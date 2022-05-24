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Новини Війна
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Наразі декілька тисяч наших людей перебувають у полоні. Ми маємо їх обміняти, - Зеленський

азовсталь

Найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів та експорт зерна, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.

 Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Глава держави.

За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.

Проте, на переконання президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ твердить, що 959 захисників "Азовсталі" здалися в полон

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) обмін (1150) полон (1553) росія (65002) полонені (2258)


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Топ коментарі
+51
А ты на Вагнеровцев обменяй
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24.05.2022 11:02
+35
До речі, Безугла вже вияснила хто їх здав?
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24.05.2022 11:04
+31
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24.05.2022 11:14
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А ты на Вагнеровцев обменяй
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24.05.2022 11:02 Відповісти
До речі, Безугла вже вияснила хто їх здав?
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24.05.2022 11:04 Відповісти
медведчук сказав що то Порох, а він ніколи не бреше. чи скаже скоро, на черговому відосику
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24.05.2022 11:59 Відповісти
А ещё можно поменять на орков, которых мы "захватили в плен" в результате 8-и летних военных действий на Донбассе.
Так "героически" воевали, что в результате у них более 1000 наших в плену, а у нас ни одного-одна шушера, которая им и даром не на.
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24.05.2022 11:10 Відповісти
АЗОВ понад усе !!!!

в першу чергу обмін Азовців !
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24.05.2022 19:14 Відповісти
Расстрел навозу и никакого обмена! Помимо этого дерьма куча пленных для обмена! Слава России
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25.05.2022 04:22 Відповісти
Це твоїх рук справа.
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24.05.2022 11:03 Відповісти
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24.05.2022 11:03 Відповісти
На кого обміняти? В нас є стільки полонених росіян?
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24.05.2022 11:05 Відповісти
у нас, може, і є. тільки вони рашистам і даром не треба.
а от інструмент тиску на українців - дуже треба.
буде, як з Савченко, тільки помножено на 2500.
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24.05.2022 11:12 Відповісти
Как оказалось, что нет у вас столько!
Всё как всегда только бла, бла, бла....
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25.05.2022 04:24 Відповісти
На зеленського. Але не поміняють. Він ще не виконав завдання.
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24.05.2022 18:51 Відповісти
"От такий ти головнокомандувач!"(с)
Тимчасово окупована територія збільшилась разів в 10, кількість людей в полоні зросла в рази з обранням "чілавєка нє із сістєми"...
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24.05.2022 11:06 Відповісти
Не треба перебільшувати.
В 3 рази більше окупували.
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24.05.2022 12:58 Відповісти
наивеличайший боневтик современности а шо то сегодня не раскручивается тема мёртвыйчука парашенка шо всьо не прокатило
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24.05.2022 11:09 Відповісти
Відволікали увагу від вбивства на полігоні "Десна". Вдавлося. Всі кинулись обговорювати зЕбільний трешак від мертвячука.
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24.05.2022 11:13 Відповісти
Ніхто південьне здавав,його просто проє##лі!!))
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24.05.2022 11:09 Відповісти
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24.05.2022 11:14 Відповісти
Вава, представляешь, какие вопросы задал бы тебе сейчас тот самый стадион?
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24.05.2022 11:11 Відповісти
Вопросы? Я б лично, с ноги по харе дал.
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24.05.2022 15:21 Відповісти
И это хорошо бы делать после каждого вопроса...
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24.05.2022 15:40 Відповісти
Поміняти?!
Ну хіба шо на "відосики" які Зеленський знімав 2,5 роки піаричась на "великому будівництві" та іншого "асфальту"...
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24.05.2022 11:13 Відповісти
А как же гарантии от ООН для азовцев ????? Пусть передадут азовцев Турции , как ранее договаривались
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24.05.2022 11:17 Відповісти
Це вам так сказали. Як було насправді нам не скажуть. Може просто здали.
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24.05.2022 18:53 Відповісти
Ни русские, ни турки, ни кто-либо ещё, не подтверждают факт наличия каких либо договоренностей по обмену защитников Мариуполя - НИКТО

