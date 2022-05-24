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Закликаю партнерів прискорити постачання зброї до України. Наступ Росії на Донбасі - жорстока битва, - Кулеба
Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів із інших країн, адже наступ Росії на Донбас - жорстка битва.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+8 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар24.05.2022 10:32
+4 Petrov Viktor
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+4 Claudia Smith
показати весь коментар24.05.2022 10:24
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Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
У Украины,что вообще никогда не было
оружия собственного?
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?