УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8497 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 401 79

Україна зберігає ефективне командування силами на Донбасі, однак Росія досягла деяких локальних успіхів, - розвідка Великої Британії

рф,орки,окупанти,окупант,орк

На Донбасі Україна зберігає ефективне командування силами, але Росія досягла деяких локальних успіхів на Луганщині, хоча її просування на захід може створити труднощі з постачанням армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії про ситуацію в Україні станом на 24 травня.

Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

Українці чинили сильний опір: сили зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, імовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Проте Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів.

Захоплення Росією Сєверодонецької "кишені" призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча зараз це – головні зусилля Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу.

Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить лінії зв’язку Росії і, ймовірно, її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням, вважають британські розвідники.

Також читайте: Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17264) Велика Британія (5563) розвідка (3856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
чего удивляться если 73% на стадионе проголосовали за шоу недалекого актера....
показати весь коментар
24.05.2022 09:46
+22
Такое впечатление, что Украина в реалити-шоу, а весь мир зрители.
показати весь коментар
24.05.2022 09:37
+14
в глухой обороне успеха никогда не будет
показати весь коментар
24.05.2022 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такое впечатление, что Украина в реалити-шоу, а весь мир зрители.
показати весь коментар
24.05.2022 09:37 Відповісти
Нам ніхто ні чим не допомагає?
показати весь коментар
24.05.2022 09:40 Відповісти
І допомагають, і підтримують, і просто вболівають та співчувають. Але одне одному не заважає. Ми ж спостерігаємо на стадіоні за грою улюбленої команди і навіть підтримуємо схвальними вигуками.
показати весь коментар
24.05.2022 09:42 Відповісти
чего удивляться если 73% на стадионе проголосовали за шоу недалекого актера....
показати весь коментар
24.05.2022 09:46 Відповісти
ростов чекає на тебе, з українцями тобі не по дорозі
показати весь коментар
24.05.2022 09:49 Відповісти
Коли Ростов знову стане українським, то куди поїде Янукович?...
показати весь коментар
24.05.2022 09:53 Відповісти
нікуди
там і залишиться
у в'язниці
показати весь коментар
24.05.2022 10:02 Відповісти
зачем нам сидеть заведомо в мешке принципиально держать кусок Луганской области для чего есть куда более кардинальные и НЕ ВОЕННЫЕ А ЮРИЛДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ.. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЛАСТЕЙ В УКРАИНЕ.. ПОЯСНЮ КАК ЮРИСТ--- ЭТИ УШЛЕБКИ В РАШКЕ ЧТО ТРЕБУЮТ ПО ГРАНИЦЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАК ГРАНИЦЫ ВНУТРЕННИЕ И ОНИ НЕ ЕСТЬ СВЯЩЕННАЯ КОРОВА..... Я БЫ ДАВНО ПРИНЯЛ ВЫШЕ ОЗНАЧЕННЫЙ ЗАКОН- А ИНАЧЕ ЭТОТ ВОПРОС У НАС НИКАК НЕ РУГУЛИРУЕТСЯ И ВОТ ВАМ ЛИКВИДАЦИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ И УКРУПНЕНИЕ СКАЖЕМ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕНТРОМ ОБЛАСТИ--а ХЕРСОНСКОЙ СТАНОВИТСЯ НИКОЛАЕВСКОЙ.... И ХЕРСОНСКАЯ ЛИКВИДИТРУЕТСЯ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ-- РАЗ И СТАЛА ВСЯ ЗАПОРОЖСКОЙ.. ЛУГАНСКАЯ РАЗ И СТАЛА ВСЯ ХАРЬКОВСКОЙ ИЛИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ИЛИ МЕЖДУ НИМИ РАСПРЕДЕЛИЛИ БУВШУЮ ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ..... НАДО РАБОТАТЬ РАДЕ И ЗЕЛЕНСКОМУ ОПЕРАТИВНЕЙ ПРИЧЕМ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ И БУМАГИ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ДАЖЕ АТОМНУЮ БОМБУ..... ВЫБИВАТЬ ИЗ ПОД НОГ ПУТИНА ТАБУРЕТ В ВИДЕ ОБЛАСТЕЙ И ГРАНИЦ ВНУТРИ КАРТЫ УКРАИНЫ... когда уже "маланские придурки" в Раде поймут-- что сражения идут не только на полях боев- но и в кабинетах и в бумагах..а мы до сих пор не в состоянии принять такой пустяковый на 20 статей закон..... мозгов не хватает и ума или желания или потворствуем агрессору и Путину лично????!!!!
показати весь коментар
24.05.2022 10:05 Відповісти
Вольво, ваш антисемитизм уже достал. Все проблемы с евреев началась и евреями заканчиваются. Вам бы родиться где-нибудь в Мюнхене лет 100 назад, и имели бы хороший шанс закончить свой путь лет через 25 в Нюрнберге. А пока - в спам.
показати весь коментар
24.05.2022 10:14 Відповісти
Когда кого-то обвиняют в "антисемитизме", сразу становится ...интересно..
показати весь коментар
25.05.2022 19:44 Відповісти
Кстати, Вольво дело пишет...Просто "янелохам" Украиной заниматься недосуг - бабло рулит - выклянчить,освоить,перевести стрелки на патриотов..
показати весь коментар
25.05.2022 19:51 Відповісти
*любезный* ,идешь вслед за хрюсским кораблем ,отвечать не надо...
показати весь коментар
24.05.2022 11:11 Відповісти
Похоже. Интересно, ставки на нашу победу принимают и, если да, то какие котировки?

