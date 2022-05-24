"Слуги народу" хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ
В Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволяє в умовах воєнного часу застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, навіть якщо це спричинить смерть.
Текст проєкту закону №7351 доступний на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон передбачає, що зі Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який регламентує застосування зброї проти військовослужбовців-порушників, приберуть рядки "не призводячи до смерті військовослужбовця".
Йдеться про засосування зброї в разі таких порушень:
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непокора;
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опір чи загроза начальнику;
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застосування насильства;
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дезертирство.
Зброю при цьому можна застосовувати, лише "якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення".
Автори законопроєкту - народні депутати Мар’яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.
Вони вважають, що дозвіл командирам убивати підлеглих посилить змогу припиняти кримінальні правопорушення, здійснені під час війни.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не рекомендує приймати законопроєкт. Його фахівці вважають, що смерть може бути для військових-правопорушників занадто суровим покаранням, не пропорційним ступеню шкоди.
Профільний комітет рекомендував прийняти законопроєкт в першому читанні, а потім доопрацювати. Пропонується уточнити, що командир має право знищувати дезертирів на місці лише в тому випадку, якщо існує реальна загроза життю цього командира або ж іншим його підлеглим.
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Подразделение держит оборону. Кроют артой и РСЗО с утра до вечера. ********** уже 80% укрепрайона. Прут танками. Боеприпасы на исходе. Поддержка нашей арты или единичная, или нет совсем. Все понимают, что день-два и всех положат. Приказ от командования: Стоять до последнего (т.е. до смерти).
Что делать подразделению?
Что делать командиру, если в такой ситуации, солдаты решили отходить (т.е. нарушили приказ). Стрелять в своих подчиненных? Он должен или на его усмотрение?
Такая ситуация не массовая, но далеко не единичная.
Закон - дно.
дермак? - нет..
татаров? - нет..
портнов? - https://www.youtube.com/watch?v=40s0_aFiZmA Андрюша, хочешь заработать миллиард? - ДА!
...(((
Тобто - нічого про мародерів , нічого про зрадників-наводників ворожих .
Натомість є така "юридична категорія" як непокора ...
ПІПЕЦЬ ...
Назовіть поіменно цих депутатів , які таке пропонують !!!
P.S.
Типовий приклад можливої "непокори" , коли якись там командир дає наказ розашуватися десь так у казармах "Десни" , а солдати йому кажуть , мовляв ось хер тобі , бо вже таке було на Яворівському полігоні .
Очевидно це мої "солодкі мрії" , але якби була така "непокора" , то скільки б життів можливо було зберігти ?!
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1528990626246688772 2 ч
Прошу РТ Треба,щоб Захисники УКРАЇНИ знали,що влада ЗЕ ГОТУЄ ЗАКОН По якому їх будуть розстрiлювати без суда\слiдства В разi невиконання наказу вищого керівництва Злочинний наказ чи ні розбиратися не будуть Це ПОРУШЕННЯ КУ, де скасована СМЕРТНА КАРА
Во времена ВОВ они показали свою эффективность.
Повинні бути заарештовані та притягнуті до відповідальності за спробу нанести шкоду ЗСУ!
але треба слово "військовий" змінити за слово "депутат"
а так - все вірно
безмозгла, тертякова, мазурашу
цеж самий сброд від "зелених потвор"
кого треба відстрілювати.