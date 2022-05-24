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Новини Війна
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На відміну від Путіна, я не вбиваю дітей та людей похилого віку, - президент Філіппін розкритикував главу Кремля

дутерте

Президент Філіппін Родріго Дутерте різко розкритикував російського колегу Путіна за вбивства цивільних жителів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

"Багато хто каже, що я і Путін обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося в двох різних світах", - пояснив він.

Дутерте не погодився з тим, що Путін назвав вторгнення "спеціальною військовою операцією" і сказав, що це насправді повномасштабна війна проти "суверенної нації".

Також читайте: Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, - Блінкен

Автор: 

путін володимир (23772) росія (65002) Філіппіни (19)


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Топ коментарі
+38
От ***** скоро и Ын будет открещиваться. Такой мрази как в кремле нигде в мире больше нет
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24.05.2022 10:29
+22
ждем заявления талибана
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24.05.2022 10:39
+16
Дутерте мочить тих, хто на це заслуговує - наркомафію місцеву...
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24.05.2022 10:30
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От ***** скоро и Ын будет открещиваться. Такой мрази как в кремле нигде в мире больше нет
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24.05.2022 10:29 Відповісти
Ким Чен Ин попри всю свою тоталітарність, сидить у своєму Пхеньянському бункері тихенько і знущається лише над своїм народом. До сусідів на танках війська не відправляє. Південна Корея відносно спокійно може собі розвиватися до рівня світових лідерів в технологічній сфері.
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24.05.2022 11:13 Відповісти
Вот он, убийца здорового человека!
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24.05.2022 10:29 Відповісти
Дутерте мочить тих, хто на це заслуговує - наркомафію місцеву...
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24.05.2022 10:30 Відповісти
От пуйла даже маньяки открещиваются, вот он уровень
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24.05.2022 10:35 Відповісти
Судячи по систематиичним згвалтуванням немовлят та літніх, кацапська нелюдь виконує наказ *****.
Схоже, що оКурка гвалтував власний дід.
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24.05.2022 10:36 Відповісти
скоро і Бульбомусоліні ,скаже щось подібне,щоб залишитись при владі.
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24.05.2022 10:38 Відповісти
ждем заявления талибана
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24.05.2022 10:39 Відповісти
Вже ніби була заява, засудили.
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24.05.2022 11:04 Відповісти
Талібан скаже, що ведуть бойові дії з праведних релігійних переконань, тоді як Путлер атакує сусідів з мотивів злочинного імперіалізму )
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24.05.2022 11:18 Відповісти
заява талібана вже давно була
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24.05.2022 11:38 Відповісти
пуйло і його кроваво-маньячні замашки - чудова нагода для всих диктаторів і узурпаторів світу показати, що вони ангели в порівнянні з ху...йлом.
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24.05.2022 10:47 Відповісти
Ну все, завтра в россии филиппинок перестанут нанимать домработницами, а роспотребнадзор найдет вредные вещества во всех филиппинских продуктах.
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24.05.2022 10:53 Відповісти
Ну да)) Вот он хороший убийца. Но даже он от рашки открестился))) Это победа роисси!!! Ура
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24.05.2022 11:01 Відповісти
Даже неадекватные долбодятлы отхрещиваются от пуйла "да вы что-я ж не настолько урод и убийца.."
Это геополитический успех однозначно
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24.05.2022 11:02 Відповісти
ого.. хйла та його бензоколонку вже женуть навіть з "клубу людожерів" за кровожерливість
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24.05.2022 11:13 Відповісти
такими темпами скоро "гітлер воскресне" й попросить його не зрівняювати з ******....
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24.05.2022 11:19 Відповісти
Дело не только в карлике, а в вяликом и хоругвеносном руском народе. который всех соседей убивает, грабит и насилует уже лет 500. Надо чтобы весь мир, от демократов до фашистов понял, кто есть главное зло на планете земля и кто мешает цивилизации.
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24.05.2022 11:26 Відповісти
P.S.
гитлера и игил не оправдываю, но обоих вырастили рашисты, как впрочем и аятолл и китай. А разгребать будет весь мир и какой ценой.
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24.05.2022 11:45 Відповісти
Цікаво, чи президент Індонезії Відодо не скасує запрошення *****...
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24.05.2022 11:40 Відповісти
А СИ !?
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24.05.2022 13:01 Відповісти
Южноамериканское племя каннибалов назвала россиян бесполезными и вредными в природе паразитами.
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24.05.2022 13:08 Відповісти
молодець, Родріго, вбиває тільки своїх
просто біла й пухнаста жабка
а на фото він каже: ці руки ніколи не вбивали жінок та дітей!
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24.05.2022 18:20 Відповісти
 
 