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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ досягли незначних успіхів біля Сєверодонецька, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, - американський Інститут вивчення війни

рф,орки,окупанти,рашисти

Російські війська продовжили наземний штурм Сєверодонецька і досягли незначних успіхів в оточенні міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська активізували наступ у районі Лимана та Авдіївки та досягли певного успіху 23 травня. Зазначається, що в Лимані точаться бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

У найближчому майбутньому російські війська, найімовірніше, досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).

Окупанти, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові вибили росіян із Тошківки. РФ стягнула на Луганщину 12,5 тис. солдатів. Сєверодонецьк знищується, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17264) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+53
Зрозуміло. Потім незначно захоплять пів Сєвєродонецька,потім незначно весь. Потім незначно захоплять Слов'янськ. Бійці знову в оточенні опиняться. А бубочка тим часом збільшить кількість відосиків про "поганого Петра".
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24.05.2022 06:50
+45
То якби дібіли не проголосували за зелену гніду,то і ніяких оточень не було б.Саме зелена мразь винна в трагедії Маріуполя і інших міст України.
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24.05.2022 07:01
+35
Вот так наврядчи они и продвигаются ежедневно.
Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
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24.05.2022 06:42
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Вот так наврядчи они и продвигаются ежедневно.
Вовуся,почему провалил мобилизацию,людей с военкомата домой посылают,на кого работаешь?
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24.05.2022 06:42 Відповісти
Комусь не дають спокою досягнення маршала Жукова, що завалював "м'ясом" фашистів, і він хоче тепер так само воювати з рашистами.
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24.05.2022 07:08 Відповісти
Не значительными но постоянными успехами кацапы могут еще много чего окупировать❗☝Может пора пустить в бой привезенное с запада оружие❓Или ещё не время❓
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24.05.2022 07:25 Відповісти
Если тысячи тонн это кот наплакал,то простой вопрос" А сколько вообще оружия было своего у украинской Армии???"Шо это за армия такая безоружная с 10 тыс.гривен зарплаты?
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24.05.2022 08:36 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1528833245227384834/photo/1 https://twitter.com/antiputler_news/status/1528833245227384834/photo/1

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24.05.2022 07:39 Відповісти
Посилають бо мають причини. Наприклад, пройшов комісію в районі, а комісія по відбору на оператора гаубиць М777 забракувала, ритм серця порушений, або проблема з опорно руховим апаратом. Частично не пригодний
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24.05.2022 07:45 Відповісти
Видел я фото тех 120 Архитекторов в Буче-рыльники в фото не влазят.
У них с упорным аппаратом порядок, их можно как тягачи для пушек использовать
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24.05.2022 08:39 Відповісти
Бачу як тобі важко, сидячі в окопі, під обстрілами, набирати ці строки?
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24.05.2022 08:23 Відповісти
мабуть, нема, чого дати тим людям в руки і у що взути
і так уже багато загинуло
і треба важка зброя

зате вчора прочула, що у наших є всяка ******* електроніка і вони можуть швидко пеленгувати рашистську артилерію і посилати отвєтку. але свинособача наволоч стріляє з 2-3-х різних батарей(((
і в них досі велика перевага в техніці(((
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24.05.2022 10:03 Відповісти
Не хвилюйтеся, захватять, але не швидко...
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24.05.2022 06:48 Відповісти
дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..

