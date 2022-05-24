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Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times

зерно,экспорт

Королівський флот Великої Британії може відправити військові кораблі в акваторію Чорного моря. Такий варіант розглядається для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Times.

Британія разом із "коаліцією охочих" намагатиметься прорвати російську блокаду, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор.

Можливість відправлення в Чорне море британських військових кораблів розглядається через побоювання, що час для запобігання світовій продовольчій кризі спливає. Крім того, США заявили, що відправляють ракети великої дальності для знищення російських кораблів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор із міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, сказав, що до коаліції можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, що залежать від постачання українського зерна.

Передбачається, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, також може взяти участь в операції. До того ж російське вторгнення відчутно вдарило по його продовольчій безпеці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на ФОТО з супутника

Автор: 

Велика Британія (5563) зерно (3118) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+13
У Украины есть союзники - США. Великобритания, Польша, Канада, Литва и Латвия. Германия, Франция, Италия - страны барыги, где только говорят об демократических идеалах, а на деле помогают Путлеру "сохранить лицо". Есть и явные противник или точнее враги - Беларусь, Венгрия, Сербия. Об этом надо помнить постоянно
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24.05.2022 11:14
+8
давно пора. поки буде обговорення, все зерно ********...
рухайтесь, шановні!
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24.05.2022 11:14
+8
Оце вже діло!
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24.05.2022 11:15
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Кацапня накидає туди мін.
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24.05.2022 11:13 Відповісти
може наші вже посипали щурячою присипкою))))
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24.05.2022 11:15 Відповісти
У кацапні одна пуста башка,а там голови думать будуть. Чого тільки руда коштує....
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24.05.2022 11:15 Відповісти
давно пора. поки буде обговорення, все зерно ********...
рухайтесь, шановні!
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24.05.2022 11:14 Відповісти
У Украины есть союзники - США. Великобритания, Польша, Канада, Литва и Латвия. Германия, Франция, Италия - страны барыги, где только говорят об демократических идеалах, а на деле помогают Путлеру "сохранить лицо". Есть и явные противник или точнее враги - Беларусь, Венгрия, Сербия. Об этом надо помнить постоянно
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24.05.2022 11:14 Відповісти
Помнить надо о том, у Украины НЕТ союзников. Украина за 30 лет не заключила ни одного договора о военной взаимопомощи.
Единственная "бумажка", к которой вяло пытается сейчас апеллировать Украина, это Будапештский меморандум - набор лозунгов без конкретных обязов. Что и было продемонстрированно в 2014 г. Но Украина выводов не сделала и делала для укрепления своей безопасности в 10 раз меньше, чем было необходимо. Нам надо было стать Израилем, а мы стали коррупционным дном с плохо оснащенной и плоховооруженной армией, с обороной чуть больше нуля.
У Украины есть помогаторы на непонятных условиях. Кто-то помогает больше, кто-то меньше. Формально, нам никто и ничего не должен.
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24.05.2022 11:31 Відповісти
У Украины сейчас весь мир в союзниках, без всяких бумажек, помогающие вооружением на десятки миллиардов, людского ресурса у себя хватает..
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24.05.2022 11:39 Відповісти
У Украины сейчас большинство стран союзники и помогают всем чем могут, а вот ватная рф. в жопе... Слава Украине!
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24.05.2022 11:59 Відповісти
В них є НАТО і Францією чи іншими вони задоволені та паралельних союзів не шукають. Так само з ЄС. Україна не вирішує, хто з ким буде в союзі, роздупліться трохи. Є тільки питання які зусилля прикладає Україна, щоб вступити в їхні союзи
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24.05.2022 13:02 Відповісти
Оце вже діло!
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24.05.2022 11:15 Відповісти
ніяк не можна затягувати з ситуацією у Чорному морі
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24.05.2022 11:16 Відповісти
Затягивать с потоплением кораблей рф никак нельзя !
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24.05.2022 12:08 Відповісти
Ага. Оружие уже "поставили". Теперь ждем корабли ... Если будет как с поставками оружия, то приедет пара катеров.
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24.05.2022 11:17 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча и наблюдай
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24.05.2022 14:54 Відповісти
Нужно решение ГЕНАСАМБЛЕИ ООН (для организации военной операции по предотварешению голода), совбез с агрессором в составе бесполезен!
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24.05.2022 11:17 Відповісти
Неужели нельзя это зерно самим переработать на комбикорма и другие изделия чтобы хоть выращивать мясо. У нас реально надвигается пздц по продовольствию. Кило печенья 120грн. Кило гречки 110грн. Банка сгущенного молока для *карликов* 80грн. Будем сами скоро ждать чтобы кто нам привез сухарей. И не надейтесь особо на урожай. Боюсь что рашисты так просто не дадут нам его собрать. Рашисты шаг за шагом повторяют сталинский геноцид и голодомор
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24.05.2022 11:18 Відповісти
Наше новое оружие многое поменяет в планах рашистов.
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24.05.2022 11:20 Відповісти
Цены на зерно растут ежеминутно под угрозой голода в Африке, его реально лучше бы попридержать и продать за большую цену. Ясен перец у ЕС свои интересы, не допустить новых волн миграции, потому и переживают вплоть до обязательств по обеспечению безопасности транспортировки зерна. тут неизвестно еще, кто будет в худшем положении - Украина или западная европа.
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24.05.2022 11:42 Відповісти
Это абсолютно нормальная реакция на международный терроризм.
Что эта РФ о себе возомнила ?
Пусть попробует зацепиться в натовскими кораблями.
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24.05.2022 11:18 Відповісти
С. С-с-с-с-с-с-с .... с натовскими кораблями.
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24.05.2022 11:56 Відповісти
Сейчас - спустя три месяца с начала вторжения - в оценках происходящего снова преобладает пессимизм. «Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно - серый импорт, торговля с Китаем и Индией», - перечисляет близкий к правительству источник «Медузы».

Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине - и сохранить свой рейтинг.
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24.05.2022 11:19 Відповісти
В ********** срач...тому вони запустили по світу компанію--"А давайтє дагаварівацца"
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24.05.2022 11:20 Відповісти
Свалить всё на путина, который не выживет в ходе предстоящей операции.
Чем не выход ?
Демократическая Россия победила узурпатора.
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24.05.2022 11:31 Відповісти
Да *** им на воротник
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24.05.2022 14:56 Відповісти
атож, і ці хлібні конвої повинні мати морську охорону в повному озброєнні, з протимінними і протичовновими засобами
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24.05.2022 11:23 Відповісти
А якщо будуть ракетні атаки по Одесі при завантаженні - у відповідь полетить і по Севастополю, і по кримському мосту, і інших місцях.
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24.05.2022 11:34 Відповісти
Продать или отдать часть зерна миру с условием, что мир поможет не словом, а делом выгнать из Украины орков и наказать их по полной вместе с пуйлом.
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24.05.2022 11:56 Відповісти
Гарний привід для зачистки Чорного та Азовського морів від кацапської погані. І звільнення півдня разом із Кримом.
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24.05.2022 11:57 Відповісти
А как жеж Турция, закрытые проливы?
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24.05.2022 12:05 Відповісти
Направлять ракетні катери через канал Вісла-Прип'ять, мабуть
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24.05.2022 12:12 Відповісти
Не ну а ****. Пару параходов с Томагавками и кацапы усрутся? Чи не?
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24.05.2022 12:11 Відповісти
Eva Kantorovich

@EKantorovich

·
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528973001860886528 4 ч

Были такие сомалийские пираты. Гроза судоходства. Не было на них управы. А потом решили- хватит надоело и стали их отстреливать. И в одну неделю не стало пиратов В Украине миллионы тонн зерна. Пираты из Мордора блокируют порты. Была бы воля и управа на них найдётся. Была бы воля
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24.05.2022 13:11 Відповісти
Зерна нашого захотіли??? Ок....вам зерно, а нам потоплений весь ЧФ РФ і в чорному і в азовському морях і стертий з лиця землі Севастополь! От тоді і поговоримо! Треба по повній використовувати наші багатства, а не продаватися за копійки!!!!!
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24.05.2022 15:10 Відповісти
Та засунь своє зерно собі у сраку і вибухни вже нарешті
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24.05.2022 15:59 Відповісти
 
 