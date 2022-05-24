Президент Європарламенту Мецола в Кнесеті Ізраїлю: Агресія Путіна проти незалежної України вразила весь світ. Санкції проти РФ не повинні мати слабких місць

Міжнародне співтовариство має залишатися твердим і об’єднаним у спільних діях, щоб зупинити агресію Путіна та пов’язані з нею загрози.

Про це під час виступу в Кнесеті Ізраїлю сказала президент Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін знову повернув війну до Європи. Його агресія проти незалежної України вразила весь світ. Путін погрожує світу ядерною зброєю. Ми маємо діяти разом та зробити все можливе, щоб запобігти використанню Росією цієї зброї, що могло б призвести лише до більшої кількості смертей та непоправних руйнувань", - наголосила президент Європарламенту.

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Вона зауважила, що війна Росії проти України не є локальною або регіональною. Наслідки того, що сталося в Україні, відчуваються також і в Ізраїлі. З початку війни більше 6 мільйонів українців були вимушені залишити свою країну, з них близько 27 тисяч знайшли безпечний притулок в Ізраїлі.

"Росія загрожує продовольчій безпеці світу. Вона знищує поля, блокує транспортні шляхи, провокує штучну нестачу продовольства. Продовольча небезпека несе нестабільність, хаос, вона примушує людей залишати свої домівки та країни. Це може підірвати чутливий баланс далеко від справжнього джерела загрози. Саме тому міжнародне співтовариство має залишатися твердим та об’єднаним, щоб санкції проти Росії були ефективними та не мали слабких місць, щоб їх оминати", - підкреслила Мецола.

Вона нагадала, що головною метою усього європейського проєкту, як і головною метою Ізраїлю, є мир, демократія і свобода. Саме тому ті, хто орієнтуються на насильство, ніколи не досягнуть своїх цілей.

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"Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - додала європейський політик.