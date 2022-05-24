Ще 580 світових компаній продовжують із Росією так званий business as usual, - Кулеба

За підрахунками МЗС України, з Росії пішли або припинили операції 1 439 міжнародних компаній з 70 країн і 55 різних індустрій.

Однак досі ще працюють 580 іноземних компаній. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують із Росією так званий business as usual, тобто вдають, що нічого не трапилося", – сказав він.

Він також зазначив, що МЗС направило у вісім найбільших міжнародних корпорацій прохання припинити роботу в Росії. Мова йде про системних гравців на ринку Росії. Не отримавши реакцію, міністерство має намір продовжити роботу з ними в іншій площині.

"Ми не можемо їм наказати – виходьте. Але треба працювати з різних боків", – наголосив Кулеба.

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