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24.05.2022 06:49 Відповісти

Перелік цих міст десь можна почути? Ну окрім телебачення рашки та ботів з Ольгіно.
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24.05.2022 07:10 Відповісти
А Ви просто розгорнiть мапу Украiни i через день вiдмiчайте втраченi нами територii. Сумно до слiз, але поки що справи кепськi. А ми ж чекаэмо.
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24.05.2022 07:30 Відповісти
шашлычки у вовы
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24.05.2022 06:50 Відповісти
Зрозуміло. Потім незначно захоплять пів Сєвєродонецька,потім незначно весь. Потім незначно захоплять Слов'янськ. Бійці знову в оточенні опиняться. А бубочка тим часом збільшить кількість відосиків про "поганого Петра".
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24.05.2022 06:50 Відповісти
А ви самі раз такі розумні йдіть та попробуйте захистити місто, грамотєї херові
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24.05.2022 06:53 Відповісти
То якби дібіли не проголосували за зелену гніду,то і ніяких оточень не було б.Саме зелена мразь винна в трагедії Маріуполя і інших міст України.
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24.05.2022 07:01 Відповісти
дядя ты ни чего не попутал? жертвы какие сейчас? что с ценами и зарплатами сейчас? чем вова занимался все эти три года? к войне армию готовил? хрен - на дорогах бабло отмывал. где эти дороги теперь?бегает по миру с протянутой рукой. а ему больше ничего не остается. а людей из военкоматов домой отпраляют знаешь почему? Невочто одеть и обуть. вот так дядя.
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24.05.2022 07:27 Відповісти
Ты реально дебил или притворяешься? Какой Мариуполь? При Порошенко никаких котлов ни в Мариуполе, ни под ним не было. А потери наших в одном только Мариуполе сейчас на порядок больше, чем в Иловайске. Но ситуацию в Иловайске нельзя было предугадать, а вот Мариуполь - это либо просчет командования, либо предательство. Под Дебальцево уничтожили тысячи орков, а наши потери несколько сотен бойцов, а в Мариуполе ситуация диаметрально противоположная. Что ты сравниваешь? Цифры потерь несравнимы. У тебя в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях знаешь, сколько уже "ДАПов" было? Или если Люся не сообщил, то все ОК?
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24.05.2022 07:33 Відповісти
За Иловайск чушку чистить надо Бене, его хотелка отжать Зугрес у Ахметова, Хомчаку продажному ничтожеству, подтанцовке-шестерке Сємену Сєменченку,
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24.05.2022 07:53 Відповісти
ну конечно, если бы не зеленая гнида, то у россиян было бы не 200к войск а 20, и сразу бы количество танков стало из 3000 всего 10.
Именно зеленая гнида наклепала россиянам сотни боевых самолетов и вертолетов.
угу.
И это все магическим образом бы исчезло, в зависимости от цвета "гнид"
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24.05.2022 09:40 Відповісти
сходи до военкомату ,то й почуєш"ви зараз непотрібні,бійців вдосталь"
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24.05.2022 07:07 Відповісти
Ага, загребут сходу, максимум на пару недель в учебку и потом на фронт. Ещё и экипировку будешь сам покупать или у волонтеров клянчить. С таким раскладом пусть сами воюю
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24.05.2022 08:30 Відповісти
Зараз в чатах загиблих родичів саме це і пишуть про тих хто під Попасною...
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24.05.2022 08:55 Відповісти
Тому що треба не в чатах писати, а йти і голову зеленої жаби відбивати
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24.05.2022 09:25 Відповісти
Если будет на что покупать. Видео в Тик-Токе: боец не смог броник купить на свои, т.к. банк на его карту наложил арест. Он, видите ли, пока защищал Украину, не оплачивал коммуналку.
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24.05.2022 09:38 Відповісти
Бійців вдостчльзатп зі зброї і амуніції - лише асфальт. Покоцаний.
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24.05.2022 08:32 Відповісти
А ти сходи в Чернігові, не встигнеш навіть дійти до воєнкомату
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24.05.2022 08:54 Відповісти
Та чекав я ці передбачувані висери. А толку?
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24.05.2022 07:29 Відповісти
Ви хочете, щоб хтось другий замість генералів, які отримують 100 тисячні зарплати, думали і підготовували військові операції по визволенню наших міст? Але так, наріт вже довірив свою країну зеленому барану - що сталося бачим усі.
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24.05.2022 09:39 Відповісти
Кум путена скажи что нибудь! Бе бе бе
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24.05.2022 06:56 Відповісти
На банковій зараз першочерговим є цирк з Медведчуком. Все інше - незначне.
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24.05.2022 06:53 Відповісти
Боляче читати такі новини.
Розумієш, як нестерпно важко нашим воїнам. І нічого не можеш зробити.
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24.05.2022 06:55 Відповісти
Легко можна підтримати, заткнувши рота всіляким хейтерам ЗСУ з їх ольгінською побрехенькою "відправляють додому з воєнкоматів-ЗРАДА!".
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24.05.2022 07:12 Відповісти
А в Десні не зрада, коли після трьох місяців цілеспрямованих обстрілів полігонів та казарм, одночасно загинило майже 100 потенційних бійців?
Треба мовчати і слухати Люську з її словесною діареєю?
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24.05.2022 09:39 Відповісти
І ТО! про 87 загиблих Бо_не_втік повідомив інознмцям, а українцям брехали, що загиблих всього 8.

"Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС."

Джерело:
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24.05.2022 09:46 Відповісти
а чутки ходять, що там 600 загинуло(((
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24.05.2022 10:06 Відповісти
Бе бе бе❗
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24.05.2022 06:57 Відповісти
Гімно не обісреш.Якщо вашим кумиром є людина яка називала Україну порно актрисою і не тільки,то ви мразь.Прокацапсько зелена мразь.
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24.05.2022 07:05 Відповісти
Бутусов всегда был и против Рошенко, и против Зе. Потому что ое за Украину, а не президентскую дупу.
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24.05.2022 07:06 Відповісти
Вже вилупився, ботик? Довго не проживеш і багато не заробиш.
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24.05.2022 07:23 Відповісти
, кацап, підівчи українську без гугл перекладача
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24.05.2022 07:29 Відповісти
Орки медленно продвигаются вперед в Луганске и Донецке , по чуть-чуть , а наш великий Боневтик рассказывает всем , як йому важко, які важкі бої на Донбасі, і як не можна забрати назад Крим, що не знає він коли відвоюємо Донбас, якщо воно взагалі Вовчику треба, вовтузиться з цим Донбасом. Як же остохрініли його соплі-крики, гірше за гірку російську редьку.
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24.05.2022 06:58 Відповісти
З якого окопа пишеш?
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24.05.2022 07:08 Відповісти
Так приїдь спочатку в Україну, а потім питай про окопи, зєбільний бот.
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24.05.2022 07:40 Відповісти
Через місяць-- орки досягли незначних успіхів на сході країни, але навряд чи зможуть швидко захопити всю Україну... Так виходить?
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24.05.2022 07:02 Відповісти
За кого ви голосували на останніх виборах, вельмишановні?
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24.05.2022 07:02 Відповісти
Боневтік планово здає і далі. Кац прєдлагаєт здаца. Зато з цього куска лайна ліплять хероя.
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24.05.2022 07:05 Відповісти
Остання на сьогодні заява Арестовича:

- Каже, ще два-три тижні максимум і війна ось-ось закінчиться

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24.05.2022 07:15 Відповісти
щось ніразу не бачив відео в епоху 4К формату , відпрацювання іноземної зброї ...Давно не чути Байрактарів ,Свічблейд взалі не було відео ...2 гармату 777 показали ...Восновном Стунгна на всіх відео ...
Ось і все ,а прагматизм у тому ,що моль скаже : підете на Херсон - ударю по Києву ЯЗ ..
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24.05.2022 07:35 Відповісти
З язика зняв про озброєння. Передали ще 5000 джавелінів і де вони?
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24.05.2022 07:58 Відповісти
Мабуть не так передали. Та й що з тими джавелінами проти армади арти, ракет та літаків? А десяток Байрактарів не вічні...
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24.05.2022 08:43 Відповісти
ну извините, что война это не сьемка видосиков.
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24.05.2022 09:42 Відповісти
це все невиносімо((((
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24.05.2022 10:09 Відповісти
Не зможуть ШВИДКО захопити. Незрозуміло, це як би добра новина, що НЕШВИДКО зможуть.
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24.05.2022 07:44 Відповісти
Не в оточенні і мають трасу під контролем арта працює, важко з обох сторін. Нічого не здано,але це було 7 годин нпзад і інфа з Сєверодонецька, очевидец
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24.05.2022 07:47 Відповісти
Тобто Бахмут захплять, але не швидко. Порадували.
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24.05.2022 07:56 Відповісти
То есть не быстро, но захватят
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24.05.2022 08:32 Відповісти
То есть Бахмут вряд ли захватят быстро, но все же захватят.

