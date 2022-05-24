Закликаю партнерів прискорити постачання зброї до України. Наступ Росії на Донбасі - жорстока битва, - Кулеба

Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів із інших країн, адже наступ Росії на Донбас - жорстка битва.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - зазначив Кулеба.

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