УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6450 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 844 50

Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області Білорусі за 50 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ

іскандер

Російські війська розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Білорусі на відстані 50 км від кордону України, а поблизу російсько-українського кордону укріплюють позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 24 травня щодо російського вторгнення.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7926) Генштаб ЗС (6524)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
А куда делись "дякувальники" белорускому народу?
Где это..."спасибо вам белорусы, за поддержку!"
Если б не "брятья " сябры, то никакой Бучи Ирепеня и Ворзеля в помине не было.
Они обстреливают нас, лечят орков, обслуживают и предост инфраструктуру а наши..."Дякуємо и Єиве Беларусь?!"
Мрази вы, а не сябры.
показати весь коментар
24.05.2022 08:19
+18
Я не розумію де дрони-камікадзе? Офіційно повідомляли про близько 700 штук. Як протипіхотних, так і важких протитанкових. Окрім цього ще була інфа про якийсь унікальний безпілотник феникс хост, що нібито має велику дальність і час перебування в повітрі. Не має жодних згадок про застосування цих апаратів. Так можливо США просили не надто про це розповсюджуватись, але не видно і наслідків застосування такої зброї. Адже по факту ці дрони стали б вироком для всіляких смерчів та ураганів, а можливо і ось таких пускових установок, що стоять близько біля кордону. Можливо хтось, щось про це читав?
показати весь коментар
24.05.2022 08:37
+17
Будем ждать приходов? Ведь сказано, что Украина имеет право на огонь по вражеским войскам независимо от места их дислокации. Без разницы где, хоть Брест, хоть Севастополь, хоть Чебаркуль. Главное чтобы в зоне поражения.
показати весь коментар
24.05.2022 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоче допомогу перекрити.... дограється....
показати весь коментар
24.05.2022 08:00 Відповісти
Ви провокатор?
показати весь коментар
24.05.2022 08:10 Відповісти
Так не повторюйте тут рашистські методички про Польщу
показати весь коментар
24.05.2022 08:18 Відповісти
оно пуйлосос
показати весь коментар
24.05.2022 08:18 Відповісти
Ещё раз опубликуете здесь такой мусор - отправлю скриншот, где вы пишете "путин ху@ло, нет войне" в ваш Следственный комитет.
показати весь коментар
24.05.2022 08:28 Відповісти
Не допоможе - йому дозволено для прикриття.
показати весь коментар
24.05.2022 09:17 Відповісти
В том то и дело, что не позволено)

Эти холопы даже под прикрытием пишут имя ху@ла как "Путя, Путлер" и ещё как то, но с заглавной буквы.

