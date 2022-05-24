У нас - десятки тисяч чорних пакетів з російськими солдатами. РФ їх не забирає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз йде не війна до останнього українця, але ми не маємо права віддати свою землю та людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

За словами глави держави, кожного дня в боях з російським агресором гине майже 100 українських військових, водночас російській владі байдуже, скільки їхніх солдатів загинуло в цій війні, і вона навіть не замислюється над тим, як їх поховати.

"У нас - десятки тисяч чорних пакетів з людьми, які не забирає Росія. Це їхні солдати", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, як вручав ордени сім’ям військовослужбовців, котрі були удостоєні звання Героя України посмертно. За його словами, в очах рідних Героїв було не щастя від отримання нагороди, а трагедія й сльози, які принесла війна.

Зеленський наголосив, що це не війна до останнього українця, але "ми просто не маємо права віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі".

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