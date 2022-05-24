Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 234 дитини, понад 433 - поранено, - Офіс генпрокурора
Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинуло та понад 433 поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 146, Київській - 116, Харківській - 103, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
22 травня в лікувальному закладі м. Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслілок обстрілу окупантами.
20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер.
Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.
За даними ювенальних прокурорів, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.
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это готовилисьтак что орк пленный сказал - уснул в кабине еще в Крыму, проснулся в Каховке(или Херсоне вроде)
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Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Українці Ви що?? Вам шкода ворога? Вам шкода полонених? Вам шкода вбивць наших дітей?
Ану встряхніть голови і уми! Не будьте заручниками "Стокгольм кого синдрому" це почуття веде до програшу.
Не треба бути м'якими. Війну виграють сильні духом.
ВОНИ НАС НЕ ПОШКОДУЮТЬ, ВОНИ НЕ ПОШКОДУЮТЬ НАШИХ ДІТЕЙ, МАТЕРІВ, БРАТІВ, ДРУЗІВ ВОНИ НАС ПРОСТО ВБИВАЮТЬ ЗАРАЗ І БУДУТЬ ВБИВАТИ ЗАВЖДИ.