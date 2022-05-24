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У Мелітополі військові та партизани провели вдалу спецоперацію та паралізували поставку зброї на захоплені території, - мер Федоров

федоров,іван

Українські спецслужби разом із військовими та партизанами Мелітополя провели успішну спецоперацію, що мала на меті паралізувати поставку зброї та боєприпасів до тимчасово захоплених росіянами територій.

Про це сказав під час телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (23 травня. - Ред.) спецслужбами України, військовими та партизанами міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, яка стосувалася того, щоб паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих рашистами територій. Думаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, які втрати поніс ворог, але ця операція пройшла успішно", - сказав Федоров.

За його словами, це вже четверта за останній тиждень спільна робота спецслужб і партизанів, і це напружує колаборантів та загарбників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі прогримів вибух і чутно постріли, - ЗМІ

Міський голова Мелітополя заявив, що партизанський рух на тимчасово захоплених територіях дуже ризикований, бо після кожної такої спроби, загарбники оточують цілі мікрорайони, обшукують квартири, допитують, затримують цілі сім'ї, але опір людей на цих територіях дуже великий, вони готові йти на ризик.

Федоров поінформував, що на цей час із Мелітополя виїхало понад 70 тис. осіб,- це приблизно половина мешканців. Але сьогодні можливості виїхати з міста немає, бо три дні тому вороги заблокували блокпост на лінії бойових дій і тепер понад 1000 приватних авто з Мелітополя, та Енергодара, які намагаються виїхати в бік Запоріжжя, стоять у Василівці.

Загарбники прикриваються цими людьми, як живим щитом.

За інформацією ЗМІ, 23 травня в окупованому Мелітополі лунали постріли та вибухи, медіа повідомляють про підірвану залізницю.

Автор: 

Мелітополь (770) партизани (192) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
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Від Юрія Бутусова-

https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.

827
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24.05.2022 01:20
+21
Наверное партизаны на окупированных территориях еще не знают что по мнению нашего президента бороться и освобождать нашу землю это очень страшно и можно потерять сотни тысяч людей.
показати весь коментар
24.05.2022 01:22
+18
Зрадники та рашиські колаборанти з маріупольської міської групи ОПЗЖ. Саме вони зараз «керують» в Маріуполі.

Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
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24.05.2022 01:45
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Від Юрія Бутусова-

https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.

827
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24.05.2022 01:20 Відповісти
Юрій,щось на вашему ресурсі розвелось багато усякіх тварин,які нібито за Україну,але на справді,роблять все,щоб зіпсувати настрій нашим воїнам і населенню.Роблять все щоб всі знивірились у нашу перемогу.Дайте,будь ласка,наказ вашему модератору краще родивлятись хто там що пише.Бо це наносить велику шкоду.Або краще змінить модератора...З повагою.
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24.05.2022 02:40 Відповісти
" на ресурсі розвелось багато усякіх тварин" - ага, особенно подляковских новорегов.
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24.05.2022 03:25 Відповісти
Хватае усьго і подолякських новорегів і секта свідків сивочолого гетьмана особисто вчора дуже гавкала, приховані сепари та прихильники Яневтіка, треба відключати мабуть комменти поки військовий час.
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24.05.2022 08:02 Відповісти
Арестович, зачем шифруешься под чужим именем?
Иди бабушкам возле подъезда рассказывай про "в Багдаде всё спокойно". А нам рот затыкать не надо - стрАны перепутал.
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24.05.2022 08:10 Відповісти
а жити він за що буде? завдяки цим тваринам і джинсі існує цей сайт і Бутузоф
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24.05.2022 16:48 Відповісти
Кропивницький ховає своїх загиблих синів майже щодня саме звідти, Луганська область. Там найгарячіше.
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24.05.2022 10:38 Відповісти
а чего в мелитопоое не было теробороны и без боя за один день кацапы захватили город?фёдырыч раскажи ка
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24.05.2022 01:21 Відповісти
Фьодоров медальку отримав від потерпілого за те , що все здали без бою !

Вова , ми все знаємо і все фіксуємо !

А партизанам нашим РЕСПЕКТ і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.05.2022 01:47 Відповісти
Медальки всегда получали не те кто в атаку ходил,а кто прлворный и влажный язык имел,обслуживая жопы начальства
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24.05.2022 05:58 Відповісти
Наверное партизаны на окупированных территориях еще не знают что по мнению нашего президента бороться и освобождать нашу землю это очень страшно и можно потерять сотни тысяч людей.
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24.05.2022 01:22 Відповісти
Бот
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24.05.2022 02:13 Відповісти
Есть такое, по два десятка видосиков в сутки пилит
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24.05.2022 03:26 Відповісти
А який сенс операції?? І нащо кацапи везли у Мелітополь вогнепальну зброю??? Роздавати населенню?
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24.05.2022 01:34 Відповісти
А ти "в курсі" що вони примусово мобілізують місцевих до сво\ї армії? От якраз для цього "м"яса" зброю і везли!
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24.05.2022 10:15 Відповісти
Да откуда ему знать? Строчит по методичке, он же рашистский бот!
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24.05.2022 12:58 Відповісти
Зрадники та рашиські колаборанти з маріупольської міської групи ОПЗЖ. Саме вони зараз «керують» в Маріуполі.

Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
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24.05.2022 01:45 Відповісти
Всіх розстріляти при нагоді 😠
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24.05.2022 01:48 Відповісти
Трьох істот жіночої підлоги спочатку зарізати шкіряними ножами. А потім розстріляти.
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24.05.2022 04:33 Відповісти
Жіночої статі
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24.05.2022 04:42 Відповісти
Хоча... В їхньому випадку скоріше якраз-таки підлоги.
Бо колаборація з кацапами - це klamstwo нижче за усі підлоги та плінтуси світу.
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24.05.2022 05:07 Відповісти
"Белла чао!" - переконлива й історична псня італіських партизан аж багато десятиліть тому. Які долали на своїй рідній землі фашистів. Та й як вона нині є ********!!! В інтернеті за бажання кожен може послухати.
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24.05.2022 01:49 Відповісти
Пізно
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24.05.2022 06:32 Відповісти
Urs , Ага ,как штопаная Неля , так за неё, народ опять голосовал
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24.05.2022 07:54 Відповісти
Коломойский под боком у президента! (или наоборот). Вот что не дает покоя и уверенности!
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24.05.2022 09:22 Відповісти
СПАСИБІ ГОЛОБОРОДЬЦІ ЩО ЗДАЛА ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ

АСФАЛЬТОВИЙ ГЕНЕРАЛІСІМУС Зе
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24.05.2022 10:20 Відповісти
Бот руснявый! Никто ничего еще не сдал! И не собирается! Dрочи на кремлядскую методичку.
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24.05.2022 13:00 Відповісти
Мало не щодня надходять від мера повідомлення про партизанів в Мелітополі та їх успішні акції. Жодного підтвердження з інших джерел немає
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24.05.2022 13:29 Відповісти
:

интересно наблюдать, как активно продвигают в медиа главу Мелитополя Ивана Федорова, который крайне близок с... Балицким. Да, с тем самым Балицким, который работает у рашистов гауляйтером оккупированной части Запорожской области. Забавно потому, что в местной СБУ хорошо знают, кто такой Фёдоров и что его похищение было постановой. Но интеграция Фёдорова в украинское медиаполе и организация ему встречи с Папой Римской - это удачная операция российских спецслужб, не хуже чем история с Савченко. Интересно то, что местные политические элиты все знают и наблюдают, как Федорову с помощью прислуги с Банковой строят политическую карьеру.
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24.05.2022 14:10 Відповісти
- це подлячна ботяра
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24.05.2022 14:13 Відповісти
 
 