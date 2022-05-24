Туреччина показала список своїх вимог щодо вступу Швеції і Фінляндії у НАТО
Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб Анкара погодилася на членство у НАТО Швеції та Фінляндії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", відповідне комюніке опублікувала урядова пресслужба.
Першим пунктом у вимогах є "конкретні гарантії" від Швеції щодо організацій курдів та гюленістів, які Туреччина вважає терористичними, зокрема припинення їхньої політичної підтримки і фінансування.
Туреччина заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдській партії PKK/PYD, у тому числі дрони і протитанкову зброю.
Також Туреччина вимагає скасування шведського ембарго та санкцій проти себе у відповідь на "легітимні дії Туреччини для захисту своїх міжнародних прав у Середземномор’ї та убезпечення сирійського кордону".
Останній пункт вимог Туреччини - "глобальна співпраця для боротьби з тероризмом".
"Ми залишаємось прихильниками відкритих дверей НАТО, але вважаємо, що Альянс та країни-кандидати мають співпрацювати для боротьби з тероризмом, як вони роблять в інших сферах. Ми очікуємо від Швеції, яка подала заявку, принципових кроків та конкретних запевнень щодо безпекових питань, які турбують Туреччину", - заявили у комюніке.
Як відомо, Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.
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Два - ты предлагаешь начать разведку, бурение и добычу под постоянной угрозой ракетного обстрела?
Никто не вложит в это дело и копейки!
А не проще мозг включить или вопрос изучить, если, мягко говоря - не в теме.
Для особо "продвинутых" - PKK (Рабочая партия Курдистана) была создана не без прямого участия КГБ и финансировалась в основном совком и в меньшей степени асадовской Сирией,
это ни о чем не говорит?
PKK далеко не только в Туцрции признана террористической организацией, не знало?
Кстати, когда парашистский самолет всего на несколько сот метров и минут залетел на территорию Турции никаких глубоких озабоченностей не было - он был сбит.
В принципі, це ж і в інтересах НАТО на ЄС - дати Туреччині можливість більш вільно діяти на її східних кордонах. Там вони з Іранами, Сиріями та іншими охочими ще довго чубитимуться, нащо Швеція встрягає в той конфлікт - не дуже зрозуміло. Особливо з огляду на оскаженілу кацапську потвору під боком.
А в тексті жодної вимоги до Фінляндії, усі вони до Швеції. Де логіка?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
***** і є *****, і не важливо де, у рашці чи туреччині