Експрезидента Молдови Додона, якого підозрюють у державній зраді, затримано на 72 години, - Генпрокуратура

Експрезидента Молдови Ігоря Додона затримано на 72 години в рамках кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, про державну зраду.

Про це повідомила речниця генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Слідчі заходи продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години", - зазначила вона.

За словам Керпек, у вівторок зранку співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Антикорупційною прокуратурою проводять обшуки у будинку Додона.

"Також проводяться обшуки в інших місцях. Загалом обшуки проводяться у 12 приміщеннях. Вивчається нерухоме майно, що належить посередникам. Розслідування проводиться в рамках кримінальної справи, порушеної за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада"", - додала вона.

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