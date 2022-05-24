Війська РФ досягли незначних успіхів біля Сєверодонецька, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, - американський Інститут вивчення війни
Російські війська продовжили наземний штурм Сєверодонецька і досягли незначних успіхів в оточенні міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська активізували наступ у районі Лимана та Авдіївки та досягли певного успіху 23 травня. Зазначається, що в Лимані точаться бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.
У найближчому майбутньому російські війська, найімовірніше, досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).
Окупанти, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.
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Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
У них с упорным аппаратом порядок, их можно как тягачи для пушек использовать
і так уже багато загинуло
і треба важка зброя
зате вчора прочула, що у наших є всяка ******* електроніка і вони можуть швидко пеленгувати рашистську артилерію і посилати отвєтку. але свинособача наволоч стріляє з 2-3-х різних батарей(((
і в них досі велика перевага в техніці(((
Перелік цих міст десь можна почути? Ну окрім телебачення рашки та ботів з Ольгіно.
Именно зеленая гнида наклепала россиянам сотни боевых самолетов и вертолетов.
угу.
И это все магическим образом бы исчезло, в зависимости от цвета "гнид"
Розумієш, як нестерпно важко нашим воїнам. І нічого не можеш зробити.
Треба мовчати і слухати Люську з її словесною діареєю?
"Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС."
Джерело:
- Каже, ще два-три тижні максимум і війна ось-ось закінчиться
Ось і все ,а прагматизм у тому ,що моль скаже : підете на Херсон - ударю по Києву ЯЗ ..
Я по новостям смотрю, что новости про поставки и наши успехи закончились, а новости про продвижения и укрепления орков множатся. Видимо нам не хватает сил из удержать, и дело не в количестве армии, а в отсутствии оружия
Вовкина 3 месяца,а сейчас всем эта лапша надоела.
Потом,потом,потом у него всё потом
навіть куйло не таке тупориле
Бахмут тримають добре підготовлені дві нащі бригади, у орків просто не вистачить сил наступати на Бахмут
Ситуация ещё непонятнее: на Донецк наши перебрасывают войска из под Харькова. Может, Бахмут и не будут атаковать, а рванут севернее.
Где обещанная Западом техника, ***?
Ці також не поспішають захищати свій рідний Кривий Ріг та звільняти Луганськ Кошового
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Але контракт із ЗСУ може підписати кожен фізично придатний.
Хто із 40-річних мордоворотів "кварталу" та "Ліги сміху" це зробив?
В цій шоблі сотні здорових особин.
Все же хорошо!