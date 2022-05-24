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Туреччина показала список своїх вимог щодо вступу Швеції і Фінляндії у НАТО

ердоган

Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб Анкара погодилася на членство у НАТО Швеції та Фінляндії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", відповідне комюніке опублікувала урядова пресслужба.

Першим пунктом у вимогах є "конкретні гарантії" від Швеції щодо організацій курдів та гюленістів, які Туреччина вважає терористичними, зокрема припинення їхньої політичної підтримки і фінансування.

Туреччина заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдській партії PKK/PYD, у тому числі дрони і протитанкову зброю.

Також Туреччина вимагає скасування шведського ембарго та санкцій проти себе у відповідь на "легітимні дії Туреччини для захисту своїх міжнародних прав у Середземномор’ї та убезпечення сирійського кордону".

Останній пункт вимог Туреччини - "глобальна співпраця для боротьби з тероризмом".

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"Ми залишаємось прихильниками відкритих дверей НАТО, але вважаємо, що Альянс та країни-кандидати мають співпрацювати для боротьби з тероризмом, як вони роблять в інших сферах. Ми очікуємо від Швеції, яка подала заявку, принципових кроків та конкретних запевнень щодо безпекових питань, які турбують Туреччину", - заявили у комюніке.

Як відомо, Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.

Туреччина (3494) Фінляндія (1299) членство в НАТО (1716) Швеція (951)


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Топ коментарі
+13
Легче Туреччину лишити статусу НАТО за не етичну поведінку.
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24.05.2022 10:36
+7
Точно так і ******* вставлятимуть нам дрова в колеса.
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24.05.2022 10:39
+7
Просто нужно не поверхностно читать, а вникать в каждый пункт. Сотрудничество для борьбы с терроризмом как раз это и подразумевает.
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24.05.2022 10:42
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Легче Туреччину лишити статусу НАТО за не етичну поведінку.
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24.05.2022 10:36 Відповісти
Та буде у таможеному збиговіську.
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24.05.2022 10:41 Відповісти
Значение Турции для НАТО трудно переоценить. Это и контроль над Черным Морем и дверь на ближний восток. Да и армия Турции одна из самых боеспособных в НАТО. В общем, надо договариваться и расширять НАТО.
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24.05.2022 11:00 Відповісти
вот только у Турции амбиции как у России
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24.05.2022 11:33 Відповісти
открой глаза и прочти. что неестественного требует Турция? слепо сразу туркофобски не ори
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24.05.2022 12:17 Відповісти
Все правильно людина каже, як на мене, бо Туреччина хоче загарбати шмат Кіпру саме так, як це зробив кацапстан зі своїми "квазі-республіками".
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Я вот открыл глаза. Если дело касалось только в терроризм...
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24.05.2022 14:49 Відповісти
Ну в принципе, ничего сверхъестественного. Никаких расстрелов пыток и деортаций в Турцию курдов
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24.05.2022 10:36 Відповісти
Просто нужно не поверхностно читать, а вникать в каждый пункт. Сотрудничество для борьбы с терроризмом как раз это и подразумевает.
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24.05.2022 10:42 Відповісти
Это подразумевает, признать пкк террористической организацией, которая признана таковой в большинстве стран мира и Европы
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24.05.2022 10:59 Відповісти
Ця гра небезпечна - можна і самим без НАТО залишитись.
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24.05.2022 10:37 Відповісти
Точно так і ******* вставлятимуть нам дрова в колеса.
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24.05.2022 10:39 Відповісти
И не только они. Там и австрийцы прикормленные ****** подтянутся. Через месяц еще посмотрим кто против нашего вступления в ЕС будет. Думаю, парой стран там не ограничится. Но у нас есть ближнесрочная перспектива, это взаимоинтеграция с экономикой Польши. И нужно как можно быстрее разрабатывать сланцевый газ во Львовской области. Начинать бурение нужно прямо сейчас потому что потом начнуться подкупы населения митинги против добычи газа спонсируемые всеми заинтересованными сторонами. В общем самое интересное только начинается.
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24.05.2022 10:53 Відповісти
Туда могут зайти только те, кто владеет технологиями добычи - это раз!

Два - ты предлагаешь начать разведку, бурение и добычу под постоянной угрозой ракетного обстрела?

Никто не вложит в это дело и копейки!
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24.05.2022 11:24 Відповісти
А не проще Турцию, которая в засос обнимается с ****** и покупает у него оружие выгнать?!
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24.05.2022 10:43 Відповісти
для этого надо иметь яйцо. Турции боятся все. а для Украины Турция делает неоценимое. но договорённость есть не раскрывать.
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24.05.2022 12:21 Відповісти
москалей отдыхать катает?
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24.05.2022 12:57 Відповісти
Босфор для раши закрыла.
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24.05.2022 13:25 Відповісти
Закрыть Босфор позваляет соглашение Монтре... там турки не чего не платят, байрактары за деньги... а вот хотел узнать что турки пожертвовали рады победы?
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24.05.2022 14:53 Відповісти


А не проще мозг включить или вопрос изучить, если, мягко говоря - не в теме.
Для особо "продвинутых" - PKK (Рабочая партия Курдистана) была создана не без прямого участия КГБ и финансировалась в основном совком и в меньшей степени асадовской Сирией,
это ни о чем не говорит?
PKK далеко не только в Туцрции признана террористической организацией, не знало?

