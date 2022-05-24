Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times
Королівський флот Великої Британії може відправити військові кораблі в акваторію Чорного моря. Такий варіант розглядається для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Times.
Британія разом із "коаліцією охочих" намагатиметься прорвати російську блокаду, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор.
Можливість відправлення в Чорне море британських військових кораблів розглядається через побоювання, що час для запобігання світовій продовольчій кризі спливає. Крім того, США заявили, що відправляють ракети великої дальності для знищення російських кораблів.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор із міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, сказав, що до коаліції можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, що залежать від постачання українського зерна.
Передбачається, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, також може взяти участь в операції. До того ж російське вторгнення відчутно вдарило по його продовольчій безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рухайтесь, шановні!
Единственная "бумажка", к которой вяло пытается сейчас апеллировать Украина, это Будапештский меморандум - набор лозунгов без конкретных обязов. Что и было продемонстрированно в 2014 г. Но Украина выводов не сделала и делала для укрепления своей безопасности в 10 раз меньше, чем было необходимо. Нам надо было стать Израилем, а мы стали коррупционным дном с плохо оснащенной и плоховооруженной армией, с обороной чуть больше нуля.
У Украины есть помогаторы на непонятных условиях. Кто-то помогает больше, кто-то меньше. Формально, нам никто и ничего не должен.
Что эта РФ о себе возомнила ?
Пусть попробует зацепиться в натовскими кораблями.
Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине - и сохранить свой рейтинг.
Чем не выход ?
Демократическая Россия победила узурпатора.
@EKantorovich
·
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528973001860886528 4 ч
Были такие сомалийские пираты. Гроза судоходства. Не было на них управы. А потом решили- хватит надоело и стали их отстреливать. И в одну неделю не стало пиратов В Украине миллионы тонн зерна. Пираты из Мордора блокируют порты. Была бы воля и управа на них найдётся. Была бы воля