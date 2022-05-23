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Новини Війна
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Строковиків з крейсера "Москва" в Росії намагаються визнати загиблими внаслідок "катастрофи", – ЗМІ

москва,крейсер

У Росії батькам строковиків, які проходили службу на крейсері "Москва", пропонують визнати синів "померлими внаслідок катастрофи".

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання "Новая газета. Европа", про таке йому повідомили дві матері зниклих безвісти матросів. Документи вони підписувати відмовилися.

Зокрема, військовий комісаріат окупованого Росією Крим повідомив матері Мухаммеда Муртазаєва, що її син – у списку зниклих безвісти. "Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – йшлося, як стверджує мати Муртазаєва, у листі від військкомату.

Як пише видання, батьки строковиків продовжують домагатися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" і затонув внаслідок "надзвичайної події", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Від моменту, коли затонув крейсер "Москва", минув понад місяць. Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984) Чорноморський флот рф (623) втрати (4388)


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Топ коментарі
+7
так це і була катастрофа для ЧФ
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23.05.2022 23:55
+7
Крейсер мАсква затонул после катастрофы с айсбергом Нептун
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24.05.2022 00:00
+6
Якось піфуй....
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23.05.2022 23:56
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так це і була катастрофа для ЧФ
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23.05.2022 23:55 Відповісти
Это был праздник филателистов.
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24.05.2022 05:43 Відповісти
А як там з камінням з неба? Може я шось пропустив? Шо москва утопла, я чув. А крокодилячі сльози ллють мабуть ті, що свого часу танцювали від приходу моZZковії. А Карма вона така...
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24.05.2022 07:04 Відповісти
Якось піфуй....
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23.05.2022 23:56 Відповісти
В параше до лампочки судьба рабов. Никто ничего не добьется, в совке можно было чего-то добиться? В параше сейчас даже хуже.
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24.05.2022 00:00 Відповісти
А совка така саме хрєнь була,це спадкове!!))
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24.05.2022 00:07 Відповісти
Крейсер мАсква затонул после катастрофы с айсбергом Нептун
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24.05.2022 00:00 Відповісти
Да рожайте далі паскуди , позов вони надумали колективний подавати , іш ти
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24.05.2022 00:00 Відповісти
най признають що у них взагалі ніколи не було синів, виховали *********, не ... їм платити за це.
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24.05.2022 00:05 Відповісти
"Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі..."

Серверович? Серйозно? Ліл!
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24.05.2022 00:14 Відповісти
Це кримсько-татарське ім'я.
Зараз прийде Максим Ак-Мурза і підтвердить.
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24.05.2022 00:17 Відповісти
Це ще пощастило. Міг би бути Вінчестеровичем, чи Слотовичем.
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24.05.2022 00:22 Відповісти
Он серит и верит одновременно.
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24.05.2022 12:02 Відповісти
Это для тех немногих адептов "а то питун нападет". Украинцы прямым текстом заявляют, что потопили флагман чф, а хрюске переминаются с ноги на ногу и блеют про катастрофу. Так будет и с крысским мостом. Тоже спишут на катастрофу.
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24.05.2022 00:21 Відповісти
Прычына смерти :"Взарвалсся пердак". ПС. Серверович пырышел в асрал.
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24.05.2022 00:28 Відповісти
ну дык самоубился на делянке на суше зарыли и забыли, пропал безвести. можно не тратить денег, может - вообще дезертир. а тут за кучу ненужных холопов (еще и хохлов местами) бабло вытянуть, и не 10 000 деревянных.
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24.05.2022 00:35 Відповісти
Цей удар двох українських ракет Нептун по ракетному крейсеру москва , став для екіпажу - катастрофічним . А отже всі подохші на кораблі - жертви катастрофи . Ну і шторму (вроді , но це ще не точно ) ((((( СЛАВА УКРАЇНІ ! 🇺🇦😎👍
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24.05.2022 00:44 Відповісти
Вважаю , що російська влада мала б взагалі розстріляти всіх родичів , друзів , сусідів і однокласників подохшого екіпажу крейсера , за те що не вважають знищення "москви" катастрофою . Кожен українець аплодували би стоячи такому павароту судьби в развітії сабитій 🤣🤣🤣🇺🇦😎👍
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24.05.2022 00:52 Відповісти
Эти сраные родственники ещё будут выплачивать Украине стоимость двух " Нептунов" в репарациях...
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24.05.2022 01:03 Відповісти
дегенерат при владі - катастрофа
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24.05.2022 01:45 Відповісти
Данія оголосила сьогодні, що доставить в Україну пускові установкі Harpoon і ракети для них, щоб допомогти їй захистити своє узбережжя.
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24.05.2022 04:20 Відповісти
... тю, а не на концерте они? Концерте ансамля песни и пляски им. Ляксандрава?
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24.05.2022 05:07 Відповісти
ДТП, внаслідок зіткнення крейсера Москва з транспортним засобом типу Нептун)
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24.05.2022 05:48 Відповісти
да пофиг за что они там стремятся что-то выдать... чем больше кацапов сдохнет тем лучше...
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24.05.2022 06:18 Відповісти
Мухаммад Серверович - как это мама подлезла под сервер ?
Парнишка был инкубаторный.
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24.05.2022 06:25 Відповісти
Працювала якась Фатіма Муртазаєва у клінінговій компанії... одного разу робила прибирання в якійсь фірмі, спонтанно перепихнулася сексом із охоронцем у серверній кімнаті... а як звати охоронця - спитати забула... через 9 місяців народила лічінуса і назвала Мухаммад Серверович
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25.05.2022 08:02 Відповісти
Ха..Это хорошо,что ей в серверной не попалась на глаза эта эмблема,а то до сих пор рассказывала своему байстрюку что его папа работал в цирке акробатом.
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25.05.2022 08:49 Відповісти
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25.05.2022 09:36 Відповісти
Згадалося оце... Передостанній організм у нижньому ряду (Кайпаев Тимур Сержантович) - той прикрий випадок, коли маманя запам'ятала тільки воїнське звання "мимолетной любви" )))))

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25.05.2022 09:55 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.05.2022 11:20 Відповісти
"Москва" напоролась на айсберг в Чорному морі...
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24.05.2022 06:41 Відповісти
Простите! А разве на не должно быть похер на проблемы родственников убитых нами оккупантов?
Хотите из того сделать пользу? Сделайте шикарный фильм в стиле российской пропаганды, как этот корабль "не учувствовал" и как мы его затопили. С поминутным хронометражем. И покажите это кино на весь мир, что бы русские видели.
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24.05.2022 06:49 Відповісти
Як в "ДМБ" - Вы видели цунами в Черном море? И я не видел. А они есть.) Плывите, плывите, ихтиандры х..вы.)))
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24.05.2022 07:09 Відповісти
Так цій мерзоті і треба.
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24.05.2022 07:42 Відповісти
Да, плевать на кацапов и их долю, они сами виновны в своей рабской покорности!
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24.05.2022 09:35 Відповісти
Мохаммеда Аллах наказал за то,что служил своим врагам руззким фашистам.
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24.05.2022 10:20 Відповісти
 
 