Ставить лайк - рука не поднимается.
показати весь коментар
24.05.2022 09:40 Відповісти
Когда подпишут капитуляцию ,нам объявят ОП что мы победили.
показати весь коментар
24.05.2022 09:45 Відповісти
Война будет длится до: 1) Мобилизация в кацапстане❗2) У Украины "резко" появятся всё оружие включая ракеты и т. д. Что позволит разбить кацапо армию❗

А дальше критическая масса недовольных и агрессивных кацапов в кацапстане приведет к развалу **********👍
показати весь коментар
24.05.2022 09:50 Відповісти
пішов нах за кораблем. долар тобі по 10 ржублів
показати весь коментар
24.05.2022 09:59 Відповісти
здохне імперія
скоро
будете харкати кров'ю
ха.ха.ха
показати весь коментар
24.05.2022 10:00 Відповісти
Долар до 100 і купити не можна, з чим працювати заводам не має,3 дні в тиждень, запчастини потрібно або з побутової техніки переставлять або нічого. Повна ізоляція і військкомати товаришують з коктейлем Молотова. В Німеччині заборона русру. А ще десь 30000 чорних пакетів з потрохами. Це ваш руський корабль на сьогодні. Що ви тут робите? Ідіть до дідька
показати весь коментар
24.05.2022 10:00 Відповісти
Я и пишу, что будут истощать и вытягивать кацапов на фронт столько, что бы вынудить провести мобилизацию и тогда нанести поражение❗Тогда да☝ ситуация будет как после первой мировой👍.

То что украинцам будет ох как не сладко это время я не спорю.
показати весь коментар
24.05.2022 10:00 Відповісти
кацапи мародери
не воїни
ви програєте війну
буду витирати берці об твою закривавлену харю
показати весь коментар
24.05.2022 10:04 Відповісти
Скоро во всех электричках и метро росии…
показати весь коментар
24.05.2022 10:06 Відповісти
Просуваються, пришвидшуйте та покращуйте військову допомогу, роzzійських фашистів треба тільки знищити, загравання призведе до великих жертв та розвитку війни на всю Европу.
показати весь коментар
24.05.2022 09:41 Відповісти
Следует отметить локальные успехи лаптеногих в Чорнобаевке Белогоровке Серебрянке и многих других насленных пунктах где по сей день остались кремлевские тюлени...
показати весь коментар
24.05.2022 09:45 Відповісти
лаптєногі скоротили фронт наступу, це добре і погано.
добре, що залишили майже у спокої північ та частину східної півночі.
погано те, що перекинули орків на схід та південний схід. тепер майже рівновага.

