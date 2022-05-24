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На сьогодні у разі силового повернення територій Україна втратить сотні тисяч військових, - Зеленський

зеленський

Якщо Україна силою забиратиме всі тимчасово втрачені нею території, загинуть сотні тисяч наших військових.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування в Українському домі в Давосі у форматі "запитання – відповіді", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні я впевнений, що це сотні тисяч убитих військових з нашої сторони. Я не рахую людей з іншого боку, з боку ворога. З нашої сторони це сотні тисяч убитих", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти влаштували бійню на Донбасі, - Зеленський

Водночас він відзначив сміливість, впевненість, а також високий дух наших військових.

"Це головне. Його не можна втратити, і вони його не втрачають. Але – ціна. Всьому є ціна", - резюмував Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) втрати (4388)


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Топ коментарі
+136
а этот высер сейчас к чему??? отойти до Львова??! что б* происходит вообще??!
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24.05.2022 00:30
+85
Все получили что хотели.
****** актер популярность,
***** сухопутный коридор в Крым.Похоже на спланированый план в Омане.
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24.05.2022 00:38
+80
Та якщо б на 24. Взагалі-то він не збирається південь повертати.
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24.05.2022 00:35
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Агентура и проект кремля ЗЕрмак - работают!
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24.05.2022 10:17 Відповісти
ось же тварюка! всі біди від нього і єрмака.
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24.05.2022 08:23 Відповісти
Може від "мудрого наріду",який у 2019 за кремлем волав " лиш бьі не Порох!"?
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24.05.2022 10:19 Відповісти
Твій Порох і всі його попередники є такими ж ГНИДАМИ як і ЗЕ!
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24.05.2022 17:49 Відповісти
Пропонує здатися?
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24.05.2022 08:26 Відповісти
Каждая война заканчивается дипломатией, и лишь она может привести к миру, считает украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187&notif_id=1653297598717344&notif_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
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24.05.2022 08:26 Відповісти
Гниді хочеться поторгуватись чимось! Ця гнида й з гітлером би домовлялася...
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24.05.2022 16:54 Відповісти
Чому , при захоплені українських територій було вбито рашистів порядка 30 тисяч ,з рашистською зброєю і у відсутності доброго озброєння в українських ЗСУ, а для того, щоб відбити ці території Україна має втратити сотні тисяч маючи вже менш більш добре озброєння.???Про що співає "птіца говорун" ???
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24.05.2022 08:34 Відповісти
Гадаю, що йому нагадали про Оман.
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24.05.2022 16:56 Відповісти
Ціна зради теж є ! І вона буде дуже високою для деяких персонажів...
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24.05.2022 08:42 Відповісти
Зеля несцццать.... https://youtu.be/NLbQAXUwOw8
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24.05.2022 08:53 Відповісти
Может лучше потерять одного маленького Зеленского и его банду.
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24.05.2022 08:54 Відповісти
Що значить "може"?
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24.05.2022 09:06 Відповісти
Треба!
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24.05.2022 10:50 Відповісти
НАШЕЛСЯ ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ . ТОЖЕ ХОЧЕШЬ ПОКОМАНДОВАТЬ ВОЙСКАМИ . СЛАВА ВСУ!
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24.05.2022 08:58 Відповісти
Вован, ты что сказать хотел, придурок? О_о
...или опять Жидков подменил листочек с речью на свой высер?
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24.05.2022 09:00 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшлюх в отставку!!!! Вся власть - ЗСУ!!!! У нас война, а в президенском кресле сидит зраднык
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24.05.2022 09:01 Відповісти
ХРЕНОВЫЙ из него СТРАТЕГ и ТАКТИК!
Пусть этот "главнокомандуйщий" лучше вообще МОЛЧИТ и не мещает военным делать свое дело (защищать и освобождать Украину)!

