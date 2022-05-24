Росіяни скерували авто з цивільними на міни. Тих, хто вижив - розстріляли, в тому числі дітей, - ОК "Південь"

На Миколаївщині окупанти вказали людям, які хотіли евакуюватися, шлях через заміновану місцевість. Тих, хто вижив, розстріляли. Серед загиблих - двоє дітей.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Просуваючись в бік Херсонщини, його вояки виявили кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

"При спробі місцевих жителіва евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - повідомили у Командуванні.

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