АЛЕ... на південному сході починають зариватися у землю. це піпець як погано(
показати весь коментар
24.05.2022 09:55 Відповісти
ти ідіот
показати весь коментар
24.05.2022 10:00 Відповісти
такі новини в параші вже третій місяць, пішов *****
показати весь коментар
24.05.2022 10:02 Відповісти
Та не бреши! Ви вже на Ла-Манш вийшли. У своїх галюцінаціях.
показати весь коментар
24.05.2022 10:04 Відповісти
все правильно
ось що Байден сказав про Зеленського
(чи може Байден також прмоськовський?? )?

показати весь коментар
24.05.2022 09:47 Відповісти
Я вчора довго думала над цими словами і чекала,чи сам Зеленський зрозумів, що Америка відвела йому роль лідера і керманича. Зеленський не зрозумів, замість президента вчора був байкарь. Рождённый ползать летать не сможет.
показати весь коментар
24.05.2022 09:54 Відповісти
коротко про виступ Дуди у ВР
Вчера весь зал Рады многократно аплодировал Зеленскому.Зал вставал, приветствуя лидера.
Кроме Порошенко.
Весь Зал аплодировал Президенту Дуде. Весь зал вставал, приветствуя польского лидера.
Кроме Порошенко.
Он втыкал в телефон, ни разу не встал, ни разу не хлопнул в ладоши.
Translate Tweet
показати весь коментар
24.05.2022 10:07 Відповісти
Це тобі медведчуковські фсбешні ******** на єдиних новинах якусь "склєйку" показали?) А бужанський теж вставав? А то коли поминали загиблих війскових він так і не зміг це зробити. І о чудо він досі в слузі урода, навіть після всіх своїх заяв в стилі рускага міра. І таких уродів там пів партії. Де ваші мізки у@обки, чи 10 рублєй от падалЬяка дорожче совісті?
показати весь коментар
24.05.2022 10:16 Відповісти
Да, редкостный ты длбб,заповедный ,годы проходят , а ты не меняешься ,такой же тупой и упоротый
показати весь коментар
24.05.2022 11:18 Відповісти
+++ боневтік

