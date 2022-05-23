Кіссинджер пророкує Росії повну ізоляцію через війну проти України: "Розділова лінія буде перемальована"

Російська війна проти України може назавжди перебудувати глобальний порядок, вважає колишній державний секретар США, 99-річний фахівець у галузі міжнародної політики, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссинджер.

Про це він сказав у понеділок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Засновник і президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб нагадав Кіссинджеру, що, виступаючи на форумі 1980 року, той сказав, що "ми живемо в епоху глобальної взаємозалежності". Коментуючи свій вислів, дипломат зауважив, що нинішній воєнний конфлікт може назавжди перебудувати глобальний порядок. За його словами, "сторони мають дійти до мирних переговорів протягом наступних двох місяців".

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Раніше, на його думку, Україна мала стати мостом між Європою і Росією, "але зараз, у міру перебудови відносин, ми можемо потрапити в простір, де розділова лінія буде перемальована, а РФ опиниться в повній ізоляції". Ідея щодо "мосту" вже не є актуальною, вважає він.

"Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли Росія може повністю віддалитися від Європи й шукати постійний союз в іншому місці. Це може призвести до дипломатичного дистанціювання в дусі холодної війни, що поверне нас на десятиліття назад", - зазначив Кіссинджер.