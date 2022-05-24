Війська РФ досягли незначних успіхів біля Сєверодонецька, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут, - американський Інститут вивчення війни

Російські війська продовжили наземний штурм Сєверодонецька і досягли незначних успіхів в оточенні міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська активізували наступ у районі Лимана та Авдіївки та досягли певного успіху 23 травня. Зазначається, що в Лимані точаться бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

У найближчому майбутньому російські війська, найімовірніше, досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).

Окупанти, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.

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