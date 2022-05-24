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Технічне обслуговування кораблів РФ неможливе через санкції, моряки відмовляються виконувати бойові завдання, - ГУР

гур

Моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Належне технічне обслуговування кораблів неможливе через запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції. Зокрема, неможливий ремонт навігаційного обладнання і дизельного устаткування бойових кораблів флотилії.

"Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні", - заявляє розвідка.

За даними ГУР, командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоку цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

"Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

корабель (1612) море (223) розвідка (3856) флот (326)


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Топ коментарі
+12
ГУР перетворився на жовту пресу.
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24.05.2022 10:58
+9
Буданов це якийсь блогер-невдаха із повадками екстрасенса.
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24.05.2022 11:00
+7
Який найвеличніший, такий і Буданов у нього.
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24.05.2022 11:00
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З ким вони там воюють в тому озері?
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24.05.2022 10:54 Відповісти
Багато їх переведено у Чорне море.
А ви гадали, що між ними нема сполучення?
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24.05.2022 11:07 Відповісти
Вони з Каспія обстрілюють рокетами міста України.
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24.05.2022 12:20 Відповісти
Який найвеличніший, такий і Буданов у нього.
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24.05.2022 11:00 Відповісти
ГУР перетворився на жовту пресу.
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24.05.2022 10:58 Відповісти
Буданов це якийсь блогер-невдаха із повадками екстрасенса.
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24.05.2022 11:00 Відповісти
слава абдристовича не дає спокою...
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24.05.2022 11:03 Відповісти
Хтось ще вірить в цю і подібну зелену локшину?
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24.05.2022 11:02 Відповісти
Я вірю.
Просто наша розвідка "забула" додати, що їх випорють, на гауптвахту посадять, 15 роками пригрозить і вони заткнуться і вийдуть у море хоч на дитячих коритах.
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24.05.2022 11:11 Відповісти
"Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування"
Чего не смеетесь?
Не смешно?
Это РАСИЯ!!!
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24.05.2022 11:03 Відповісти
Про це https://t.me/DIUkraine/533 повідомляє Головне управління розвідки МО Джерело: \\\\\\\\\

телеграм от Дурова, которого сильно преследуя, аккуратно выперли....
просто странно что Вольнов это рекламирует.
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24.05.2022 11:04 Відповісти
А еще Путина пытались отравить просроченной манной кашей, и один раз - киселем, как отстучал морзянкой агент Буданову прямо из бункера *****.
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24.05.2022 11:04 Відповісти
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24.05.2022 11:05 Відповісти
не на часі! (с) (люся зі слів "боневтік")
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24.05.2022 11:23 Відповісти
Броневтік.
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24.05.2022 11:57 Відповісти
Какая каспийская флотилия,арестуй того ушлепка,который выступал против начала нормального финансирования украинской армии и перед самой войной сделал GPS привязки всем базам хранения топлива.
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24.05.2022 11:05 Відповісти
а того, що - "єслі отдать деньгі на армію, то что останєтся для строительства дорог?"

куди цього ушльопка подіти?
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24.05.2022 11:25 Відповісти
Бредова новина. Аже на російських кораблях мінімальна автоматизація, то ж плавучість ніяк не залежить від імпортних мікросхем, все робиться вручну. Так можуть бути питання до радіолокації та систем наведення зброї, але не до плавучості "консервів".
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24.05.2022 11:13 Відповісти
Та то писаки попутали плавучість і боєздатність. Не переймайтесь.
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24.05.2022 11:39 Відповісти
Буданов -зрадник , але інфрмація вірна.
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24.05.2022 12:21 Відповісти
Болванов не неси чуш,а поцікався у моряків,звшдки на кораблі ноги ростуть.
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24.05.2022 19:13 Відповісти
 
 