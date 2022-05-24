Зеленський: Якщо не вивеземо з України зерно у найближчі місяці, буде катастрофа
Бізнесова й політична еліта світу має докласти зусиль, щоб вивезти з України заблоковані 22 млн тонн зерна та не допустити голоду в деяких країнах.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Попереду харчова криза у світі - вона буде, буде дефіцит харчової продукції. 22 млн тонн зерна, соняшнику тощо заблоковані російською федерацією, яка контролює повністю Чорне й Азовське узбережжя, заблоковані всі наші порти. Уся еліта - бізнес-еліта, політична еліта - повинні вжити тих чи інших заходів, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезене в країни Африки, Азії, європейські держави, щоб було людям що їсти", - наголосив глава держави.
Він підкреслив, що в окремих державах проблема полягатиме саме в тому, що не буде чого їсти людям.
"Якщо ми не вивеземо (зерно - ред.) у найближчі місяці, якщо не буде політичних домовленостей з росією через посередників... буде голод, буде катастрофа, буде дефіцит, буде висока ціна. А все це згниє в нашій державі", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, Україна запропонувала створити міжнародну організацію відповідальних експортерів продовольства задля уникнення голоду в багатьох країнах.
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Кто-то пишет, что коней на переправе не меняют, но не пишут, что делать если эти "кони" с завидным упорством тащат страну в пропасть?
Вкінці літа нам збирати новий урожай, який потрібно десь зберігати. А на даний момент місце в елеваторах займає старий урожай, який ми не можемо продати.
Тому тут, крім проблем для інших країн, величезна проблема і втрата доходів нашої економіки.
А на міжнародних партнерів, звісно, треба тиснути і розмовами про голод у світі, і підняття цін, щоб змусити їх активніше працювати в цьому напрямку.
Просніться. Війна на тих родючих землях...
Цивилизации то зерно не нужно ,а у Африки денег нет
У нас крім Херсонщини і Запоріжжя немає земель? Чи ви серйозно вважаете, що крім півдня на інших землях нічого не росте?
На Херсонщині вирощується велика частина овочів і фруктів, так з цим буде проблема.
Але пшениця, жито, гречка, кукурудза, соя, буряк і т.д. вирощаєтсья по всій території країни.
І на більшості підконтрольної території (де нема проблем з розмінуванням) засіяли чи сіють новий урожай, а в сезон, звісно, будуть збирати.
А я ось думаю, що зерноторгові транснаціональні компанії втрачають ринки і прибутки.
чекаємо щоб Штати нам свої "Гради" вислали.
Зе Асфальтовий Генералісімус.
мені не посрать що мій рідний Миколаїв рівняють с землею безперервно!
мені не посрать що гінуть наши воіни бо ти покідьок обицяв "шашлики на день пабеди"
мені не посрать що наши жінки та діти за кордоном в статусі беженців.
Это с кем ты там падло собралось договариваться? С тварью убивающей и насилующих детей в том числе грудных?
Народе України, прозорій, кого ти обрав!!!
Цей смердячий наркоман втратив глузд досягнувши своїми губами свою сраку!
Джерело:
І тута, ОПа, вчасно" Медведчук "заспівав".
Не інакше, як "совпадєніє"...
«Чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, их нужно меньше кормить и больше доить!»
Готовьтесь … гусаки!
Он просто очень любит гроши.Гроши понад усэ.
Вова,тебе дали деньги,мобилизация где?
А простим людям що їсти???
Борошно від 20 грн/кг, рис від 50 грн/кг, гречка від 75 грн/кг !
Наприклад, читаю що влада Рені та Ізмаїлу планує виділити ділянки по 5 га для відстою вантажівок із зерном, які тижнями чекають заїзду в порти. При цьому від того ж Рені до румунського Галацу кількадесять кілометрів, до Констанци трохи далі. Це ж машини, не поїзд, вези, куди хочеш. Але стоять тижнями. Чому?