А Следовательного черти б его забрали комитета - боятся больше Байрактара.
показати весь коментар
24.05.2022 12:56 Відповісти
а я вважаю цей пост інформативним.
показати весь коментар
24.05.2022 08:36 Відповісти
русня поганая,а ну ка ***** отползла отсюда...
показати весь коментар
24.05.2022 08:13 Відповісти
Буду краток(с) - ***** пішло, сранина кацапська
показати весь коментар
24.05.2022 08:27 Відповісти
Дороги допомоги кожного разу альтернативні якщо самі не здасте, то ворог не знатиме. Та і не думаю,що хтось щось повезе біля кордонів ворога.
показати весь коментар
24.05.2022 08:14 Відповісти
Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Берестської області УНР
показати весь коментар
24.05.2022 08:10 Відповісти
Про с ценарий подробнее, Петя
показати весь коментар
24.05.2022 08:19 Відповісти
Будем ждать приходов? Ведь сказано, что Украина имеет право на огонь по вражеским войскам независимо от места их дислокации. Без разницы где, хоть Брест, хоть Севастополь, хоть Чебаркуль. Главное чтобы в зоне поражения.
показати весь коментар
24.05.2022 08:17 Відповісти
Якщо б в Україні жили англійці, то вони і відкрили вогонь, але...
показати весь коментар
24.05.2022 08:47 Відповісти
Нє-нє, - а то ще путін нападе.
показати весь коментар
24.05.2022 09:36 Відповісти
А куда делись "дякувальники" белорускому народу?
Где это..."спасибо вам белорусы, за поддержку!"
Если б не "брятья " сябры, то никакой Бучи Ирепеня и Ворзеля в помине не было.
Они обстреливают нас, лечят орков, обслуживают и предост инфраструктуру а наши..."Дякуємо и Єиве Беларусь?!"
Мрази вы, а не сябры.
показати весь коментар
24.05.2022 08:19 Відповісти
"братскіє славянскіє народи"
показати весь коментар
24.05.2022 09:08 Відповісти
А Ольха закатана в асфальт!
показати весь коментар
24.05.2022 08:25 Відповісти
50 км - это очень близко от нашей границы. По ним надо ударить превентивно с наведением со спутника или других источников.
Беларусь в ответ не дёрнется - обстановка не та.
А рашисты будут научены - хуже чем есть, не станет.
показати весь коментар
24.05.2022 08:33 Відповісти
Та Вы шо? Ни в коем рази! Зеленский он волае про тисячи загыблых и ,,надо простоперестатьстрилять"
показати весь коментар
24.05.2022 09:17 Відповісти
а я к вам сподобався його коментар про те, що чоловіків не можна випускати з України? у нас, каже, кожного дня гине 50-100 людей, треба ж їх кимсь заміняти! тому нікого не випустимо.
ну, який цинізм, просто немає слів!
іди волай до єрмака, де він діває все, що нам приходить, іди волай до шольца, до макрона, хай пришвидшують постачання, гетьманцевих своїх і інших зрадників до відповідальності притягни, чим ти зайнятий!
показати весь коментар
24.05.2022 09:49 Відповісти
Невже в нас нема чим YOBнути в те, що стоїть за 50 км від кордону? Або зі страху за це хтось сере в штани? Пора вже не за перемогу України говорити, а ставити питання, вистоїть вона взагалі перед внутрішнім та зовнішнім ворогами
показати весь коментар
24.05.2022 08:37 Відповісти
Є, але Зеля очкує.
Атолукашенконападьот!
показати весь коментар
24.05.2022 08:59 Відповісти
І я ж про це, зі страху весь в зеленому говні.
показати весь коментар
24.05.2022 09:04 Відповісти
Я не розумію де дрони-камікадзе? Офіційно повідомляли про близько 700 штук. Як протипіхотних, так і важких протитанкових. Окрім цього ще була інфа про якийсь унікальний безпілотник феникс хост, що нібито має велику дальність і час перебування в повітрі. Не має жодних згадок про застосування цих апаратів. Так можливо США просили не надто про це розповсюджуватись, але не видно і наслідків застосування такої зброї. Адже по факту ці дрони стали б вироком для всіляких смерчів та ураганів, а можливо і ось таких пускових установок, що стоять близько біля кордону. Можливо хтось, щось про це читав?
показати весь коментар
24.05.2022 08:37 Відповісти
Читав лише про те, що СБ 600 (важкий) так і не передали.
показати весь коментар
24.05.2022 08:43 Відповісти
А за рашистські війська ви все знаєте?що? як ? вони використовують?
Це військова таємниця ЗСУ.
показати весь коментар
24.05.2022 09:11 Відповісти
50 км для дронів забагато. Тільки БПЛА.
показати весь коментар
24.05.2022 09:29 Відповісти
А картофельный таракан говорит что он не при делах.
показати весь коментар
24.05.2022 08:41 Відповісти
Бульбофюрер каже правду, шо він "неприділах". По факту, Білорусь вже окупована/анексована пуйлом і лукашеску керує деякими культурними/гуманітарними інституціями та силовиками заради особистоі безпеки в краіні. Тому я вважаю, шо ми мусимо мочити критичні військові точки ворога де б вони не знаходилися на територіі залісся/московіі та Білорусі в межах досяжності нашоі військовоі техніки. Інакше наша перемога може відкластися на невизначений термін. Але остаточна відповідь оркам буде від влади Краіни, котру народ вибрав "па пріколу" у 19-му році. Результати цих "пріколов" зара розхльобує увесь народ украіни, нажаль...
показати весь коментар
24.05.2022 10:30 Відповісти
Отак подивиться на нас Борис Джонсон Бандерович і скаже: да, цим терпілам вже нічого не допоможе.
показати весь коментар
24.05.2022 08:42 Відповісти
Це перемога чи зрада?
показати весь коментар
24.05.2022 08:46 Відповісти
Чого туди досі не злітав байрактар чи якийсь дрон?
показати весь коментар
24.05.2022 08:53 Відповісти
По байрактарах складається враження, що закінчилися.
показати весь коментар
24.05.2022 16:12 Відповісти
по казармам будут стрелять
показати весь коментар
24.05.2022 09:04 Відповісти
Видно готуються завдавати ракетних ударів по західній Україні, але президент мовчить, бо Лукашенка не можна провокувати, бо другий раз не продасть електроенергію прокладкам Арахамії.
показати весь коментар
24.05.2022 09:11 Відповісти
******* Бримстонами - вместо того чтобы ими всякий мусор жечь. Искандеры для них достойная цель.
показати весь коментар
24.05.2022 09:13 Відповісти
А що, таку відстань "Точка-У" не подолає?
показати весь коментар
24.05.2022 09:19 Відповісти
Вже можна "дотягнутися"!
Але можливо ця зброя потрібніша в іншому місці,а транспортувати за 1000км - це час та ризик.
показати весь коментар
24.05.2022 10:38 Відповісти
А ЩО В УКРАЇНІ НАВІТЬ НА 50 КМ НІЧИМ УДАРИТИ, МОЧІ ТОДИ АСФАЛЬТОМ, ***.
показати весь коментар
24.05.2022 10:42 Відповісти
Тримайся Киїів і всі міста Північного Сходу України - прльоти можуть бути у всякий час.
Асфальтовому Генералісімусу все одно - він в бункері бореться з сєрвєлатом разом
з дЄрмаком.
показати весь коментар
24.05.2022 11:19 Відповісти
Білорусь і білоруси вороги!!! І ніякі виправдання не допоможуть! Це війна!!!!
показати весь коментар
24.05.2022 16:14 Відповісти
 
 