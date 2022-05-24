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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський: Якщо не вивеземо з України зерно у найближчі місяці, буде катастрофа

Бізнесова й політична еліта світу має докласти зусиль, щоб вивезти з України заблоковані 22 млн тонн зерна та не допустити голоду в деяких країнах.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду харчова криза у світі - вона буде, буде дефіцит харчової продукції. 22 млн тонн зерна, соняшнику тощо заблоковані російською федерацією, яка контролює повністю Чорне й Азовське узбережжя, заблоковані всі наші порти. Уся еліта - бізнес-еліта, політична еліта - повинні вжити тих чи інших заходів, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезене в країни Африки, Азії, європейські держави, щоб було людям що їсти", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликає допомогти боротися з торгівлею РФ краденим в Україні зерном

Він підкреслив, що в окремих державах проблема полягатиме саме в тому, що не буде чого їсти людям.

"Якщо ми не вивеземо (зерно - ред.) у найближчі місяці, якщо не буде політичних домовленостей з росією через посередників... буде голод, буде катастрофа, буде дефіцит, буде висока ціна. А все це згниє в нашій державі", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Україна запропонувала створити міжнародну організацію відповідальних експортерів продовольства задля уникнення голоду в багатьох країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) зерно (3116)


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Топ коментарі
+76
Якщо ми тебе не винесемо, то буде катастрофа.
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24.05.2022 00:55
+57
Меня не волнует мировой голод. Меня волнует, что капитулянт-Зеленский сидит в кресле президента и пытается сдать Украину *****
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24.05.2022 01:03
+50
Нє хрєн було грощі на ракети Нєптун і Вільха закатувати у асфальт, а зараз
чекаємо щоб Штати нам свої "Гради" вислали.
Зе Асфальтовий Генералісімус.
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24.05.2022 01:04
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Якщо ми тебе не винесемо, то буде катастрофа.
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24.05.2022 00:55 Відповісти
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24.05.2022 01:02 Відповісти
И чем быстрей тем лучше иначе это недоразумение уже собирается сдавать Украину похоже. На всех ресурсах жути нагоняет о сотнях тысячах погибших украинцах если они посмеют освобождать территории которые он продал Путину.
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24.05.2022 01:07 Відповісти
Вы правильно заметили, что т. н. презЕдент на всех ресурсах нагоняет жути, а по факту - сеет и разгоняет панику, деморализует как население своей страны так и союзников. Что по сути является уже не прикрытой работой на врага. Учитывая активную подрывную деятельность его "команды" в экономике, внутренней и внешней политике, вывод можно сделать только один, и очень печальный...
Кто-то пишет, что коней на переправе не меняют, но не пишут, что делать если эти "кони" с завидным упорством тащат страну в пропасть?
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24.05.2022 06:52 Відповісти
вже катастрофа сталася, а якщо не приберем це зечмо, то нас взагалі повбивають.
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24.05.2022 13:24 Відповісти
Згниє? Шо ти несеш?
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24.05.2022 00:56 Відповісти
Передайте в госрезерв і там воно зникне як і попереднє.
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24.05.2022 01:07 Відповісти
Просто наш президент дуже турбується, щоб раптом хтось десь там не помер з голоду без нашого зерна.
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24.05.2022 01:01 Відповісти
Кацапия заблокировала порты. Голод - вина и проблема Кацапии и мира, если он не хочет дать ей в зубы. Мы-то тут при чем?
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24.05.2022 01:01 Відповісти
Експорт зернових і т.п. складає велику частку валютних надходжень в нашу економіку і, відповідно, у бюджет.
Вкінці літа нам збирати новий урожай, який потрібно десь зберігати. А на даний момент місце в елеваторах займає старий урожай, який ми не можемо продати.
Тому тут, крім проблем для інших країн, величезна проблема і втрата доходів нашої економіки.
А на міжнародних партнерів, звісно, треба тиснути і розмовами про голод у світі, і підняття цін, щоб змусити їх активніше працювати в цьому напрямку.
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24.05.2022 01:47 Відповісти
Ви маєте надію, що в кінці літа ми зберемо такий врожай, що в комори не влізе? Де? На яких полях? Херсонщини? Миколаївщини? Хто буде сіяти? Хто буде збирати?
Просніться. Війна на тих родючих землях...
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24.05.2022 02:02 Відповісти
Голос розуму! Усі за світовий голод перемагаються, а що в осені в Україні буде - мало хто думає. Від себе додам - порахуйте скільки вже на мінах трактористів підірвалось.
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24.05.2022 02:39 Відповісти
За свои карманы они переживают, срали они на тот свитовой голод
Цивилизации то зерно не нужно ,а у Африки денег нет
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24.05.2022 06:02 Відповісти
Зеля за Україну геть не думає!
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24.05.2022 06:54 Відповісти
Що за дурниці? Це не надія, це факт. Схоже ви не дуже цікавитесь, що в країні відбувається.
У нас крім Херсонщини і Запоріжжя немає земель? Чи ви серйозно вважаете, що крім півдня на інших землях нічого не росте?
На Херсонщині вирощується велика частина овочів і фруктів, так з цим буде проблема.
Але пшениця, жито, гречка, кукурудза, соя, буряк і т.д. вирощаєтсья по всій території країни.
І на більшості підконтрольної території (де нема проблем з розмінуванням) засіяли чи сіють новий урожай, а в сезон, звісно, будуть збирати.
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24.05.2022 03:23 Відповісти
Озимые через месяц убирать можно, и все поля в николаевской и одесской областях посеяли, а то что в Херсоне нужно жечь прямо на полях, чтоб не досталось оккупантам
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24.05.2022 07:49 Відповісти
переробляти у борошно і корм і цей продукт продавати тим, хто голодує. Чи тим строго потрібно зерно продавати, щоб не голодувати? Це ж вигідніше і заодно структуру ринку зламаємо і простіше можна авто і залізницею продавати (тарування інше).