Кстати, когда парашистский самолет всего на несколько сот метров и минут залетел на территорию Турции никаких глубоких озабоченностей не было - он был сбит.
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24.05.2022 17:34 Відповісти
Ця вовтузня триватиме ще якийсь час. Чесно кажучи, важко сказати, як вона розвиватиметься, але майже напевно обидві країни потраплять таки у НАТО, з цього списку я не бачу непереборних перешкод для досягнення якогось компромісу.
В принципі, це ж і в інтересах НАТО на ЄС - дати Туреччині можливість більш вільно діяти на її східних кордонах. Там вони з Іранами, Сиріями та іншими охочими ще довго чубитимуться, нащо Швеція встрягає в той конфлікт - не дуже зрозуміло. Особливо з огляду на оскаженілу кацапську потвору під боком.
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24.05.2022 10:44 Відповісти
Заголовок - Турция показала список своих требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Источник:

А в тексті жодної вимоги до Фінляндії, усі вони до Швеції. Де логіка?
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24.05.2022 10:44 Відповісти
Там самый важный это последний пункт. Борьба с терроризмом предусматривает выдачу так называемых "террористов" которые и в Финляндии получили убежище. Этот пункт невозможно выполнить. Не представляю как фины и шведы могут на такое пойти.
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24.05.2022 10:57 Відповісти
вот и проверим что им дороже -европейские ценности или собственные шкуры??!
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24.05.2022 21:57 Відповісти
Хто наступний?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
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24.05.2022 10:55 Відповісти
гнеле ябко той ердоган...
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24.05.2022 11:01 Відповісти
Если у Турции самая боеспособная армия то зачем ей НАТО? Выгнать их оттуда да и дело с концами. США и без них со всеми может разобраться если захочет.
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24.05.2022 11:06 Відповісти
Якщо розбіжності в позиціях є, то необхідно їх усувати. Якось дивно виходить - скандинавам усе, а як українці - то мільйон вимог та побажань.
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24.05.2022 11:06 Відповісти
Если Турция будет упорствовать, то ее следует ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ НАТО, как страну не соответвующию демократическим стандартам и требования альянса (и как оккупанта северной части греческого Кипра)!
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24.05.2022 11:21 Відповісти
северной части Кипра живут Тюрки. придурок ты
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24.05.2022 12:22 Відповісти
Эрдоган все требует по теме и ничего неисполнимого и унизительного тут нет Что курды, что руские это террористы и подлежат ликвидации без срока давности и без либеральных заморочек. На это отродье никакие западные нормы не должны распространятся, тем более они сами их не признают.
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24.05.2022 11:22 Відповісти
а может тебя надо ликвидировать нацик ты наш? У турок история довольна неприятное, и у них имперские амбиции...
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24.05.2022 11:37 Відповісти
рашистик, не думай. что за массовое уничтожение зданий и инфраструктуры в Украине, убийства, депортации , насилие и грабежи мордор не заплатит деньгами , территориями и никчемными жизнями орков, а все ограничится только территорией Украины. Война. начатая вероломным нападением , еще толком и не начиналась. а ответственность рашистов - коллективная, ссылки на карлика не пройдут.
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24.05.2022 12:37 Відповісти
Откуда ты взял что я рашист?
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24.05.2022 14:55 Відповісти
Уточняю, рашист, который прячется за чужой флаг. Это не поможет.
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24.05.2022 16:11 Відповісти
Туреччина стала найбільшим покупцем російської нафти з портів на Чорному морі Джерело: https://biz.censor.net/n3343298
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24.05.2022 11:25 Відповісти
Туреччині , союзники і "кандидати вступу" дуже потужно і довго какали під двері , водили їх за ніс зі вступом в ЄС (60 років) , брехали і т. п. Туреччина нарешті отримала шанс "віддячитися" , ткнути носом шкодніків в їхнє ж лайно , заставити прибрати за собою та більше не гадити людям під двері . Бо - або союзники , або ні . Навіть свиня не гадить в тому кутку де їсть . Все справедливо .
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24.05.2022 11:25 Відповісти
и украину тоже хотят через 20 лет в ес
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24.05.2022 12:24 Відповісти
І всі притензії до Швеції, а до Фінляндії жодної, але під роздачу попали обидві країни.
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24.05.2022 11:29 Відповісти
Якщо турки і далі будуть крутити носом, то Швеції та Фінляндії досить буде гарантій безпеки від США. Це навіть краще, ніж поки 30 країн зберуться та будуть вирішувати, хто воює а хто нічим. Армія в турків може і непогана, але воює добре проти партизан на джипах.
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24.05.2022 12:06 Відповісти
за нас кстати США не вписалось... а нам одних США хватило бы с головой!
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24.05.2022 21:59 Відповісти
Дуже схоже на кацапські "вимоги" до України.
***** і є *****, і не важливо де, у рашці чи туреччині
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24.05.2022 15:55 Відповісти
 
 