Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення РФ, - Андрющенко
Російські війська можуть вдатися до провокативного обстрілу житлових кварталів Авдіївки. Жителів закликають утриматися сьогодні від виходу на вулицю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Російські пропагандисти другий день поспіль посилено поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення Росії. Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житлових кварталах. Тому сьогодні варто утриматися від виходу на вулицю і триматися щонайближче до укриттів", - написав він.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар24.05.2022 11:43 Відповісти Мені подобається 6
Да-это-я
показати весь коментар24.05.2022 11:57 Відповісти Мені подобається 1
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