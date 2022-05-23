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Новини Війна
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Кіссинджер пророкує Росії повну ізоляцію через війну проти України: "Розділова лінія буде перемальована"

кіссинджер

Російська війна проти України може назавжди перебудувати глобальний порядок, вважає колишній державний секретар США, 99-річний фахівець у галузі міжнародної політики, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссинджер.

Про це він сказав у понеділок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Засновник і президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб нагадав Кіссинджеру, що, виступаючи на форумі 1980 року, той сказав, що "ми живемо в епоху глобальної взаємозалежності". Коментуючи свій вислів, дипломат зауважив, що нинішній воєнний конфлікт може назавжди перебудувати глобальний порядок. За його словами, "сторони мають дійти до мирних переговорів протягом наступних двох місяців".

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Раніше, на його думку, Україна мала стати мостом між Європою і Росією, "але зараз, у міру перебудови відносин, ми можемо потрапити в простір, де розділова лінія буде перемальована, а РФ опиниться в повній ізоляції". Ідея щодо "мосту" вже не є актуальною, вважає він.

"Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли Росія може повністю віддалитися від Європи й шукати постійний союз в іншому місці. Це може призвести до дипломатичного дистанціювання в дусі холодної війни, що поверне нас на десятиліття назад", - зазначив Кіссинджер.

Автор: 

Кіссинджер Генрі (14) росія (64984)


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Топ коментарі
+31
Никаких линий. Рашка должна быть разоружена как Германия после Второй мировой и разделена на десятки малых независимых государств.
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23.05.2022 23:14
+27
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·
https://twitter.com/***********/status/1528599217723277312 15 ч

Снайпер ВСУ "денацифицировал" лучшего российского снайпера, постоянного участника и призера международных армейских игр в конкурсе "Снайперской рубеж", командира отделения стрелковой роты снайперов РФ Сергея Царькова.
Сережа возвращается домой в персональном целлофановом пакете.

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23.05.2022 23:19
+21
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23.05.2022 23:16
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Це може призвести до дипломатичного дистанціювання в дусі холодної війни, що поверне нас на десятиліття назад", - зазначив Кіссинджер.



Какой то перед у вас получился не того. А какие то новые линии ?
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23.05.2022 23:11 Відповісти
"Це може призвести до дипломатичного дистанціювання в дусі холодної війни, що поверне нас на десятиліття назад", - зазначив Кіссинджер. - шел бы он за кораблем с такими формулировками, росия далеко не совок.
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23.05.2022 23:13 Відповісти
Никаких линий. Рашка должна быть разоружена как Германия после Второй мировой и разделена на десятки малых независимых государств.
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23.05.2022 23:14 Відповісти
Она после окончания холодной войны должна была быть разоружена. Тем более раз она продолжатель СССР. А разоружили Украину. Будто специально эту войну планировали.
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23.05.2022 23:19 Відповісти
Иди разоружай, воен диванный.
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24.05.2022 00:26 Відповісти
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23.05.2022 23:16 Відповісти
***********

@***********

·
https://twitter.com/***********/status/1528599217723277312 15 ч

Снайпер ВСУ "денацифицировал" лучшего российского снайпера, постоянного участника и призера международных армейских игр в конкурсе "Снайперской рубеж", командира отделения стрелковой роты снайперов РФ Сергея Царькова.
Сережа возвращается домой в персональном целлофановом пакете.

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23.05.2022 23:19 Відповісти
Киссинжеру дали пососать кремлевскию конфетку
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23.05.2022 23:21 Відповісти
Старий перець до цього все ділить на три - Росія, Кетай і США. Себе вважає автором зближення США та Кетаю. Тепер вважає, що Росія зблизиться з Кетаем. В них різні розумові здібності, Росія абсолютно нічого не вважає - це моєі баста, советский союз ето я, владимир Путин. Ось все. Як всі горе-диктатори крепко промахнувся. Бо вважав себе левом, а на ділі чистий бабуїн.
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23.05.2022 23:21 Відповісти
Що буде являти собою Московія у найближчі роки? Дикунська країна, яка не здатна навіть видобути копалини у своїй країні, не кажучи вже про їхню переробку. В них не буде ані розвинених ******** підприємств, ані технологій, навіть сільське господарство в них буде на рівні африканських країн. Крім того, їхне військо буде на рівні другої половини 20-го сторіччя, як по навченості солдат, так і по технічному оснащенню, не в останнб чергу через жорсткий фінансовий голод.