А я ось думаю, що зерноторгові транснаціональні компанії втрачають ринки і прибутки.
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24.05.2022 09:20 Відповісти
Всі найбільші виробники та екпортери зерна це приватні особи,які свої фірми реєструють в офшорах,там же "виплачують" податки.Україна відшкодовує їм ПДВ.Від продажу зерна держава Україна отримує дуже незначні прибутки.
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24.05.2022 09:27 Відповісти
Меня не волнует мировой голод. Меня волнует, что капитулянт-Зеленский сидит в кресле президента и пытается сдать Украину *****
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24.05.2022 01:03 Відповісти
Потрібно було думати про зерно , а не про шашлики , коли за два з половиною місяці до початку війни , тебе попереджали і США і Великобританія !
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24.05.2022 01:03 Відповісти
Нє хрєн було грощі на ракети Нєптун і Вільха закатувати у асфальт, а зараз
чекаємо щоб Штати нам свої "Гради" вислали.
Зе Асфальтовий Генералісімус.
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24.05.2022 01:04 Відповісти
Чи можна поїздами в Румунії та Польщу?
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24.05.2022 01:05 Відповісти
22 миллиона тонн?
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24.05.2022 01:24 Відповісти
36т.,вагон соняшнику.
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24.05.2022 02:26 Відповісти
Да , Вы правы. Похоже нужно осваивать порты Болгарии , Румынии , Польши. Понятное дело это увеличивает и время и себестоимость транспортировки , но другого выхода нет.
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24.05.2022 08:02 Відповісти
То нехай еліти вирішують, голодувати їм чи ні. Хай їдять нафту, замість хліба, якщо ембарго не приймають.
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24.05.2022 01:08 Відповісти
Та мне до жопы что там африканцы будут жрать. У нас у самих уже заоблачные цены. Кило гречки 110грн.
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24.05.2022 01:09 Відповісти
Кому не вистачає українського зерна, хай присилають добровольців.
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24.05.2022 01:09 Відповісти
У нас своїх добровольців вистачає. Воєнкомати розвертають додому.
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24.05.2022 01:16 Відповісти
Да, п бубочка каже, що співвідношення на фронті 1 до 20 і людей не хвпта'
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24.05.2022 06:11 Відповісти
Бреше твій бубочка.
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24.05.2022 07:32 Відповісти
задолбал этот волающий зеля!! три месяца войны, а оно только одуплилось! отдай в руки специалистов по логистике эту тему, а то все своими решалами хочет решить, один коля-котлета чего стоит
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24.05.2022 01:09 Відповісти
мені посрать на світ та його голод!
мені не посрать що мій рідний Миколаїв рівняють с землею безперервно!
мені не посрать що гінуть наши воіни бо ти покідьок обицяв "шашлики на день пабеди"
мені не посрать що наши жінки та діти за кордоном в статусі беженців.
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24.05.2022 01:11 Відповісти
Треба було лише роздати зброю чоловiкам. Там де була озброена до зубiвТРО, кацапiв вже нема.
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24.05.2022 01:21 Відповісти
Нажаль "до зубів" не було ніде. З мисливськими рушницями були. А потім у ментів автоматы брали де орки не встигли. А менты ж повтікали
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24.05.2022 06:39 Відповісти
У нас у самих люди от снарядов, от пуль от голода и без воды умирают. Ты за Украину беспокойся а не за африканцев. Африканцам ООН которое 30 лет ***** умиротворяло пускай помогает. Пускай выразит глубокую озабоченность и примет резолюцию о запрете голода.
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24.05.2022 01:12 Відповісти
Вы прослушали 100500й видосик, от ГлавГавЧетоТам.
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24.05.2022 01:13 Відповісти
якщо не буде політичних домовленостей з росією через посередників
Это с кем ты там падло собралось договариваться? С тварью убивающей и насилующих детей в том числе грудных?
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24.05.2022 01:16 Відповісти
Расея требует снять санкции. То про какие "полiтичнi домовленостi" может идти речь? Конвой НАТО или ой, мы обосрались с введением санкций, что то надо отменить. Это все варианты, других нет и быть не может!
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24.05.2022 01:18 Відповісти
Це вірно але дипломатія галіма це не дасть зробити це пряме зіткненя європи і срашки.Тут треба хитріше зараз негайно передати Україні протикорабельні ракети.Не потім а зараз в дні.І нам потрібно завалити 2 великий їх судна щоб показати що вони повинні відійти або ми знищемо їх флот.
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24.05.2022 01:30 Відповісти
Краще знищити їх флот і залишити 2 судна
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24.05.2022 02:01 Відповісти
Два плавучих крани.
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24.05.2022 02:29 Відповісти
Зерно вивозити треба.Не забуваємо що на його місце прийде нове зерно і потрібно як місця так і логистика.По друге державни зерносховища теж забиті.І таку кількість ми не взмозі фізично переробити.
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24.05.2022 01:24 Відповісти
Висиплять у ярок, знімуть відосик, подякують найвеличнішому
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24.05.2022 06:40 Відповісти
Спочатку нехай потурбується про українців.Люди вже не можуть собі дозволити купити саме необхідне.Якими стали ціни на продукти.Але життя свого народу нашого президента не цікавить.Скоро пенсіонери вже не зможуть і хліба купити.Зе переживає за африканців.
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24.05.2022 01:31 Відповісти
Розмовами про голод в Африці та Північній Кореї він відволікає увагу від зради в Україні.
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24.05.2022 07:37 Відповісти
Воно несе про "політичні домовленості з Росією через посередників"!!!
Народе України, прозорій, кого ти обрав!!!
Цей смердячий наркоман втратив глузд досягнувши своїми губами свою сраку!
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24.05.2022 01:32 Відповісти
якщо не буде політичних домовленостей з росією через посередників...
Джерело:

