/mihail-veller/ Михаил Веллер
друзьями, и Путина интересует мнение американского собеседника по поводу внутренней
ситуации в РФ: «Для В. Путина важна любая точка зрения, и особенно такого мудрого
человека, как Г. Киссинджер».
Генри Киссинджер постоянный визитёр Москвы, особенно, во времена правления Путина
и Медведева. По неофициальным данным, за последние 12 лет, Путин встречался с
Киссенджером более 20 раз.
Г.Киссинджер советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и
государственный секретарь США с 1973 по 1977 год. Мастер закулисной игры и
политических интриг."
Хотя в принципе... Дедушка старый, ему всё равно.