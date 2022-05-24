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Експрезидента Молдови Додона, якого підозрюють у державній зраді, затримано на 72 години, - Генпрокуратура

додон,путін

Експрезидента Молдови Ігоря Додона затримано на 72 години в рамках кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, про державну зраду.

Про це повідомила речниця генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Слідчі заходи продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години", - зазначила вона.

За словам Керпек, у вівторок зранку співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Антикорупційною прокуратурою проводять обшуки у будинку Додона.

"Також проводяться обшуки в інших місцях. Загалом обшуки проводяться у 12 приміщеннях. Вивчається нерухоме майно, що належить посередникам. Розслідування проводиться в рамках кримінальної справи, порушеної за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада"", - додала вона.

Читайте: На експрезидента Молдови Додона відкрито кримінальну справу

Автор: 

затримання (4337) Молдова (2065) державна зрада (1680) Додон Ігор (127)


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Топ коментарі
+9
МОЖЕТ И ДО СИЯРТО ДОЙДЕТ !?)
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24.05.2022 11:01
+8
Неужто даже молдованы проснулись когда на горизонте нарисовался писец
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24.05.2022 11:05
+5
Довго думала як тактично написати, щоб знову в бан не потрапити. Ви памятку для чиновника якісну залишили. Бережіть себе і Україну
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24.05.2022 10:59
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Довго думала як тактично написати, щоб знову в бан не потрапити. Ви памятку для чиновника якісну залишили. Бережіть себе і Україну
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24.05.2022 10:59 Відповісти
дон дон
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24.05.2022 11:01 Відповісти
МОЖЕТ И ДО СИЯРТО ДОЙДЕТ !?)
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24.05.2022 11:01 Відповісти
В Молдове власть поменялась, а в Венгрии нет
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24.05.2022 15:32 Відповісти
Був Додон,буде штопаний през!!!)))
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24.05.2022 11:04 Відповісти
Неужто даже молдованы проснулись когда на горизонте нарисовался писец
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24.05.2022 11:05 Відповісти
У молдован лише одна надія,сподіватися та молитися за перемогу України!!))
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24.05.2022 11:15 Відповісти
Ага, чтобы за просто так получить счастливую жизнь, да вообще просто жизнь? Хотят выжить - пускай приезжают воевать за Украину. Создают свои батальоны, все же их никто без проверки не будет брать в существующие, мало ли шпионы. Но отправить воевать на фронт можно. Покажут себя в бою с пользой и тем самым защитят свою страну. А если нет, то будут платить репарации по тому или иному поводу, как и Беларусь. На деле конечно никто не поедет. Зачем молдовчанину это, сел и поехал в Румынию. Аналогично и большинство белорусов, еда у них есть, деньги тоже есть от нефтедолларов России, никто бы и не пошел воевать. Надо немного иначе формулировать повестку. Надо дать им понять, что если они не помогут Украине максимально возможно с военной точки зрения, то мы не будем капитулировать, а предложим Путину объединиться с ним при условии нанесения ядерного удара по Парижу и Берлину, а затем сухопутного нападения вдвоем на них. Вот такие условия, чтобы не жить в кровавой мясорубке 3 года. Чтобы выбирали, либо поставляют помощь, либо получат Газманова у триумфальной арки.
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24.05.2022 12:55 Відповісти
Идиот.
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24.05.2022 13:35 Відповісти
Так что, Додону будут 72 часа отбивать почки ? А есть какой-то стрим ?
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24.05.2022 11:47 Відповісти
все эти додоны,орбаны,ле пен и прочая ************* мразь должны болтаться в петле!
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24.05.2022 12:15 Відповісти
Молодець Молдова! Так тримати! А для нас зауважу, у Молдові злочинців затримують на 72години, як і в середньому у всьому цивілізованому світі! А в Україні людина може бути затримана на місяці,а то і роки в СІЗО провести без обвинувачення і суду! Привіт верховним радам всіх скликань!
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24.05.2022 15:16 Відповісти
Не каждому скоту масленица...
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24.05.2022 20:41 Відповісти
 
 