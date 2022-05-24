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Новини Війна
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У нас - десятки тисяч чорних пакетів з російськими солдатами. РФ їх не забирає, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз йде не війна до останнього українця, але ми не маємо права віддати свою землю та людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати.

"У нас - десятки тисяч чорних пакетів з людьми, які не забирає Росія. Це їхні солдати", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, як вручав ордени сім’ям військовослужбовців, котрі були удостоєні звання Героя України посмертно. За його словами, в очах рідних Героїв було не щастя від отримання нагороди, а трагедія й сльози, які принесла війна.

Зеленський наголосив, що це не війна до останнього українця, але "ми просто не маємо права віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі".

Також читайте: "Старий трюк Путіна. Огидно. Це тиск на Україну "союзників", які повторюють лінію Кремля", - реакція експертів на статтю NYT щодо поступок перед РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) росія (65002) втрати (4388)


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Топ коментарі
+22
НУ ТАК ЗНІМИ НА ВІДІО В ПРИСУТНОСТІ ООН І ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ТАК ПОКАЖИ ВСЬОМУ СВІТУ, А НЕ ЯЗИКОМ КЛАЦАЙ.
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24.05.2022 11:10
+20
Предлогаю выложить из дохлых орков большую букву Z чтобы ее было видно из космоса и занести в книгу рекордов Гиннеса. Пускай весь мир увидит кто на самом деле рашисты и как они савихнебрасают
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24.05.2022 11:11
+18
Суперово, але чому ж ви не знімете відео з десятками тисяч цих пакетів і не викладете?
Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
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24.05.2022 11:11
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Це було видно ще по мільярду дерев.
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24.05.2022 11:10 Відповісти
Повеселил. С "математикой" говоришь ... А с чем у него хорошо?
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24.05.2022 11:14 Відповісти
А закопувати це сміття розуму не вистачає?
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24.05.2022 11:09 Відповісти
Треба донести до кацапсячих свиноматок куди дівся їхній помьйот. Хоча... Їм до сраки... Їм головне, щоб ***** ***** дав 7 лімонів кацапсячих срублів, щоб свиноматка змогла оттянуЦЦА по полной...
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24.05.2022 11:34 Відповісти
https://t.me/truexaharkiv/8201 Тим часом царі рєшали у Рівному.
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24.05.2022 11:10 Відповісти
враження, що зеленодупі привели до влади більше мразоти аніж яник.
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24.05.2022 11:15 Відповісти
Це не "враження" - бо так воно і є!!!
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24.05.2022 11:32 Відповісти
НУ ТАК ЗНІМИ НА ВІДІО В ПРИСУТНОСТІ ООН І ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ТАК ПОКАЖИ ВСЬОМУ СВІТУ, А НЕ ЯЗИКОМ КЛАЦАЙ.
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24.05.2022 11:10 Відповісти
Замість закопати, марнують електрику на холодильники для дохлих москаликів.
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24.05.2022 11:11 Відповісти
Суперово, але чому ж ви не знімете відео з десятками тисяч цих пакетів і не викладете?
Після останній подій, я вам на слово не вірю. Бо у вас між "ми про.бали Південь" і "там не було розмінування та точилися жорстокі бої" проходить тиждень...
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24.05.2022 11:11 Відповісти
Предлогаю выложить из дохлых орков большую букву Z чтобы ее было видно из космоса и занести в книгу рекордов Гиннеса. Пускай весь мир увидит кто на самом деле рашисты и как они савихнебрасают
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24.05.2022 11:11 Відповісти
Хрен отрезать и в банку с формалином (или спиртом), чтоб РОДНЯ УЗНАЛА какой у парня был КОНЕЦ (шутка, для возможной генетической индетификации в будущем), остальное прикопать в треншеях!
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24.05.2022 11:14 Відповісти
Редактор ‼️‼️‼️‼️

"За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати. Джерело: "

журналист явно ошибся . По смыслу - 100 РОССІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

