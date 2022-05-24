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Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення РФ, - Андрющенко

донеччина,авдіївка

Російські війська можуть вдатися до провокативного обстрілу житлових кварталів Авдіївки. Жителів закликають утриматися сьогодні від виходу на вулицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські пропагандисти другий день поспіль посилено поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення Росії. Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житлових кварталах. Тому сьогодні варто утриматися від виходу на вулицю і триматися щонайближче до укриттів", - написав він.

Читайте: Окупанти всю ніч обстрілювали Авдіївку, під ранок рашисти завдали авіаудару, поранено трьох цивільних, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) провокація (781) Авдіївка (2342) Андрющенко Петро (693)


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24.05.2022 11:43 Відповісти
на скільки усе вірно схвачено!
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24.05.2022 11:57 Відповісти
 
 