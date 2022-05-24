У нас - десятки тисяч чорних пакетів з російськими солдатами. РФ їх не забирає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз йде не війна до останнього українця, але ми не маємо права віддати свою землю та людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.
За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати.
"У нас - десятки тисяч чорних пакетів з людьми, які не забирає Росія. Це їхні солдати", - зазначив Зеленський.
Президент розповів, як вручав ордени сім’ям військовослужбовців, котрі були удостоєні звання Героя України посмертно. За його словами, в очах рідних Героїв було не щастя від отримання нагороди, а трагедія й сльози, які принесла війна.
Зеленський наголосив, що це не війна до останнього українця, але "ми просто не маємо права віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі".
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Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
"За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати. Джерело: "
журналист явно ошибся . По смыслу - 100 РОССІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ
надо бы исправить
2. він ще позавчора казав, що наших військових щодня гине 50-100 чоловік, так що все правильно (тобто це не правильно, вони не повинні гинути((()
Недавно знайомий розповідав - до його сусідки з Семенівського району її рідна сестра з Росії зателефонувала : син-танкіст пропав на Чернігівщині Так просила пошукать А у їх батьків орки будинок спалили - жінка батьків у Чернігів забрала бо їм жить ніде Так відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
депутати твої коли хоч копійку пожертвують на армію, в нас там жопа?
коломойського думаєш притягнути до відповідальності за обкрадання українців??
у нас людей он убивають на війні, в окупації он, що робиться, а його якісь мішки з гімном турбують.