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В Україні потрібно створити безпечний медичний коридор для евакуації хворих та поранених, - МОЗ Туреччини

евакуація

Туреччина пропонує створити безпечний медичний коридор в Україні для евакуації хворих та поранених.

Про це заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, в першу чергу ліки та медичні товари, в регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених", - наголосив він.

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Автор: 

Туреччина (3494) евакуація (2307)


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Куди? Уже один був з тисячами з Азовсталі, по словам президента
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24.05.2022 10:13 Відповісти
Ага, депортировать прямиком в роZZию, потом заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, привезти на свои курорты руZZких и продолжать дружить с роZZией. Пошли на ***, турки!
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24.05.2022 10:16 Відповісти
Кроме как как кацапов с Крейсера Моцква спасать,что они ещё полезного
сделали?
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24.05.2022 10:20 Відповісти
турки накуй з Вашими коридорами.Вистарчає Вашого босфорського коридору, котрим Ви , посібники рашистського окупанта України, впустили рашистську смерть ,для українського народу.
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24.05.2022 10:29 Відповісти
Ви вже зробили евакуацію Азовсталі кораблями і запобігли крадіжці нашего зерна через Босфор. Що з вас кончених турків взяти, окрім байрактарів.
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24.05.2022 15:40 Відповісти
 
 