На відміну від Путіна, я не вбиваю дітей та людей похилого віку, - президент Філіппін розкритикував главу Кремля

Президент Філіппін Родріго Дутерте різко розкритикував російського колегу Путіна за вбивства цивільних жителів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

"Багато хто каже, що я і Путін обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося в двох різних світах", - пояснив він.

Дутерте не погодився з тим, що Путін назвав вторгнення "спеціальною військовою операцією" і сказав, що це насправді повномасштабна війна проти "суверенної нації".

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