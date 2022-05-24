На відміну від Путіна, я не вбиваю дітей та людей похилого віку, - президент Філіппін розкритикував главу Кремля
Президент Філіппін Родріго Дутерте різко розкритикував російського колегу Путіна за вбивства цивільних жителів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.
"Багато хто каже, що я і Путін обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося в двох різних світах", - пояснив він.
Дутерте не погодився з тим, що Путін назвав вторгнення "спеціальною військовою операцією" і сказав, що це насправді повномасштабна війна проти "суверенної нації".
Топ коментарі
+38 FT FT
показати весь коментар24.05.2022 10:29
+22 Ivan Pupkin #465282
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+16 Ned Stark
показати весь коментар24.05.2022 10:30
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Схоже, що оКурка гвалтував власний дід.
Это геополитический успех однозначно
гитлера и игил не оправдываю, но обоих вырастили рашисты, как впрочем и аятолл и китай. А разгребать будет весь мир и какой ценой.
просто біла й пухнаста жабка
а на фото він каже: ці руки ніколи не вбивали жінок та дітей!