В Україні потрібно створити безпечний медичний коридор для евакуації хворих та поранених, - МОЗ Туреччини

Туреччина пропонує створити безпечний медичний коридор в Україні для евакуації хворих та поранених.

Про це заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, в першу чергу ліки та медичні товари, в регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених", - наголосив він.

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