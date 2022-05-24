Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області Білорусі за 50 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ
Російські війська розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Білорусі на відстані 50 км від кордону України, а поблизу російсько-українського кордону укріплюють позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 24 травня щодо російського вторгнення.
"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
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Эти холопы даже под прикрытием пишут имя ху@ла как "Путя, Путлер" и ещё как то, но с заглавной буквы.
А Следовательного черти б его забрали комитета - боятся больше Байрактара.
Где это..."спасибо вам белорусы, за поддержку!"
Если б не "брятья " сябры, то никакой Бучи Ирепеня и Ворзеля в помине не было.
Они обстреливают нас, лечят орков, обслуживают и предост инфраструктуру а наши..."Дякуємо и Єиве Беларусь?!"
Мрази вы, а не сябры.
Беларусь в ответ не дёрнется - обстановка не та.
А рашисты будут научены - хуже чем есть, не станет.
ну, який цинізм, просто немає слів!
іди волай до єрмака, де він діває все, що нам приходить, іди волай до шольца, до макрона, хай пришвидшують постачання, гетьманцевих своїх і інших зрадників до відповідальності притягни, чим ти зайнятий!
Атолукашенконападьот!
Це військова таємниця ЗСУ.
Але можливо ця зброя потрібніша в іншому місці,а транспортувати за 1000км - це час та ризик.
Асфальтовому Генералісімусу все одно - він в бункері бореться з сєрвєлатом разом
з дЄрмаком.