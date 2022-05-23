Загальна стратегія Путіна щодо України невідома, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що загальна стратегія президента Росії Володимира Путіна щодо України невідома.
Про це він заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відповідаючи на запитання, чи переключає Путін свою увагу на використання в якості зброї таких речей, як їжа, енергія та імміграція, Остін сказав, що світ бачив, як російський лідер "з самого початку використовував низку різних важелів".
Остін зазначив, що на початку війни Путін планував використовувати переважаючу силу, швидкість, щоб дуже швидко" взяти Київ і замінити уряд, але це не вдалося, і російські сили були відкинуті.
"І тому ми бачили, як вони дійсно рухалися дуже повільно й невдало на полі бою, і можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади чи інші інструменти влади, і він робить це, але з точки зору його загальної стратегії вона невідома", – сказав він.
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Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.
💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.
Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.
🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.
🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.
🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
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frate2
@eantonevici
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СССР получил помощи на 11 миллиардов тех еще долларов. По нынешним ценам - это порядка 185 миллиардов долларов США. Злобные американцы поставили в СССР 18000 самолетов, более 11000 танков и 44000 джипов
Советскому ВМФ было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. Союзники поставили в 1.5 раза больше автомобилей, чем произвел СССР за годы войны.
Своих локомотивов СССР не производил в годы войны. США поставили 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Американцы поставили в 10 раз больше вагонов, чем в советском союзе произвели их за военное время.
1/3 всей взрывчатки - помощь союзников. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч людей. СССР получил 4.5 миллиона тонн продовольствия
На третій місяць той війни, США до СРСР не поставили НІЧОГО!
100 гавбиць - то подарунок, а л/л тільки розчохлився...
Стратегічних планів не знає НІХТО!
Навіть він сам.
або депортувати щоб на сибіру виживали а не чинили спротив
і захопити територію України, використовувати як сировинну базу, бо мізків у зомбі мало щоб робити якесь в-во у себе