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Ще 580 світових компаній продовжують із Росією так званий business as usual, - Кулеба

бізнес,кров

За підрахунками МЗС України, з Росії пішли або припинили операції 1 439 міжнародних компаній з 70 країн і 55 різних індустрій.

Однак досі ще працюють 580 іноземних компаній. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують із Росією так званий business as usual, тобто вдають, що нічого не трапилося", – сказав він.

Він також зазначив, що МЗС направило у вісім найбільших міжнародних корпорацій прохання припинити роботу в Росії. Мова йде про системних гравців на ринку Росії. Не отримавши реакцію, міністерство має намір продовжити роботу з ними в іншій площині.

"Ми не можемо їм наказати – виходьте. Але треба працювати з різних боків", – наголосив Кулеба.

Також читайте: Закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України, - Кулеба

Автор: 

бізнес (1974) росія (65002) санкції (11790) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
І скільки серед них українських ?
А серіал свати вже не крутять?
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24.05.2022 12:22
+6
Фотки изнасилованных детей и замученных гражданских разместить на сайтах этих мудаков. Думаю, хакеры такое могут сделать.
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24.05.2022 12:21
+6
квартал95 - это свитова компания? А вообще помните, с чего все начиналось?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".
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24.05.2022 12:27
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Фотки изнасилованных детей и замученных гражданских разместить на сайтах этих мудаков. Думаю, хакеры такое могут сделать.
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24.05.2022 12:21 Відповісти
Спробуйте, сходу бан, це спочатку війни можна було, а зараз вони вже навчились.
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24.05.2022 12:50 Відповісти
І яким чином вони хакерів банити будуть?
Адже хакери там не відгуки про роботу залишатимуть.
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24.05.2022 13:31 Відповісти
Дмитрий, давайте списки и пусть народ самостоятельно в соцсетях работает по ним, в том числе и наша диаспора по всему миру
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24.05.2022 12:21 Відповісти
Діаспора якраз працює, а в Києві в ашанах і метро черги, щоб 3 копійки зекономити, половина мобільних на російському київстарі.
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24.05.2022 12:54 Відповісти
І скільки серед них українських ?
А серіал свати вже не крутять?
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24.05.2022 12:22 Відповісти
Спонсори гвалтівників немовлят.
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24.05.2022 12:23 Відповісти
квартал95 - это свитова компания? А вообще помните, с чего все начиналось?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".
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24.05.2022 12:27 Відповісти
Давайте спочатку подивимося у себе. Більшість цих компаній прекрасно заробляє і на українцях: METRO, Auchan, Nestle... та багато інших. Про Київстар взагалі мовчу, оператор зв'язку з контрольним пакетом у росіян, нонсенс. Але формально це компанії з офшорних зон, а офшори чіпати "ніззя", там багато чого приховано...
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24.05.2022 12:33 Відповісти
ця кулеба вже всіх достав плескати язиком про свої кожноденні підрахунки,- видай вписок тих хто з них працює на ринку України і суспільство само з ними розбереться, та здається не хватає пороху, бо серед них цінни інвестори чи торгаши
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24.05.2022 13:00 Відповісти
 
 