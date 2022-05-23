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Новини Війна
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Загальна стратегія Путіна щодо України невідома, - глава Пентагону Остін

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що загальна стратегія президента Росії Володимира Путіна щодо України невідома.

Про це він заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на запитання, чи переключає Путін свою увагу на використання в якості зброї таких речей, як їжа, енергія та імміграція, Остін сказав, що світ бачив, як російський лідер "з самого початку використовував низку різних важелів".

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Остін зазначив, що на початку війни Путін планував використовувати переважаючу силу, швидкість, щоб дуже швидко" взяти Київ і замінити уряд, але це не вдалося, і російські сили були відкинуті.

"І тому ми бачили, як вони дійсно рухалися дуже повільно й невдало на полі бою, і можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади чи інші інструменти влади, і він робить це, але з точки зору його загальної стратегії вона невідома", – сказав він.

Автор: 

Пентагон (1417) путін володимир (23767) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+21
Перший етап плану повномаштабної війни був виконаний ще в 2019 році на виборах місцевими дурнями котрі дуже "усталі ат вайни" які косили по 4 рази як їх кумир
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23.05.2022 23:27
+16
Відома: знищити Україну. Вбити 9 з 10 людей.
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23.05.2022 23:28
+16
Давай я расскажу тактику России. Очень просто. Называется блеф. Россия будет бить пока может в надежде, что партнеры и Украина сломаются. И это спасет Россию. Вот простая и понятная тактика.
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23.05.2022 23:28
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Товарещь намекает что у ***** шизофрения и с неизвестной формой патолргии.
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23.05.2022 23:48 Відповісти
Так разведка не психбольница, она психов не обследует. Как специалист, могу сказать что у ***** маниакальная страсть к убийствам, которые дают ему лошадиные дозы эндорфина, переросшая в зависимость.
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24.05.2022 00:11 Відповісти
Размашистые планы хла накрылись зашкваровой. Теперь хло импровизирует на ходу.
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23.05.2022 23:25 Відповісти
«В ближайшие один-два месяца планируется провести проверку готовности бомбоубежищ на всей европейской части России» - в Кремле усомнились в возможности ВСУ дойди до Урала.
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23.05.2022 23:27 Відповісти
Да. Главная цель России сейчас выглядеть бордячком, несмотря на цену и смысл действий. Короче, Путин держится за власть. Цель - сохранить собственную власть. Вот и всё.
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23.05.2022 23:29 Відповісти
У росіян була хімічна зброя під Києвом: шестеро захисників України зазнали ураження під час зачистки міста

Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.

💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.

Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.

🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.

🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
https://t.me/spravdi/8955
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23.05.2022 23:39 Відповісти
Перший етап плану повномаштабної війни був виконаний ще в 2019 році на виборах місцевими дурнями котрі дуже "усталі ат вайни" які косили по 4 рази як їх кумир
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23.05.2022 23:27 Відповісти
Відома: знищити Україну. Вбити 9 з 10 людей.
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23.05.2022 23:28 Відповісти
Давай я расскажу тактику России. Очень просто. Называется блеф. Россия будет бить пока может в надежде, что партнеры и Украина сломаются. И это спасет Россию. Вот простая и понятная тактика.
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23.05.2022 23:28 Відповісти
будет бить, пока война на чужой территории! если ракеты(бомбы) не будут падать на рф и бр - руина до самого Львова!!!
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23.05.2022 23:35 Відповісти
Нет. Не до Львова, а пока может. Что будет дальше они и сами действительно не знают. Поэтому это и блеф.
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23.05.2022 23:38 Відповісти
Дальше в один прекрасный день они проснутся обманутыми, побежденными, и с позором, и будут себя стыдиться 40 лет, как немцы, которые стыдились говорить на своём языке за границей.
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24.05.2022 00:03 Відповісти
Мне как-то всё равно и мне кажется что это не наше дело. Нужно просто понимать что происходит сейчас, а в остальном это как бы не касается Украины. Западные страны пусть думают что им делать с Путиным и Россией, а наша цель просто понимать что это зло и всё.
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24.05.2022 00:08 Відповісти
Кому все равно, ничего не пишет.
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24.05.2022 00:12 Відповісти
Сам ***** не ответит какие у него на Украину планы какие цели и задачи в ВСО и так далее....он играет ..от настроения,болячки,кризов,приступов,перемены настроений погоды и так далее....
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23.05.2022 23:29 Відповісти
Кажуть вчора одна маленька, но дуже злопам'ятна країна настільки образилась заявами Коняки про Гітлєра, що майже ненавмисно роз...бала в порту Латакія до...уя зброї та техніки, яку кацапи готували до відправки в Севастополь.
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23.05.2022 23:29 Відповісти
ось що таке справжній Ленд-Ліз, коли США рятували комуністичний СРСР - і тепер порівняйте з поставленими Україні 100 гаубицями👇



