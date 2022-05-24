На південному напрямку 23 травня знищено 23 окупанти та кілька одиниць бронетехніки, - ОУ "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Протягом вже далеко не першої доби противник веде бойові дій на стало зайнятих рубежах на межі окупованих ним територій Миколаївщини та Херсонщини.

Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово.

Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу.

В першій половині дня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось завдати удару по наших позиціях. Втрат немає.

А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей вони створили дев’ятнадцять так званих "комендатур" для посилення контролю над нескореним населенням.

В Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та завдання ракетних ударів по різних областях України".

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