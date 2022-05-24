У Мелітополі військові та партизани провели вдалу спецоперацію та паралізували поставку зброї на захоплені території, - мер Федоров

Українські спецслужби разом із військовими та партизанами Мелітополя провели успішну спецоперацію, що мала на меті паралізувати поставку зброї та боєприпасів до тимчасово захоплених росіянами територій.

Про це сказав під час телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (23 травня. - Ред.) спецслужбами України, військовими та партизанами міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, яка стосувалася того, щоб паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих рашистами територій. Думаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, які втрати поніс ворог, але ця операція пройшла успішно", - сказав Федоров.

За його словами, це вже четверта за останній тиждень спільна робота спецслужб і партизанів, і це напружує колаборантів та загарбників.

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Міський голова Мелітополя заявив, що партизанський рух на тимчасово захоплених територіях дуже ризикований, бо після кожної такої спроби, загарбники оточують цілі мікрорайони, обшукують квартири, допитують, затримують цілі сім'ї, але опір людей на цих територіях дуже великий, вони готові йти на ризик.

Федоров поінформував, що на цей час із Мелітополя виїхало понад 70 тис. осіб,- це приблизно половина мешканців. Але сьогодні можливості виїхати з міста немає, бо три дні тому вороги заблокували блокпост на лінії бойових дій і тепер понад 1000 приватних авто з Мелітополя, та Енергодара, які намагаються виїхати в бік Запоріжжя, стоять у Василівці.

Загарбники прикриваються цими людьми, як живим щитом.

За інформацією ЗМІ, 23 травня в окупованому Мелітополі лунали постріли та вибухи, медіа повідомляють про підірвану залізницю.