І тута, ОПа, вчасно" Медведчук "заспівав".

Не інакше, як "совпадєніє"...
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24.05.2022 01:33 Відповісти
Или так…

«Чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, их нужно меньше кормить и больше доить!»

Готовьтесь … гусаки!

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24.05.2022 01:34 Відповісти
зеля, тебе вообще должно быть насрать на эти страны, и это еще мягко сказано. Это рассадники рашизма, типа Эритреи, Эфиопии, Индии, и т.д.
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24.05.2022 01:36 Відповісти
Ему насрать на все страны,в том числе и те которые его содержат и ему зарплату платят.
Он просто очень любит гроши.Гроши понад усэ.
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24.05.2022 06:48 Відповісти
Він бажає стати діктатором на кштальт Лукашенка. Тільки треба ярлик на князювання від Путлера отримати.
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24.05.2022 07:51 Відповісти
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24.05.2022 02:06 Відповісти
Знаєте статистику приросту населення Африки?Попри різні болячки,голод і важкі кліматичні умови,населення Африки кожен рік зростає на 4%.Чиста фігня,але якщо врахувати, що населення Африки-це 1 300 000 000 чоловік,то 4% -це 50 мільйонів. Кожен рік населення Африки зростає на 50 мільйонів чоловік.З часом,якщо Україна і надалі буде хотіти зберегти за собою статус "головного поставщика зерна в Африку",то,дивимось на речі реально,щоб прогодувати Африку,Україні треба буде засівати і Карпати, і Чорнобиль. Але якщо ви слухайте закордонних аналітиків,які так жваво диспутують на тему"брак українського зерна",то ніхто з них якихось акцентів на те,що без хліба народи Африки почнуть вмирати з голоду,не ставить.Головною ж проблемою,з точки зору цих експертів,є те,що нестача зерна приведе до воєнних повстань і конфліктів на території держав Африки,а це у свою чергу збільшить еміграцію африканців на Європейський континент.Якщо зараз три кораблі з емігрантами для Італії є дуже великою проблемою,то що тоді буде,якщо таких кораблів буде сто в день?Тому то Італія так завзято взялася писати "мирний план"для України,бо на цей рік зерно ще є,а ось на другий рік,якщо Україна буде продовжувати воювати,а не засівати-Італії буде п..ець.
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24.05.2022 02:56 Відповісти
Такими темпами ніхто мігрантів приймати не будє.Це зграя нероб культурнонерозвинених дикунів і просто непотріб.Пограються ще с десяток років.І на тому досить.Ніхто на далі ту африку кормити не будє.Це буде клоака світу.Ще багато хто грається в миротворців і ілюзій по африці але більшість вже розуміють що їх годувати і підтримувати немає сенсу це будуть як таргани .Те самє вже є малюнком в Індії.Переростання кланів.Розвиток верхівки і самознищення низів.Хвороби і смертність дозволяє само очистку .Не може планета витримати ці мільярди.В якій більшості просто дикуни і відверте фізичне лайно яке не вміе працювати розвиватися а тільки дай дай дай і ви нам заборгували.Це все призведе рано чи піздно до знищення як не війною так єпідеміями а всі будуть спостирігати.
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24.05.2022 03:44 Відповісти
