У Мелітополі військові та партизани провели вдалу спецоперацію та паралізували поставку зброї на захоплені території, - мер Федоров
Українські спецслужби разом із військовими та партизанами Мелітополя провели успішну спецоперацію, що мала на меті паралізувати поставку зброї та боєприпасів до тимчасово захоплених росіянами територій.
Про це сказав під час телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні (23 травня. - Ред.) спецслужбами України, військовими та партизанами міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, яка стосувалася того, щоб паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих рашистами територій. Думаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, які втрати поніс ворог, але ця операція пройшла успішно", - сказав Федоров.
За його словами, це вже четверта за останній тиждень спільна робота спецслужб і партизанів, і це напружує колаборантів та загарбників.
Міський голова Мелітополя заявив, що партизанський рух на тимчасово захоплених територіях дуже ризикований, бо після кожної такої спроби, загарбники оточують цілі мікрорайони, обшукують квартири, допитують, затримують цілі сім'ї, але опір людей на цих територіях дуже великий, вони готові йти на ризик.
Федоров поінформував, що на цей час із Мелітополя виїхало понад 70 тис. осіб,- це приблизно половина мешканців. Але сьогодні можливості виїхати з міста немає, бо три дні тому вороги заблокували блокпост на лінії бойових дій і тепер понад 1000 приватних авто з Мелітополя, та Енергодара, які намагаються виїхати в бік Запоріжжя, стоять у Василівці.
Загарбники прикриваються цими людьми, як живим щитом.
За інформацією ЗМІ, 23 травня в окупованому Мелітополі лунали постріли та вибухи, медіа повідомляють про підірвану залізницю.
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https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс https://www.youtube.com/post/UgkxoVRlwldCCGTbosKbikVSRh_RKLIAf_uP 26 хвилин тому
Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза. Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль. Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім. Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити. В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю. Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними. Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості. Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями. Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
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Иди бабушкам возле подъезда рассказывай про "в Багдаде всё спокойно". А нам рот затыкать не надо - стрАны перепутал.
Вова , ми все знаємо і все фіксуємо !
А партизанам нашим РЕСПЕКТ і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼
Від розплати не втече, жодна з цих тварюк.
Бо колаборація з кацапами - це klamstwo нижче за усі підлоги та плінтуси світу.
АСФАЛЬТОВИЙ ГЕНЕРАЛІСІМУС Зе
интересно наблюдать, как активно продвигают в медиа главу Мелитополя Ивана Федорова, который крайне близок с... Балицким. Да, с тем самым Балицким, который работает у рашистов гауляйтером оккупированной части Запорожской области. Забавно потому, что в местной СБУ хорошо знают, кто такой Фёдоров и что его похищение было постановой. Но интеграция Фёдорова в украинское медиаполе и организация ему встречи с Папой Римской - это удачная операция российских спецслужб, не хуже чем история с Савченко. Интересно то, что местные политические элиты все знают и наблюдают, как Федорову с помощью прислуги с Банковой строят политическую карьеру.