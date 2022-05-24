Росіяни скерували авто з цивільними на міни. Тих, хто вижив - розстріляли, в тому числі дітей, - ОК "Південь"
На Миколаївщині окупанти вказали людям, які хотіли евакуюватися, шлях через заміновану місцевість. Тих, хто вижив, розстріляли. Серед загиблих - двоє дітей.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Просуваючись в бік Херсонщини, його вояки виявили кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.
"При спробі місцевих жителіва евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - повідомили у Командуванні.
Топ коментарі
+19 VOLVO XC 70
показати весь коментар24.05.2022 12:03
+17 18c49ed2
показати весь коментар24.05.2022 12:09
+10 Colt
показати весь коментар24.05.2022 12:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
таємниці паРащі ?
А тут "освободительная" война - всё можно, если никто с телефоном из-за кустов не снимет.