frate2

@eantonevici

·
https://twitter.com/eantonevici/status/1528760019700879360 5 ч

СССР получил помощи на 11 миллиардов тех еще долларов. По нынешним ценам - это порядка 185 миллиардов долларов США. Злобные американцы поставили в СССР 18000 самолетов, более 11000 танков и 44000 джипов
Советскому ВМФ было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. Союзники поставили в 1.5 раза больше автомобилей, чем произвел СССР за годы войны.
Своих локомотивов СССР не производил в годы войны. США поставили 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Американцы поставили в 10 раз больше вагонов, чем в советском союзе произвели их за военное время.
1/3 всей взрывчатки - помощь союзников. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч людей. СССР получил 4.5 миллиона тонн продовольствия
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23.05.2022 23:32 Відповісти
Ленд-лиза еще не было.
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23.05.2022 23:37 Відповісти
"Маленьке" уточнення:
На третій місяць той війни, США до СРСР не поставили НІЧОГО!
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23.05.2022 23:38 Відповісти
А должны были? Сцалин же заявлял что враг будет бит повсюду и везде..
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24.05.2022 00:06 Відповісти
Оналитег на паличці,...
100 гавбиць - то подарунок, а л/л тільки розчохлився...
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23.05.2022 23:44 Відповісти
Где вы долбоебы беретесь, а?
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23.05.2022 23:58 Відповісти
Просто Уйло використовує НАЙВИЩИЙ рівень таємності:
Стратегічних планів не знає НІХТО!
Навіть він сам.
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23.05.2022 23:36 Відповісти
Той важіль, який вдало використовують орки, знаходиться в Києві на Банковій.
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23.05.2022 23:38 Відповісти
План Путина по Украине один захватить Украину глупая какая-то статья
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23.05.2022 23:40 Відповісти
Какая у вертухая может быть стратегия? Имперские сопли и ничего более.
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23.05.2022 23:40 Відповісти
стратегия очевидна - утилизировать кацапов ударными темпами, потом сдохнуть и всех собак повесить на каких-то не очень соображающих козлов отпущения, которые по инерции будут дрыгаться куда им показали.
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23.05.2022 23:42 Відповісти
При всій повазі до пана Остіна, стратегія путіна відома - України й українців не повинно існувати. Він (путін) її неодноразово оприлюднював й саме цю його постанову орки й виконують на нашій землі.
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23.05.2022 23:43 Відповісти
Пусть Виталий Портников Вам разъяснит- ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ свободной Украины и рабство для народа "дешевая рабочая сила" для обслуги алкашни кацапской
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23.05.2022 23:44 Відповісти
***** добьётся обратного эффекта ещё при своей никчёмной жизни.
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24.05.2022 00:18 Відповісти
Та їм самим вона невідома
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23.05.2022 23:52 Відповісти
Ціль Путіна - завалить Україну трупами - як своїми так і чужими! Аби тільки владу зберегти!
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24.05.2022 00:48 Відповісти
а що там невідомого: мета х!йла вбити більше українців
або депортувати щоб на сибіру виживали а не чинили спротив
і захопити територію України, використовувати як сировинну базу, бо мізків у зомбі мало щоб робити якесь в-во у себе
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24.05.2022 02:04 Відповісти
Данія оголосила сьогодні, що доставить в Україну пускові установкі Harpoon і ракети для них, щоб допомогти їй захистити своє узбережжя.
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24.05.2022 04:18 Відповісти
При всій повазі до пана Остіна, стратегія путіна відома - України й українців не повинно існувати. Він (путін) її неодноразово оприлюднював й саме цю його постанову орки й виконують на нашій землі.
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24.05.2022 06:24 Відповісти
У Путина одна и та же стратегия. Атака, принуждение к миру на своих условиях. Берет себе он только то, что ему позволяют взять. Позволил Запад и США взять тогда Крым и Донбасс - взял. Сейчас, правда, мы и сами можем решить, если захотим.
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24.05.2022 07:04 Відповісти
А яка стратегія США? Україні не хватає зараз зброї.Стратегія США-віддати Україну і дати розповзтися фашизму на пів-світу(Угорщина,Хорватія,і т.п.),але зберегти з росією дипломатичні відносини,тримая на мотузці санкцій?
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24.05.2022 07:28 Відповісти
Стратегія: убивай, грабуй, гвалтуй. Головний стратегічний план- знищення українців як нації.Через що знищення рашистів є благородною справою для кожного українця.
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24.05.2022 08:12 Відповісти
Кому неизвестна? Там все очевидно (и к бабке не ходи)!
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24.05.2022 09:38 Відповісти
Стратегия РФ в отношении Украины понятна- это захват ее территорий, богатств и производственных мощностей и максимальное использование украинской дешевой рабочей силы для обогащения российской элиты. Еще один аспект - миллионы жителей России хотят переселиться в Украину, а украинцев насильственно переселить в Сибирь и на Дальний Восток. Впрочем такую политику в отношении украинского народа проводили власти России во все времена.
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25.05.2022 15:48 Відповісти
 
 