Это легенда !!!
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24.05.2022 22:01 Відповісти
Тисячі! Це лякає. І це вина оп з його безглуздим керуванням.
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24.05.2022 11:18 Відповісти
тож рухайся, стратег_жабенятко!
досить таляпати язиком...роби!!!
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24.05.2022 11:19 Відповісти
Так він і робе. Він зрадив вже всіх кого міг. У Путлера тах мало.
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24.05.2022 12:12 Відповісти
Обміняти на що Вова - на Південь України з Кримом і Донбасом ?
Краще вже на тебе обміняти
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24.05.2022 11:25 Відповісти
населення тільки Херсонскої обл білше 1 мілліона яка в окупаціїї страждає щодня катують когось гвалтують орки скільки би полонених не було але це не мілліони наших які в окупаційній Херсонській Запорізькій і Маріуполі ніхто на теріторії не мінятиме бо поміняють самого гідранта
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24.05.2022 11:29 Відповісти
Так роби що-небудь! Четвертий рік язиком ляпаєш і відосіки записуєш, а люди гинуть...
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24.05.2022 11:52 Відповісти
Пусть на обмен предложит себя.
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24.05.2022 11:55 Відповісти
Кому воно потрібно ?
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24.05.2022 12:07 Відповісти
Він ще не обміняв тих полонених що сидять з 2014 року.
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24.05.2022 12:01 Відповісти
Думаю там вже нема живих
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24.05.2022 21:08 Відповісти
Не верю. Какие пленные? А когда шашлычки? Май уже почти прошел? А, **************?
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Найкраще що ти зробиш, це більше ніколи ніде не з'явишся публічно.
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24.05.2022 17:18 Відповісти
Спочатку здав в полон. А говорив що спецоперація
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24.05.2022 17:52 Відповісти
В жодному разі не треба загравати, гратися з Росією - заявив Наполеон Боневтік. І через пару новин вверх : ми продовжимо переговори з росією коли війська будуть на межі 23 лютого. Це бл взагалі лікується???
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24.05.2022 18:42 Відповісти
Так, куля в лоб
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24.05.2022 21:09 Відповісти
Фиг их теперь русня отдаст. Показательные процессы пойдут.Впаяют хлопцам по двацатке. Возможно на летчиков поменяют некоторых.Могу ошибаться. Командиров точно не отдадут
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24.05.2022 18:48 Відповісти
Война продолжается только потому, что это выгодно Порошенко!
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24.05.2022 18:48 Відповісти
Вы что, до сих пор ему верите? Никто не обещал и никто не обменяет, вас ввели в оману,
вспомните Оман. Ему нужно было убрать с виду Азовцев и остальных, причём далеко и надолго, чтобы, вернувшись, не задавали острых вопросов, народ то ребятам больше верит, чем Зе.
Подлость за подлостью. Должны и обменяем - это разные реальности. Кто поручился - путин?
Страшно мне, кто у власти. Ладно, мозги пудрит иностранцам, но мы то видим цену словам.
Фронт держит Армия ценой лучших воинов,часть народа разбежалась по чужим странам, десят
ки тысяч замордованы, а часть плюёт на власть и пытается с другой властью договорится, чтобы элементарно выжить. Вот такой печальный результат 3-х летнего эксперимента. Нравится?!
По глупости или предательству убивают хлопцев в казармах, молчат о недолугах на фронте, зато
мы каждый день считаем, сколько убили врагов. Да мне похрен, их бабы ещё нарожают, мне своих жалко. Нация теряет лучших сынов, а команда президента занята поисками компромата на Порошенко и предвыборной кампанией. Вы доживите ещё до той кампании. Враги внутри и снаружи. Хватит пиариться на костях! Если не тянете, уйдите в отпуск,поезжайте в Оман, отдох
ните, нам будет легче, не надо будет вас стеречь, хотя, кому вы нужны, не специалисты и не воины, так, баласт. Говорят, не меняют коней на переправе : меняют, если кони устали, а то и сами утонут и седоков утянут!
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24.05.2022 19:08 Відповісти
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24.05.2022 20:17 Відповісти
НАДО БЫЛО ПРИ ВСТРЕЧИ С ****** БРАТЬ ЕГО В ПЛЕН ИЛИ УБИВАТЬ !!!
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24.05.2022 20:31 Відповісти
ТО ЕСТЬ НАДО ДЕДУШКИ ОТРЕЗАТЬ ЯЙЦА, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА 200 !)
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24.05.2022 20:35 Відповісти
Пардон. А кто это встречался с ******?
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25.05.2022 02:09 Відповісти
Вот интересно,а он заметил,что у нас миллиона полтора человек оказалась в оккупации?Их каждый день бывает последним.Масшаб квартала невозможно выдавить из него!
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24.05.2022 21:44 Відповісти
Можна обміняти на клоуна тимчасово займає президенцьке крісло і купа його слуг, країна обійдеться
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24.05.2022 22:38 Відповісти
А кто их умышленно в плен сдал, согласно желанию ***** и зная что дура решила наложить вето на их обмен. А?
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25.05.2022 02:07 Відповісти
 
 