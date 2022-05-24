УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6428 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 476 21

Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,рашисти

Росіяни покращили тактичне положення у районі Василівки на Запоріжжі (Бахмутський напрямок) і готуються поновити наступ у напрямку Василівка – Кам’янське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 24 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалась дев’яноста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій у районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ у районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 23.05.2022

На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

Також читайте: На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках знизилася інтенсивність бойових дій, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) Запорізька область (3582)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
24.05.2022 07:49
+6
Вот последствия сдачи Мариуполя. И Это еще не финиш. Главный дерьмокомандующий даже не отдал приказа про деблокировки окруженного города и его защитников. Не было ни одной попытки прорыва кольца окружения. Так же и в Херсоне. В свое время, чеченцы небольшими группами. просочились в Грозный и перебили оккупантов. Херсон уже три месяца в оккупации, но кроме мелких диверсий хвалиться нечем
показати весь коментар
24.05.2022 08:03
+5
нехилий наступ у заявах ОП , тільки в яку сторону не уточнюється ...
показати весь коментар
24.05.2022 07:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нехилий наступ у заявах ОП , тільки в яку сторону не уточнюється ...
показати весь коментар
24.05.2022 07:42 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 07:49 Відповісти
Місто Берестя і область має увійти у Волинську область Кордон має пройти по річці Припять
показати весь коментар
24.05.2022 07:57 Відповісти
Ну, давайте сдаваться, не?
показати весь коментар
24.05.2022 08:00 Відповісти
Пам'ятаєте, що воно говорило: "Російська армія потужна лише в уявленні Путіна та росіян. Про її "героїчні" вчинки вони чули тільки з телевізора".
показати весь коментар
24.05.2022 08:03 Відповісти
Вот последствия сдачи Мариуполя. И Это еще не финиш. Главный дерьмокомандующий даже не отдал приказа про деблокировки окруженного города и его защитников. Не было ни одной попытки прорыва кольца окружения. Так же и в Херсоне. В свое время, чеченцы небольшими группами. просочились в Грозный и перебили оккупантов. Херсон уже три месяца в оккупации, но кроме мелких диверсий хвалиться нечем
показати весь коментар
24.05.2022 08:03 Відповісти
Ага, деблокировка. Ви особисто, Фрол, хотіли б прийняти участь у самогубстві?
показати весь коментар
24.05.2022 08:33 Відповісти
Військові помилки і прорахунки, якщо це не було відвертою зрдою, треба розбирати і аналізувати, та не повторювати у майбутньому, бо ціна дуже висока.
показати весь коментар
24.05.2022 09:16 Відповісти
Фрол ********** - сиди в своем Тамбовском ФСБ и ДРОЧИ на портрет *****, а здесь не ВОНЯЙ.
показати весь коментар
24.05.2022 22:27 Відповісти
Спасибо, Генштаб! Учтем и примем меры.
показати весь коментар
24.05.2022 08:07 Відповісти
Все одно не врубаюсь - де Василівка, а де Бахмут. Василівка - це бахмутський напрямок?
показати весь коментар
24.05.2022 08:51 Відповісти
это ошибка, Василівка - Кам'янське это у самого Запорожья -- явно никакое отношение не имеет к Бахмуту
показати весь коментар
24.05.2022 09:52 Відповісти
Нам уже пофиг.
показати весь коментар
24.05.2022 09:18 Відповісти
Где Васильевка на Запорожье, а где Бахмутское направление? Что за дичь пишут в штабе или собрались сливать огромные территориии от Бахмута до Запорожья?
показати весь коментар
24.05.2022 09:22 Відповісти
готуються поновити наступ у напрямку Василівка - Кам'янське.

там Бахмутом и не пахнет, видимо ошибка
показати весь коментар
24.05.2022 09:50 Відповісти
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.



На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське. Здійснюють перегрупування.

А цензор уже 2 в одном сделал, смешав две Васильевки в начале статьи
показати весь коментар
24.05.2022 10:02 Відповісти
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка -Генштаб ЗСУ

Это точно Генштаб ЗСУ?
показати весь коментар
24.05.2022 16:24 Відповісти
Так Васильевка давно захвачена , что за бред они тут пишут?
показати весь коментар
24.05.2022 10:24 Відповісти
Не тупіть, на Бахмутському напрямку орки зайняли одну Василівку, а на "Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське" то інша і подивіться по мапі напрямок.
показати весь коментар
24.05.2022 10:51 Відповісти
Чудесно коридор вже пробили і далі повзуть а Люся нам все співає як все добре і до кінця року в Крим зайдемо.
показати весь коментар
24.05.2022 15:44 Відповісти
Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське, - Генштаб ЗСУ

Зачем об этом сообщать, это же конфиденциальная информация для енштабa ЗСУ, вы должны реагировать.
показати весь коментар
24.05.2022 16:21 Відповісти
 
 