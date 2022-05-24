Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, - Генштаб ЗСУ

Росіяни покращили тактичне положення у районі Василівки на Запоріжжі (Бахмутський напрямок) і готуються поновити наступ у напрямку Василівка – Кам’янське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 24 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалась дев’яноста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій у районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ у районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

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На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

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На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин", - повідомили в Генштабі.