БОЛЬШАЯ ОШИБКА копирования интититута ПРЕЗИДЕНТА в Украине(с других стран), Украине нужен ГЕТМАН (выборный главнокомандующий армией из профессиональных военных) и ГОЛОВА ПРАВИТЕЛЬСТВА (от большинства в РАДЕ), ГЕТМАН получает исключительную верховную власть в стране (на уровне ДИКТАТОРОВ РИМА) только во время войны, в мирное время выполняет функции "министра обороны"!
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24.05.2022 09:06 Відповісти
Что ты несешь? Важен смысл, а не название, чучело огородное. Зебаната можно и Гетьманом назвать, только вот от этого ничего не измениться.
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Юг и юговосток Зе сдал...потому и вылез из говна ведмежчук с "показаниями" против Порошенко...Старый Кгбшный трюк. Отвлечь внимание лохтората на агента КГБ и кума путлера...
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24.05.2022 09:08 Відповісти
Да ну сколько можно, не преувеличивайте, всем насрать и на кума и на Пороха, *********** новость- покупал уголь у сепаров, чтоб согреть народ, никто и внимание на єто не обратил, есть у каждого проблемьі поважней...
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24.05.2022 11:39 Відповісти
Україні потрібен Піночет))
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24.05.2022 09:09 Відповісти
Або Порох!
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24.05.2022 10:21 Відповісти
Блин, или у него полное отсутствие мозгов, или в кресле президента сидит враг Украины.
Это же сигнал всем гражданам, которые попали под оккупацию прекратить сопротивление и начинать обустраивать свою жизнь при новом режиме. Типа Медведева - денег нет но вы держитесь.
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24.05.2022 09:10 Відповісти
Як казва один розумний військрвий-"знаєте чому кацаби не змогли зробити бліцкріг ..?
Бо добре що останнім часом політики жили своїм життям а Армія своїм ..тому ми були готові"...
А оте що зараз каже Главком- то вже капітулянство...!
Та й не він керує військовими...!!!
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24.05.2022 09:14 Відповісти
желание заглянуть в очко хйлу не дает покоя боневтику
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24.05.2022 09:15 Відповісти
Ну и где он сказал что отдаст Донбас или Крым или хочет капитулировать или ещё что-то в чём его обвиняют? Столько набежало или ботов или просто мудаков - критиканов Сейчас, прямо сегодня, для того состояния в котором находится Украинская армия, он всё честно сказал.
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24.05.2022 09:24 Відповісти
З таким станом армії, як ти кажеш, саме час пакувати валізи до USA - подалі від цієї спаплюженої землі.
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24.05.2022 09:56 Відповісти
Рашкотварь падлючая ,идешь вслед за хрюсским кораблем,блём,блём..
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24.05.2022 10:34 Відповісти
Тут доцільно включити логіку (почитайте Гегеля), - цапня наступаючи, за три місяці втратила тридцять тисяч. Якби у неї була така зброя, яка викошує СОТНЯМИ тисяч, вони б давно вже викосили ЗСУ. Просто гіперболізовано завуальовано прагнення до миру з агресором. Якщо навіть, з'явиться потужна зброя, мова піде вже про ДЕСЯТКИ тисяч, але все ще, "неначасі"...
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24.05.2022 10:40 Відповісти
Подготовка к зеленому миру, уставший наріт хаваєт.
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24.05.2022 09:27 Відповісти
Ви маєте на увазі " зраду а ля зеленський " ?
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24.05.2022 10:54 Відповісти
При Зеленском нет никакого смысла отвоевывать захваченные территории. Сначала необходимо очистить власть от кремлевских козачков, выбрать настоящего Президента, а не клоуна-наркомана, а потом уже освобождать Украину от орды.
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24.05.2022 09:30 Відповісти
І кого ж будемо обирати? Знову Порошенка? Ну, доведеться, бо більше на горизонті нікого не видніється...
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24.05.2022 09:49 Відповісти
Ну, да, дурляндии осталось только два кандидата вор Порошенко и недоразумение Зе. Остальные 35 миллионов ох.уевают от этого спектакля.
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24.05.2022 10:14 Відповісти
Генерала Марченко! І на горизонті є мінімум пару млн.українців!
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24.05.2022 20:37 Відповісти
Йоу...
А як же ж це можливо?!
Про які "вибори" можна мріяти під час "военного стану"?!
