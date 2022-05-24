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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни скерували авто з цивільними на міни. Тих, хто вижив - розстріляли, в тому числі дітей, - ОК "Південь"

авто

На Миколаївщині окупанти вказали людям, які хотіли евакуюватися, шлях через заміновану місцевість. Тих, хто вижив, розстріляли. Серед загиблих - двоє дітей.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Просуваючись в бік Херсонщини, його вояки виявили кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

"При спробі місцевих жителіва евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - повідомили у Командуванні.

Читайте: Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 234 дитини, понад 433 - поранено, - Офіс генпрокурора

Автор: 

діти (5053) Миколаївська область (2264) евакуація (2307) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+19
*********** ПАРДОН..... но по иному никак- про кацапов убийц конченных ****** и мразей..
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24.05.2022 12:03
+17
Да, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Там смерть ***** ничего не решит. Там вся страна - сплошное коллективное *****.
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24.05.2022 12:09
+10
Вот для чего они едут в Украину: посадюжничать, поиздеваться, сделать всё, что дома запрещал закон. Дома хотелось взорвать тёщу - так сцошно.
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.
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24.05.2022 12:03
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Всі згодні що гарний кацапський військовий це мертвий, або той який видає всі державні
таємниці паРащі ?
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24.05.2022 12:00 Відповісти
не тільки військовий - хороший кацап=мертвий кацап (включаючи їх б***ких лібералів й т.з. опозиціонерів)
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24.05.2022 12:04 Відповісти
*********** ПАРДОН..... но по иному никак- про кацапов убийц конченных ****** и мразей..
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24.05.2022 12:03 Відповісти
Да, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Там смерть ***** ничего не решит. Там вся страна - сплошное коллективное *****.
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24.05.2022 12:09 Відповісти
Значит, мир обязан изолировать этих тварей за железнобетонным занавесом и пусть жрут друг друга. Этим выродкам не место в цивилизации.
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24.05.2022 12:20 Відповісти
Вот для чего они едут в Украину: посадюжничать, поиздеваться, сделать всё, что дома запрещал закон. Дома хотелось взорвать тёщу - так сцошно.
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.
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24.05.2022 12:03 Відповісти
ОРКИ!!!!!!
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24.05.2022 12:06 Відповісти
Про це має знати весь світ ,що б кожен росіянин був ізгоєм в світі на жаль навіть наш президент про геноцид не згадує ,все надієтся зустрічі з кривавим катом.
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24.05.2022 12:26 Відповісти
Цей випадок тільки підтвержуе аксіому, цім зомбованим, людиноподібним істотам, ні в якому разі не треба довіряти, їх треба завжди і всюди знищувати, як скажених тварин, без жалю.
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24.05.2022 12:27 Відповісти
А в это время Макрон призывает сохранить лицо тупину
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24.05.2022 12:30 Відповісти
сохранить его для истории можно, но только в банке с формалином.
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Це не поодинокий випадок, на Херсонщині рашисти знущаються з біженців і підриваючи і розстрілюючи і катуючи, але більшості все ж вдається втікати! Всіх не вб'єте виродки!!!!
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24.05.2022 14:35 Відповісти
 
 