Я по новостям смотрю, что новости про поставки и наши успехи закончились, а новости про продвижения и укрепления орков множатся. Видимо нам не хватает сил из удержать, и дело не в количестве армии, а в отсутствии оружия
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24.05.2022 08:33 Відповісти
Их никогда и не было,была пропаганда
Вовкина 3 месяца,а сейчас всем эта лапша надоела.
Потом,потом,потом у него всё потом
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24.05.2022 08:44 Відповісти
Бахм3т не будть навіть штурмувати
навіть куйло не таке тупориле
Бахмут тримають добре підготовлені дві нащі бригади, у орків просто не вистачить сил наступати на Бахмут
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24.05.2022 09:22 Відповісти
Т.е. на Лиман и Северодонецк сил хватит, а на Бахмут уже нет?
Ситуация ещё непонятнее: на Донецк наши перебрасывают войска из под Харькова. Может, Бахмут и не будут атаковать, а рванут севернее.
Где обещанная Западом техника, ***?
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24.05.2022 09:43 Відповісти
Дело как раз в количестве армии.
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24.05.2022 09:24 Відповісти
Ну сейчас идут туда только добровольцы и самые отчаянные. Остальным не по душе покупать себе снарягу за свои деньги или идти на передок с голой жопой и
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24.05.2022 09:42 Відповісти
То есть медленно они все таки Бахмут захватят?
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24.05.2022 09:23 Відповісти
Сам чому не йдеш воювати під командуванням найвеличніого верховного головнокомандувача?
Ці також не поспішають захищати свій рідний Кривий Ріг та звільняти Луганськ Кошового

https://hvylya.net/crops/11073d/834x0/1/0/2022/04/02/l8Lv4E2LcbuOEW5OxhMaD3aQYfv6kaJR6FWH6AX0.jpeg
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24.05.2022 10:03 Відповісти
Я цього і не заперечую!
Але контракт із ЗСУ може підписати кожен фізично придатний.
Хто із 40-річних мордоворотів "кварталу" та "Ліги сміху" це зробив?
В цій шоблі сотні здорових особин.
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24.05.2022 11:02 Відповісти
ти дурний чи що? от мій чоловік зараз там. я місця собі не знаходжу. і всі інші, хто тут пише, мабуть, хвилюються не просто так. а зелена шобла тільки бреше і їздить - наводки робить. а твій боневтік спокійно розказує, що 50-100 чоловік гине щодня. як мені це сприймати???
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24.05.2022 10:17 Відповісти
демагоги. ти сам, до речі, з окопу пишеш?
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24.05.2022 10:18 Відповісти
А как же сказки Арестовича????

Все же хорошо!
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24.05.2022 10:34 Відповісти
Посмотрим успехи недо2-й армии к вечеру.Северодонецк могут окружить, только им по головке накидают с Лисичанска. Кто не был в Лисичанске - поверьте это крепость!!! Город на холме, крутой правый берег от синецкого моста до села Волчей, одни овраги и повсюду копанки, одновременно камень и болото. Чорнобаївки повсюду. Это не равнина Мариуполя и Херсона, даже до Бахмута по холмам они долго не попрыгают - камикадзе одним словом
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24.05.2022 12:41 Відповісти
Добре що ці новини озвучив американський інститут,бо по марафону кажуть,що в ці дні буде багато ботів - зрадників в наших коментарях і соцмережах. Ну тобто ми з вами, яким болить за Україну, боти- зрадники. А ще на марафоні вважають, що ми мабуть тупі, бо досі типу не навчилися розрізняти справжніх ботів- рашистів.
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24.05.2022 17:11 Відповісти
 
 