повна харектиристика, мізків достало на розуміння, що втікти гірше ніж залишитися, "повіг" яника повторити не вдалося б
показати весь коментар
24.05.2022 10:07 Відповісти
Боневтік І
показати весь коментар
24.05.2022 10:19 Відповісти
в глухой обороне успеха никогда не будет
показати весь коментар
24.05.2022 09:47 Відповісти
Шумлять Дніпровські води сині
Підняв Донбас копри свої
Вони в єдиній Україні
показати весь коментар
24.05.2022 09:50 Відповісти
тимчасові локальні успіхи моськовитів пояснюються тим, що важкого озброєння і БК до нього у мосбковитів більше реально у 20-25 разів
орки просто фізично випалюють гектарами село за селом, не залишаючи нічого живого, а потім повільно просувається групами їх спецназ, потім уже підходять основні сили
але це все тимчасово, причина у знищенні на артскладах 90% всіх артснарядів ЗСУ 6-7 років тому
показати весь коментар
24.05.2022 09:53 Відповісти
Зеленський такого не казав...
показати весь коментар
24.05.2022 09:55 Відповісти
вбивай у собі психологію раба і перестань будувати власний світогляд виключно на словах інших
показати весь коментар
24.05.2022 10:08 Відповісти
воно багато чого не казало і ще більше маячню видавало "на гора"
показати весь коментар
24.05.2022 10:12 Відповісти
Та ти шо? А може причина в тому, що дехто 3 роки підряд забивав на ЗСУ і оборонку ставлячи в пріоритети крадівництво?
показати весь коментар
24.05.2022 10:12 Відповісти
Декомунизацию города Жданов путлер провел...город в руинах типа сирийский Алеппо номер 2...
показати весь коментар
24.05.2022 10:02 Відповісти
Для визволення захоплених територій потрібне виробництво десятків тисяч ракет Вільха у Польщі. Американці нам стільки зброї не дадуть.
показати весь коментар
24.05.2022 10:03 Відповісти
что то тут не так , какие то новости с утра не ободряющие , после встречи в рамштайне , не начали ли договариватся с роиссей о линии разграничения ? и ,, спорных ,, территориях , если верить всем аналитикам то война закончится осенью , примерно октябрь месяц , возникает вопрос - каким образом ? ни кто из западных специалистов и слова не проронил о возврате ВСЕХ оккупированных территорий , только о том , что роисся должна потерпеть сокрушительное поражение , но что это значит ни кто не обьяснил , и каким образом тоже , и когда тоже не говорят , освобождать такие огромные территории в течении 4-5 месяцев это нужно иметь армию в 5 раз больше чем у рашистов , а они ведут постоянное пополнение и усиление , ......................не к добру это все .
показати весь коментар
24.05.2022 10:06 Відповісти
То агенти кремля задіяні по всьому світу---"А давайтє дагаварівацца" Ці вкиди Берлусконі...в газеті Ньою йорк Тайм --не випадкові...рашка зазанає великих втрат не тільки у війні а і в економіці..Незадоволення )(уйлом росте як в кремлі так і в їхній "еліті"..богато хто втікає з рашки ,або відсторонюються від кремля,Чубайс втік..мільйонери заявляють про незгоду...вчора дипломат висказався і подав у відставку після 20 років на посаді...
...Вчора та і не тільки, багато хто аналізував це.
показати весь коментар
24.05.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 11:25 Відповісти
Для деокупації необхідне виробництво десятків тисяч ракет Вільха у Польщі. Американці нам стільки зброї не дадуть.
показати весь коментар
24.05.2022 10:06 Відповісти
А німці давно обіцяні Гепарди тільки на середину липня підвезуть. Ну як так? Що це витримка в 3 мсяці? Пообіцяли в квітні, а привезуть в липні. Плять, та за добу їх модна було довезти до кордону з Україною. А потім то вже наша справа як ми їх розповсюдимо по фронту. Скільки там від тієї Німеччини до кордону України...
показати весь коментар
24.05.2022 10:13 Відповісти
У Зеленского есть универсальный ответ:
1. Мы не может деблокировать Мариуполь - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
2. Мы не можем освободить Украину - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
3. Мы скоро сдадим весь Донбасс - у нас нет тяжелых вооружений и сил (в 20 раз больше техники у РФ)
показати весь коментар
24.05.2022 10:20 Відповісти
Генерал Марченко теж про це говорив...Що необхідна Україні зброя..серйозна зброя..наступальна зброя.
Чим тоді воювати? пукалками? щоб гинули воїни? Для наступу необхідна перевага,це не оборона.
показати весь коментар
24.05.2022 10:24 Відповісти
Таких співвідношень на початок війни і близько не було: це або(скоріше за все) - маніпуляція фактами, де факт, що на окремих напрямках вони досягають такої переваги шляхом концентрації сил, або дуже великий злив і пройоб нашого важкого озброєння - якщо ця ситуація навіть не на всьому фронті, але хоча б тільки на Донбасі.
показати весь коментар
24.05.2022 10:51 Відповісти
Нармально Зеля базарыть.
А ты шо хотел? Что бы он кричал: "У нас все есть - больше оружия нам не надо"?
Украина защищается от страны рф, которая двадцать лет готовилась к вторжению в Украину.
Че ты хотел? За три дня дойти до москвы? Глупыш.
показати весь коментар
24.05.2022 11:43 Відповісти
Британские разведчики - это как британские ученые?
показати весь коментар
24.05.2022 10:20 Відповісти
Большинство граждан Украины выступают против территориальных уступок России ради достижения мира. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.

Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).

Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
показати весь коментар
24.05.2022 10:32 Відповісти
Якщо це перекласти на нормальну мову, то у Зелених черговий завал, злив і ситуація біля Северодонецьку наближається до Маріупольської. Причина полягає в бездіяльності, некомпетентності і корумпованості Банкової, також хронічна брехні і зрада.
показати весь коментар
24.05.2022 10:58 Відповісти
****** вони досягли...
показати весь коментар
24.05.2022 11:06 Відповісти
Железная дорога - вот ключ...
На Донбасе они очень сильно развиты, что позволет подвозить боеприпасы быстро и в огромных масштабах.
Успешное продвигание рф - именно в этих направлениях.
Больше нигде.
показати весь коментар
24.05.2022 11:39 Відповісти
 
 