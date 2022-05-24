На сьогодні у разі силового повернення територій Україна втратить сотні тисяч військових, - Зеленський

Якщо Україна силою забиратиме всі тимчасово втрачені нею території, загинуть сотні тисяч наших військових.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування в Українському домі в Давосі у форматі "запитання – відповіді", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні я впевнений, що це сотні тисяч убитих військових з нашої сторони. Я не рахую людей з іншого боку, з боку ворога. З нашої сторони це сотні тисяч убитих", - сказав Зеленський.

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Водночас він відзначив сміливість, впевненість, а також високий дух наших військових.

"Це головне. Його не можна втратити, і вони його не втрачають. Але – ціна. Всьому є ціна", - резюмував Президент.