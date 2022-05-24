Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times

Королівський флот Великої Британії може відправити військові кораблі в акваторію Чорного моря. Такий варіант розглядається для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Times.

Британія разом із "коаліцією охочих" намагатиметься прорвати російську блокаду, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор.

Можливість відправлення в Чорне море британських військових кораблів розглядається через побоювання, що час для запобігання світовій продовольчій кризі спливає. Крім того, США заявили, що відправляють ракети великої дальності для знищення російських кораблів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор із міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, сказав, що до коаліції можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, що залежать від постачання українського зерна.

Передбачається, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, також може взяти участь в операції. До того ж російське вторгнення відчутно вдарило по його продовольчій безпеці.

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