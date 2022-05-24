Зеленський: Якщо не вивеземо з України зерно у найближчі місяці, буде катастрофа

Бізнесова й політична еліта світу має докласти зусиль, щоб вивезти з України заблоковані 22 млн тонн зерна та не допустити голоду в деяких країнах.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду харчова криза у світі - вона буде, буде дефіцит харчової продукції. 22 млн тонн зерна, соняшнику тощо заблоковані російською федерацією, яка контролює повністю Чорне й Азовське узбережжя, заблоковані всі наші порти. Уся еліта - бізнес-еліта, політична еліта - повинні вжити тих чи інших заходів, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезене в країни Африки, Азії, європейські держави, щоб було людям що їсти", - наголосив глава держави.

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Він підкреслив, що в окремих державах проблема полягатиме саме в тому, що не буде чого їсти людям.

"Якщо ми не вивеземо (зерно - ред.) у найближчі місяці, якщо не буде політичних домовленостей з росією через посередників... буде голод, буде катастрофа, буде дефіцит, буде висока ціна. А все це згниє в нашій державі", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Україна запропонувала створити міжнародну організацію відповідальних експортерів продовольства задля уникнення голоду в багатьох країнах.

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