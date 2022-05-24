На південному напрямку 23 травня знищено 23 окупанти та кілька одиниць бронетехніки, - ОУ "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Протягом вже далеко не першої доби противник веде бойові дій на стало зайнятих рубежах на межі окупованих ним територій Миколаївщини та Херсонщини.
Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово.
Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу.
В першій половині дня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось завдати удару по наших позиціях. Втрат немає.
А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей вони створили дев’ятнадцять так званих "комендатур" для посилення контролю над нескореним населенням.
В Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та завдання ракетних ударів по різних областях України".
.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль