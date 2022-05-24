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Закликаю партнерів прискорити постачання зброї до України. Наступ Росії на Донбасі - жорстока битва, - Кулеба

зброя,польща

Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів із інших країн, адже наступ Росії на Донбас - жорстка битва.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

Автор: 

армія рф (17264) зброя (7442) допомога (8321) росія (65002) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Интересный вопрос к нашим партнерам, особенно когда Зеленского терзает жесткая биполярочка. То он бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске сражается до конца, то он лупоглазый ссыкунец и испуганно таращится с экрана с темой "нам не победить".
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?
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24.05.2022 10:32
+4
Только смерть разлучит нас с ***********, маньяк своей сути не изменит.
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24.05.2022 10:19
+4
Кулеба, мабуть, Цензор читає.
Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
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24.05.2022 10:24
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Только смерть разлучит нас с ***********, маньяк своей сути не изменит.
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24.05.2022 10:19 Відповісти
Перед війною ,Кулєба-нам і США не потрібні в основні созники, нам і НАТО не потрібне і війни із рашистом не буде, бо "зе"в Парижі, в куйла очах побачив "мир"
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Який ЗЕ, такий і Кулеба у нього.
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24.05.2022 10:30 Відповісти
Кулеба, мабуть, Цензор читає.
Боже, ну що ти будеш робити, так жахливо це все((
Де ця зброя, де ця допомога, чому так відрізняється реальність від реляцій(((
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Нажаль, но Саліван зізнався, що частина тієї допомоги вже пішла коту під хвіст. Але яка частина, нам не докладають. Просто не думайте, що ми маємо в розпорядженні все, що передають. Не просто так пуйло довбе ракетами щоденно і щоночно.
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24.05.2022 11:37 Відповісти
Только до 24 февраля тонны оружия присылали ежедневно.
У Украины,что вообще никогда не было
оружия собственного?
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24.05.2022 10:31 Відповісти
Интересный вопрос к нашим партнерам, особенно когда Зеленского терзает жесткая биполярочка. То он бравый фитнесс-тренер в зеленой флиске сражается до конца, то он лупоглазый ссыкунец и испуганно таращится с экрана с темой "нам не победить".
С каким именно Зеленским надо вести переговоры Западу?
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24.05.2022 10:32 Відповісти
Все залежить від його "радників". Після того, як з ним "позаймається" Єрмак, то ми бачимо другий варіант. А на власне розуміння він не спроможний. Вибачте, але таке й мало трапитися коли на цю посаду обирають актора, продюсер - то його мозок. А коли продюсером виступає кремлівський кріт...
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24.05.2022 11:45 Відповісти
Кто не желает воевать за Украину, будет мясом в армии **********.
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24.05.2022 10:32 Відповісти
Где MLRS, где ПВО средней дальности, что б сволота не била ракетами по больницам и домам культуры?
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24.05.2022 10:53 Відповісти
Так, пане Куляба, партнери нам дадуть і дають зброю і не потрібно в ниї її вимагати, вони Вас нічого не заборгували, як казав Великий Володимир Зеленський : " Я вам нічєго нє должен". Запитайте у Володі, навіщо він всі гроші зарив у асфальт, витративнши їх навіть більше тільки на російський бітум, ніж на свою армію. Чому Володя замість ракет, літаків, САУ "Богдана" купував асфальтоукладчики для своїх родин і друзів, чому замість танків купував щебнєперевізники, самі новітні самоскиди? Чому замість бронежилетів виготовляв бігборди "Велике будівництво", які красувалися на кожнім кілометрі, кожному перехресті? Чому? Хтось покаявся і хто поніс відповідальність? Чи ви думаєте для сіро-зеленої маси 73% буде достатньо сгодувати висером кума пуйла і бізнес-партнера Коломойського медведчука про якісь там домовленності про трубопровід власності росіян і вугілля власності українців?
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24.05.2022 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Про Кулебу и как он кричит на своих коллег и хороший анализ куда будут склонять нас купленные Уйлом политики в ближайшее время. Это что то новое в мировой дипломатии (про Кулебу) и это хорошо! Слава Украине!
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24.05.2022 11:07 Відповісти
Поставки оружия должны были быть еще с 1го дня как рф начала скапливать свои войска у границ Украины, т.е. с апреля 2021 года! А так это слив Украины со стороны США и европы.
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24.05.2022 12:22 Відповісти
Запад боится что Зеля предаст, подпишет нейтральній статус страні, а НАТОвское оружие отвезет Путлеру в подарок.
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24.05.2022 12:32 Відповісти
 
 