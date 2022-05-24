Наразі декілька тисяч наших людей перебувають у полоні. Ми маємо їх обміняти, - Зеленський

Найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів та експорт зерна, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Глава держави.

За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.

Проте, на переконання президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", – сказав Зеленський.

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