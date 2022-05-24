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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 350 осіб, 205 літаків, 170 гелікоптерів, 1302 танки та 3194 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1302 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3194 (+28) од,

артилерійських систем - 606 (+2) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засоби ППО  - 93 (+0) од,

літаків - 205 (+1) од,

гелікоптерів - 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 480 (+4),

крилаті ракети  - 112 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 350 осіб, 205 літаків, 170 гелікоптерів, 1302 танки та 3194 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) знищення (7172) техніка (1823) втрати (4388)


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логично было бы сразу отправить Ф-22 сбивать кацапов, а на визги что "редактор Карлос видел стэлса" - весело хихикать со словами "этонемы, авыдокажите"(это я на месте Остина бы так делал.... не будь он масоном и рептилоидом(бормочет молитву, кланяется статуе Олаха и Яхве)
просто в игру "настамнет" можно играть не только будучи в лаптях. тем более Ф-22 они хрен собьют чтобы визжать что ноционалисты его в шахтах откопали... кстати, неплохая идея же))
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24.05.2022 08:52 Відповісти
В твоих фантазиях разве что. Дадут максимум на словах как и большинство оружия.
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24.05.2022 09:20 Відповісти
Пока нам давали все, что обещали
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24.05.2022 09:26 Відповісти
коли ж буде перелом, коли ж піде визволення окупованих територій?
Мабуть, не з цим Зе...
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24.05.2022 09:33 Відповісти
Тобто Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина (переважна частина) - це не звільнені території?
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24.05.2022 09:40 Відповісти
У спорті теперішня стратегія називається "гра другим номером" або "гра від оборони". Якщо суперник має фізичну перевагу, вона виправдана й приносить результат. По аналогії - не став же Давид буцкатись з явно могутнішим Голіафом, він його укокошкав технічно.
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24.05.2022 09:55 Відповісти
Трохи відходять на Харківщині, зате лізуть на Луганщині. Якось так.
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24.05.2022 09:49 Відповісти
Цікаво, які ж тоді втрати у України, якщо на носі 4та хвиля мобілізації і відправляння тероборони на фронт. А у москалів навіть першу не оголошували.
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24.05.2022 18:03 Відповісти
 
 