Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області Білорусі за 50 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ

Російські війська розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Білорусі на відстані 50 км від кордону України, а поблизу російсько-українського кордону укріплюють позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 24 травня щодо російського вторгнення.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

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