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24.05.2022 10:05 Відповісти
Зелю треба гнати бо не буде ніколи перемоги, буде тільки ганьба і війна.
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24.05.2022 10:57 Відповісти
На сьогодні так і є. Але завтра приїде потужна дальнобійна зброя і можна буде звільнити Крим без великих втрат. Дистанційно, як в тирі.
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24.05.2022 09:31 Відповісти
Шапками закидаємо!
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24.05.2022 09:51 Відповісти
Завтра вона вже 3 місяці їде, особливо від німців
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24.05.2022 09:52 Відповісти
Даааа....бидло надивившись сватів обрало нам справжнього лідора.
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24.05.2022 09:31 Відповісти
У тому то й діло що гинуть кращі. А всіляке бидло відсижується або за кордоном або на західній Україні.
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24.05.2022 09:48 Відповісти
На днях Шуфрич приїхало в Україну. Видно скучило, бо давно йому морду не били.
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24.05.2022 09:58 Відповісти
Так основньіе потери гражданских именно среди них.
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24.05.2022 10:25 Відповісти
А большинство зрадоботов которые тут комментируют хоть слышали реально что он сказал?? К
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24.05.2022 09:34 Відповісти
Млять.
Вы что, идиоты?
Что вы обсуждаете? Речь в Даосе.
А какова ЦЕЛЬ всей этой даосской болтовни?
Изложить публично планы предстоящей военной операции или укрепить поддержку Запада?
А теперь, млять, внимание - вопрос - как повлияет на эту поддержку Запада демонстрация украинской гуманности?
Пока Зеля достаточно успешно исполняет роль Президена Украины.
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24.05.2022 09:37 Відповісти
"Пока Зеля достаточно успешно исполняет роль Президена Украины"! В чем?
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24.05.2022 09:43 Відповісти
Професійний грим,професійне світло,вдалий сценарій і текст.Гарантований аншлаг і висвітлення в ЗМІ...Хіба не успіх???
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24.05.2022 10:00 Відповісти
Зеля успішно виконує обіцянки, які він дав в Омані.
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24.05.2022 11:00 Відповісти
Так так він ИСПОЛНЯЕТ (и для кого успешно это тоже еще вопрос) РОЛЬ Президента, він не реальний Президент України.
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24.05.2022 11:02 Відповісти
Зеля тут на всех форумах распинается чтоб помочь с поддержкой где это возможно. Дебилье с тупыми комментариями по большей части не понимает что на таком форуме если он скажет что завтра все освободим то они скажут ну и ладно, тогда у вас уже всего для этогохватает.
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24.05.2022 09:41 Відповісти
Я розумію: всі мають право на думку. Але не всі вміють думати! Роспинатись на сценах - це не діяти в житті. Живи, якщо можеш.
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24.05.2022 09:48 Відповісти
Що ти від нього хочеш, цей дебільйон навіть під час війни на знищення України пише, що бл. він Владімір! Х@імір! Квакає тим свинособачим язиком, яким разгаварівалі бучанські серуни-гватівники. Ще й сміє рота відкривати. На відміну від освинособачених чайок, я, наприклад, маю предків етнічних росіян й сам виріс у абсолютно російськомовному світі, але особисто випалив із себе цю гидоту ще 8 років тому.
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24.05.2022 10:00 Відповісти
Там настільки ідіоти, що не розуміють, що на жодному напрямку бойових дій ніколи не буде задіяно ані сотня, ані сотні, ані декілька сотень тисяч солдатів і офіцерів, всі з яких при цьому загинуть? Це вас, придворних ботів можна тримати за недалеких, а для релаксації можна відкрито влаштовувати сеанси гіпноза і НЛП від Арестовича. Ми відслідковуємо загальні процеси, або "послідовність" їхніх заяв. Наприклад, навіть в словах Арестовича сім п'ятниць на неділю. То він кого дурить, наївних європейців, чи нас із вами?
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24.05.2022 09:54 Відповісти
А три роки тому про це подумати було важко? Може не сдали б території? Чи це суперечило генеральній лінії Коломойського?
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24.05.2022 09:41 Відповісти
Генеральной лінії Путлера !
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24.05.2022 11:02 Відповісти
