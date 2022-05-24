Наразі декілька тисяч наших людей перебувають у полоні. Ми маємо їх обміняти, - Зеленський
Найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів та експорт зерна, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Глава держави.
За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.
Проте, на переконання президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.
"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", – сказав Зеленський.
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Так "героически" воевали, что в результате у них более 1000 наших в плену, а у нас ни одного-одна шушера, которая им и даром не на.
в першу чергу обмін Азовців !
а от інструмент тиску на українців - дуже треба.
буде, як з Савченко, тільки помножено на 2500.
Всё как всегда только бла, бла, бла....
Тимчасово окупована територія збільшилась разів в 10, кількість людей в полоні зросла в рази з обранням "чілавєка нє із сістєми"...
В 3 рази більше окупували.
Ну хіба шо на "відосики" які Зеленський знімав 2,5 роки піаричась на "великому будівництві" та іншого "асфальту"...
Это легенда !!!
досить таляпати язиком...роби!!!
Краще вже на тебе обміняти
вспомните Оман. Ему нужно было убрать с виду Азовцев и остальных, причём далеко и надолго, чтобы, вернувшись, не задавали острых вопросов, народ то ребятам больше верит, чем Зе.
Подлость за подлостью. Должны и обменяем - это разные реальности. Кто поручился - путин?
Страшно мне, кто у власти. Ладно, мозги пудрит иностранцам, но мы то видим цену словам.
Фронт держит Армия ценой лучших воинов,часть народа разбежалась по чужим странам, десят
ки тысяч замордованы, а часть плюёт на власть и пытается с другой властью договорится, чтобы элементарно выжить. Вот такой печальный результат 3-х летнего эксперимента. Нравится?!
По глупости или предательству убивают хлопцев в казармах, молчат о недолугах на фронте, зато
мы каждый день считаем, сколько убили врагов. Да мне похрен, их бабы ещё нарожают, мне своих жалко. Нация теряет лучших сынов, а команда президента занята поисками компромата на Порошенко и предвыборной кампанией. Вы доживите ещё до той кампании. Враги внутри и снаружи. Хватит пиариться на костях! Если не тянете, уйдите в отпуск,поезжайте в Оман, отдох
ните, нам будет легче, не надо будет вас стеречь, хотя, кому вы нужны, не специалисты и не воины, так, баласт. Говорят, не меняют коней на переправе : меняют, если кони устали, а то и сами утонут и седоков утянут!