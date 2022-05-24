"Слуги народу" хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ

В Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволяє в умовах воєнного часу застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, навіть якщо це спричинить смерть.

Текст проєкту закону №7351 доступний на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон передбачає, що зі Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який регламентує застосування зброї проти військовослужбовців-порушників, приберуть рядки "не призводячи до смерті військовослужбовця".

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Йдеться про засосування зброї в разі таких порушень:

непокора;

опір чи загроза начальнику;

застосування насильства;

дезертирство.

Зброю при цьому можна застосовувати, лише "якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення".

Автори законопроєкту - народні депутати Мар’яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.

Вони вважають, що дозвіл командирам убивати підлеглих посилить змогу припиняти кримінальні правопорушення, здійснені під час війни.

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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не рекомендує приймати законопроєкт. Його фахівці вважають, що смерть може бути для військових-правопорушників занадто суровим покаранням, не пропорційним ступеню шкоди.

Профільний комітет рекомендував прийняти законопроєкт в першому читанні, а потім доопрацювати. Пропонується уточнити, що командир має право знищувати дезертирів на місці лише в тому випадку, якщо існує реальна загроза життю цього командира або ж іншим його підлеглим.