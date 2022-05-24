Ще 580 світових компаній продовжують із Росією так званий business as usual, - Кулеба
За підрахунками МЗС України, з Росії пішли або припинили операції 1 439 міжнародних компаній з 70 країн і 55 різних індустрій.
Однак досі ще працюють 580 іноземних компаній. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують із Росією так званий business as usual, тобто вдають, що нічого не трапилося", – сказав він.
Він також зазначив, що МЗС направило у вісім найбільших міжнародних корпорацій прохання припинити роботу в Росії. Мова йде про системних гравців на ринку Росії. Не отримавши реакцію, міністерство має намір продовжити роботу з ними в іншій площині.
"Ми не можемо їм наказати – виходьте. Але треба працювати з різних боків", – наголосив Кулеба.
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А серіал свати вже не крутять?
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству..." А вот еще оттуда же...
"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Они собирались отменить войну путем отмены украинского языка.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится". Вот оно. - в предвыборной компании записано...
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, он(путин) -маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться..." И т.д.
пятница, 31 мая 2019
вторник 24 мая 2022 они считают компании на рассии, которые продолжают работать "as usual".