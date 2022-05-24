Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 350 осіб, 205 літаків, 170 гелікоптерів, 1302 танки та 3194 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1302 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3194 (+28) од,

артилерійських систем - 606 (+2) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 205 (+1) од,

гелікоптерів - 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),

крилаті ракети - 112 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку", - зазначають у Генштабі.