а хлiб по космiчним цiнам. Бiженцi вимушенi купу грошей витрачати щоб купити усi тi речi що залишилися у покинутих домiвках, так може хай Зеля зробить магазини з речами першоi необхiдностi для бiженцiв (обув, навушники, електронiка, посуд), а виручку витратить на випiчку хлiба i може той хлiб роздавати бiженцям? Чи тi 20 м. тонн допоможуть прокормити машину вiйни? На скiльки днiв вiйни вистачить?
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24.05.2022 05:30 Відповісти
речухи гнусавятся славно... но почему-то почти месяц не может наивеличайшемудрейшеотказник с его министрами и прочей швалью решить вопрос поставки в Украину топлива... а речухи гнусавит каждый день... но топлива от этого не становится больше... отпустил цены на горючее, не регулируется валюта... в общем место зеленского не там где он сидит... полнейшая некомпетентность, а то и дурь, настолько пронизали правящие круги Украины, что хочется попросить военных как можно скорее освободить Украину, чтобы разобраться с быдлотой в Киеве...
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24.05.2022 06:41 Відповісти
Та когда ж это тупэрло воевать уже начнёт, а не о бабле переживать будет.
Вова,тебе дали деньги,мобилизация где?
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24.05.2022 06:45 Відповісти
Ви воєте в Цюріху чи в Женеві?
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24.05.2022 08:03 Відповісти
відчуваю, що більшість українців від нього вже нудить, як від блювоти. Не можу вже всю цю хрень гнусаву слухати.
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24.05.2022 07:29 Відповісти
Ми висловлюємо "озабоченість" продуктовій кризі в світі.
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24.05.2022 07:43 Відповісти
Да всем пох.
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24.05.2022 07:50 Відповісти
Катастрофа для кого?
А простим людям що їсти???
Борошно від 20 грн/кг, рис від 50 грн/кг, гречка від 75 грн/кг !
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24.05.2022 08:01 Відповісти
віддати фермерам,людям безплатно це зерно нехай худобу кормлять,горілку фірми нехай роблять,поки не зігнило
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24.05.2022 09:03 Відповісти
Вывести и ПРОДАТЬ нужно столько, сколько нужно места для нового урожая (он должен быть не плохим, дождей было и будет достаточно), и голод в других странах - это не проблема Украины!
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24.05.2022 09:30 Відповісти
Діє якась мутна схема щодо вивозу українського збіжжя. Не хочеться думати, що наша влада домовилась з ордою з цього приводу, але все ж.
Наприклад, читаю що влада Рені та Ізмаїлу планує виділити ділянки по 5 га для відстою вантажівок із зерном, які тижнями чекають заїзду в порти. При цьому від того ж Рені до румунського Галацу кількадесять кілометрів, до Констанци трохи далі. Це ж машини, не поїзд, вези, куди хочеш. Але стоять тижнями. Чому?
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24.05.2022 09:55 Відповісти
Зерно можно без проблем хранить годами при правильных условиях хранения, во времена непонятности с ценами и мировой сумасшедшей инфляцией это лучший капитал, главное чтоб место хранения было в безопасности. Кому нужно, тот пускай и забирает на EXW.
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24.05.2022 10:26 Відповісти
Вот интересно, а нам какая забота с этого? Если действительно миру грозит голод то пусть мир и обеспечит разблокирование украинских портов.
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24.05.2022 12:00 Відповісти
 
 