Про яку другу Холодну війну говорить Кісінджер? З ким це буде війна - з племенем дикунів?
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23.05.2022 23:28 Відповісти
Про Кісінджера:



Была в ходу в Ленинграде после шестьдесят седьмого года и такая шутка: «Чем отличается Суэцкий канал от канала Грибоедова? Тем, что на Суэцком евреи сидят по одну сторону, а на Грибоедова - на обеих». На канале Грибоедова, а отнюдь не на Суэцком, родился некогда и известный советский политический обозреватель-американист, комментатор, политолог и обличитель Валентин Зорин. Правда, фамилия его была тогда не Зорин, а несколько иная, более гармонирующая с внешним обликом.

Про Зорина была и шутка персональная. Родилась она во время визита в Союз Генри Киссинджера и основывалась на необычайном их внешнем сходстве: Зорин был вылитой копией Киссинджера, прямо брат-близнец, только в одну вторую натуральной величины - тот же курчавый ежик, оттопыренные уши, жирный подбородок и роговые очки. «Скажите, пожалуйста, господин Зорин, вы еврей? - Я - русский! - А-а. А я - американский».

https://odessa1.com/globus/author/mihail-veller/ Михаил Веллер
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23.05.2022 23:29 Відповісти
вырастили монстра, теперь на форумах выступают....
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23.05.2022 23:31 Відповісти
проснувся блд
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23.05.2022 23:34 Відповісти
О, друг путлера нарисовался! Думал что он уже крякнутый, ан нет живой.
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23.05.2022 23:38 Відповісти
"Лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссинджер." "За його словами, "сторони мають дійти до мирних переговорів протягом наступних двох місяців". А то россия уйдет к другим странам и начнется холодная война и все откатится на десятилетия назад. Я думаю, Украине такие советы Нобелевского лауреата не нужны.
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23.05.2022 23:40 Відповісти
В 99 (!) лет еще выступает и формирует геополитику! Рептилоид хренов
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23.05.2022 23:42 Відповісти
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23.05.2022 23:53 Відповісти
"За 10 личных встреч, по словам пресс-секретаря Д. Пескова, Киссинджер и Путин стали
друзьями, и Путина интересует мнение американского собеседника по поводу внутренней
ситуации в РФ: «Для В. Путина важна любая точка зрения, и особенно такого мудрого
человека, как Г. Киссинджер».
Генри Киссинджер постоянный визитёр Москвы, особенно, во времена правления Путина
и Медведева. По неофициальным данным, за последние 12 лет, Путин встречался с
Киссенджером более 20 раз.
Г.Киссинджер советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и
государственный секретарь США с 1973 по 1977 год. Мастер закулисной игры и
политических интриг."
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23.05.2022 23:45 Відповісти
"Так, Киссинджер говорил, что Россию следует воспринимать как ключевой элемент нового мирового равновесия, а не как главную угрозу безопасности США. По поводу кризиса вокруг Украины он замечал, что не следует торопиться со сближением Украины и Запада и ссорить ее с Россией, потому что Украину лучше всего использовать как посредника между Россией и Западом. В отношении Сирии Киссинджер тоже призывал к сотрудничеству между Россией и США, чтобы совместными усилиями помочь Асаду и затем способствовать мирному разрешению гражданского конфликта."
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23.05.2022 23:51 Відповісти
Нагородил какой-то хрени малопонятной и труднообъяснимой, но зато на форуме и под аплодисменты. Лауреат, как никак...
Хотя в принципе... Дедушка старый, ему всё равно.
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23.05.2022 23:59 Відповісти
Останній дінозавр
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24.05.2022 00:58 Відповісти
Между рафинированной интеллектуальностью и деменцией в преклонном возрасте обычно переходных ступенек не бывают. Когда в былые игры разума вмешивается старческиймы, маразм можно только посочувствовать человеку.
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24.05.2022 05:35 Відповісти
Ото ще ла@но
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24.05.2022 07:41 Відповісти
 
 