надо бы исправить
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24.05.2022 11:14 Відповісти
1. зе завжди меле беззмістовну кашу, впевнена, він так і висловився
2. він ще позавчора казав, що наших військових щодня гине 50-100 чоловік, так що все правильно (тобто це не правильно, вони не повинні гинути((()
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24.05.2022 11:20 Відповісти
Так потрібно запропонувати, щоб російські свиноматки вбитих орків і пропавших без вісті їхали в морги України і проводили опізнання трупів, заплативни в бюджет держави не менше 2 тисячі баксів. Тоді точно кацапня забере свої трупи, або поповнимо бюджет за їх рахунок.
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24.05.2022 11:15 Відповісти
Та у більшості таких грошей не те що в руках ніколи не було - вони таких грошей навіть не бачили!
Недавно знайомий розповідав - до його сусідки з Семенівського району її рідна сестра з Росії зателефонувала : син-танкіст пропав на Чернігівщині Так просила пошукать А у їх батьків орки будинок спалили - жінка батьків у Чернігів забрала бо їм жить ніде Так відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
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24.05.2022 11:38 Відповісти
в стаханівську піч їх. шоб навіть смороду небуло....
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24.05.2022 11:16 Відповісти
знов шото меле, а країна летить у прірву. гетьманцева коли звільниш? єрмака? подоляка?
депутати твої коли хоч копійку пожертвують на армію, в нас там жопа?
коломойського думаєш притягнути до відповідальності за обкрадання українців??
у нас людей он убивають на війні, в окупації он, що робиться, а його якісь мішки з гімном турбують.
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24.05.2022 11:18 Відповісти
Ти краще розкажи скільки тисяч вже загинуло у наших казармах за 3 місяці які навіть встигли повоювати, скількох твої дегенерати генерали-малороси вбили своєю тупістю, делитантством, зневагою до життя наших воїнів?!
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24.05.2022 11:21 Відповісти
Екскаватором яму 100 на 100 метрів і закопати нечість і бпжано на землях чернобильського заповідника
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24.05.2022 11:23 Відповісти
Пустить их по крымскому каналу
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24.05.2022 11:27 Відповісти
хороша ідея
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24.05.2022 12:26 Відповісти
Привлеките импотентов из оон и красного креста, пусть заберут. Это можно осветить на весь мир, хорошая акция была бы. Так же необходимо, что бы кацапы привозили мешки с собой, сколько на них тратиться можно.
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24.05.2022 11:42 Відповісти
скажи мені, хто з вас двох, тебе і вовіка, тупіший???? воно, яке меле як з передозу, чи ти, що в це віриш, і маєш якісь ілюзії шо "забєрут"????
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24.05.2022 12:25 Відповісти
Цей ідіот озвучує московитський наратив "до останнього українця". Натомість всі визвольні війни ведуться до останнього окупанта на території країни, що чинить опір.
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24.05.2022 11:52 Відповісти
А він ті "чорні пакети" хоч бачив? Бо я - бачив! І вони переважно - білі!
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24.05.2022 12:07 Відповісти
мля, десятки тисяч..... люди, кого ви вибрали!!!!!!
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24.05.2022 12:24 Відповісти
Вова в разнос пошёл.
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24.05.2022 12:36 Відповісти
В якому сенсі "до останнього українця"? Як на мене держава - це перш за все люди. Задля збереження життів патріотів, перепідготовки військ і переозброєння, можемо організувати евакуацію населення та відійти. Навіть це потрібно робити, тим паче Блазень вже почав політичні ігри за допомогою СБУ.
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24.05.2022 12:47 Відповісти
десятки тисяч, це скільки ,чи підрахувати так складно, а може і сотні тисяч, невже трудно видати точну цифру ,чи то "воєна тайна"
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24.05.2022 13:05 Відповісти
А ОРГАНЫ КОМУ ТО В МИРЕ НАДО !!!???
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24.05.2022 13:11 Відповісти
Війна йде до останнього ворога, а не до останнього українця, вата тупорила ти зелена!!і ніхто не живе у рожевих мріях про відсутність наших втрат!!! Іди відосик зніми з тими пакетами, а ми порахуємо! Балабол!
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24.05.2022 15:01 Відповісти
Ось чого болить голова у зепреза - від чорних пакетів. який же він сердобольний. як йому жаль кацапських мамок !
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24.05.2022 16:49 Відповісти
 
 