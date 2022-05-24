39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС

Думки українців щодо гарантій безпеки для нашої країни замість вступу до НАТО розділилися.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, свідчать дані опитування КМІС.

42% опитаних вважають, що наразі замість НАТО може бути прийнятним отримання гарантій безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

Водночас 19% респондентів або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

У регіональному вимірі готовність до відмови від НАТО і отримання гарантій безпеки зростає із Заходу на Схід – з 35% до 50%.

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Водночас серед респондентів, які наразі проживають на окупованій території, думки розділилися і значна частина як готова прийняти формулу відмови від НАТО в обмін на гарантії, так і значна частина наполягають на саме вступі до НАТО.

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