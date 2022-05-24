Технічне обслуговування кораблів РФ неможливе через санкції, моряки відмовляються виконувати бойові завдання, - ГУР

Моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Належне технічне обслуговування кораблів неможливе через запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції. Зокрема, неможливий ремонт навігаційного обладнання і дизельного устаткування бойових кораблів флотилії.

"Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні", - заявляє розвідка.

За даними ГУР, командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоку цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

"Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування", - йдеться у повідомленні.

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