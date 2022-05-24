У Маріуполі, розбираючи завали багатоповерхівки, в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Окупанти відмовляються їх ховати, - Андрющенко. ФОТО
Під час розбирання завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС РФ залишило місце робіт.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі. Через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.
Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг" видавши, що тіло загиблого тільки знайдено, або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище", - йдеться у повідомленні.
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Ну так виходьте пiд мiни.
Ты это, адресок свой чиркани. Чтобы было куда санитаров из психушки вызывать.
При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.
Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).
Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
ты, Венедиктова, Бакланов или Мертвечук "вот сейчас на карте покажете"?
новый асфальт не слишком помог Украине.. и Беня Каток куда-то пропал с вашего голубого экрана ******** новын..(
а боти все перенаправляють на іншу сторону
РУСКІЙ МІР ЦЕ САТАНІЗМ, САТАНІЗМ ПОТРЕБУЄ ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНЬ.
МИР ПРАХУ ЗАГИБЛИМ МАРІУПОЛЬЦЯМ
Был бы он обычным лохером - да и фиг с ним, но он всетаки официальное лицо!
ЗАВАЖАВ АРМІЮ РОБИТИ СИЛЬНОЮ СВОЇМ ВУГЛЕМ З ОРДЛО І НАФТОВОЮ
ТРУБОЮ МЕДВЕДЧУКА.