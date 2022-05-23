Строковиків з крейсера "Москва" в Росії намагаються визнати загиблими внаслідок "катастрофи", – ЗМІ

У Росії батькам строковиків, які проходили службу на крейсері "Москва", пропонують визнати синів "померлими внаслідок катастрофи".

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання "Новая газета. Европа", про таке йому повідомили дві матері зниклих безвісти матросів. Документи вони підписувати відмовилися.

Зокрема, військовий комісаріат окупованого Росією Крим повідомив матері Мухаммеда Муртазаєва, що її син – у списку зниклих безвісти. "Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – йшлося, як стверджує мати Муртазаєва, у листі від військкомату.

Як пише видання, батьки строковиків продовжують домагатися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

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Від моменту, коли затонув крейсер "Москва", минув понад місяць. Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.