Щось арифметика не сходиться: сам казав, що за день втрачаємо 50-100 людей, беремо 100 х 90 = 9000 за 3 місяці. Багато, але ж не сотні тисяч? Це підготовка до капітуляції? Я краще загину, але під ****** не житиму
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24.05.2022 09:44 Відповісти
Мабуть є різниця у втратах, коли армія тримає оборону та коли йде у атаку?
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26.05.2022 16:06 Відповісти
а шо за кипешь ведь зебыдлу бросили косточку для пережёвывания с Порошенком для спокойной сдачи Украины
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24.05.2022 09:46 Відповісти
тобто він готується до того, щл частина півдня України та Сходу буде втрачено. Непогано.
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24.05.2022 10:04 Відповісти
Він готує населення до зради. Щоб не бул несподіванки.
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24.05.2022 10:47 Відповісти
по зеленому это уже победа
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24.05.2022 15:29 Відповісти
Чого всі так збудилися? Він це сказав в Давосі і це було сказано не для вас. Якось же треба спонукати країни для надання нам озброєння. Реалні справи - це не публічні виступи, що робиться за кулісами ніхто не скаже. А всі промови на публіку це щось як тост за столом де щось кажуть,бажають але ніхто в це не вірить.
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24.05.2022 10:11 Відповісти
Яким чином такі слова Спонукають до надання озброєння, казав би що загине мільони. реальне постачання озброєння вирішується не публічно. Хтось чув від лідерів воючих країн якісь слова, які сприймались би як сумнів в перемозі. Як такі слова впливають на бойовий дух в ВСУ, навіщо вносити розкол під час війни між людьми
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24.05.2022 11:18 Відповісти
Нет зрелища печальнее на свете, чем шут на троне короля.
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24.05.2022 10:16 Відповісти
Клоун!!!!
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24.05.2022 10:22 Відповісти
Если сейчас не освободить оккупированные территории,то чрез несколько лет погибнут миллионы украинцев! Зе, ты пораженец, чмо, недоразумение...
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Просто зрадник!
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24.05.2022 10:44 Відповісти
Гм. Под занавес подляковские проснулись,и попробуют исправить ситуевину с писюнистом.
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24.05.2022 10:29 Відповісти
Тупое зрадоботье тут уже с катушек слетело )) Нах за автомат и под Северодонецк диванные пи..сы!
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24.05.2022 10:32 Відповісти
ЛЯЛЬКИ З ЦИРКУ МАЛОРОСА БЕНІ, ГОТУЮТЬ УКРАЇНУ ДО ЗДАВАННЯ ТЕРИТОРІЙ, НУ ЯК У СЕРІАЛІ, І ЦЕ НАПЕВНО БУЛО ОБГОВОРЕНО ЩЕ В ОМАНІ.
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24.05.2022 10:58 Відповісти
Нас знову готують до капітуляції?
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24.05.2022 11:02 Відповісти
значит надо подождать лет так 20-25 и попытаться уговорить россию
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24.05.2022 15:28 Відповісти
та він вже давно здав території. ще 2 місяці назад.

вони, мабуть, договорилися, що росія виводить війська з півночі України, натомість Зеленський не буде звільняти Херсонську і Запорізьку області.
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24.05.2022 16:04 Відповісти
Это полный бред и специально выдуманная цифра, чтобы не освобождать захваченные российско-фашистскими захватчиками территории Украины. Верховный главнокомандующий должен руководить, добиваясь ежедневных результатов, а не делать ежедневно противоречивые заявления, не забывая при этом во время войны, преследовать политических противников, многие из которых сейчас на фронте воюют с российскими захватчиками. При активных боевых действиях ВСУ на Юге поражение российско-фашистских захватчиков неизбежно с гораздо меньшими потерями, чем говорит президент. Потери будут и большие у врага.
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25.05.2022 15:35 Відповісти
Я теж не зрозумів про які конкретно території він сказав-про Сєвєродонєцк, Лисичанськ, Маріуполь, Славянськ, тобто може і за сухопутний коридор до Молдови?
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09.06.2022 15:38 Відповісти
Під час війни є не писаний закон - не писати про втрати! Я уявляю, як радіють рашисти від таких повідомлень...
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09.06.2022 15:41 Відповісти
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