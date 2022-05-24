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39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС

нато

Думки українців щодо гарантій безпеки для нашої країни замість вступу до НАТО розділилися.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, свідчать дані опитування КМІС.

42% опитаних вважають, що наразі замість НАТО може бути прийнятним отримання гарантій безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

Водночас 19% респондентів або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС 01

У регіональному вимірі готовність до відмови від НАТО і отримання гарантій безпеки зростає із Заходу на Схід – з 35% до 50%.

Читайте: За опитуванням 66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - Кулеба

39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС 02

Водночас серед респондентів, які наразі проживають на окупованій території, думки розділилися і значна частина як готова прийняти формулу відмови від НАТО в обмін на гарантії, так і значна частина наполягають на саме вступі до НАТО.

39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС 03

Читайте: 82% українців не готові поступатися територіями заради завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС 04

Автор: 

НАТО (6429) опитування (1930) членство в НАТО (1716) КМІС (334)


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Топ коментарі
+40
От опроса тянет заказухой.
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24.05.2022 12:33
+30
"едині новини" делают свое дело
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24.05.2022 12:36
+27
Т.е до 42% еще не дошло, что любые гарантии - это бумажка. А НАТО - это не просто оборонный блок, а и стандарты жизни.
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24.05.2022 12:31
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"едині новини" делают свое дело
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24.05.2022 12:36 Відповісти
було 73%. вже прогрес.
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24.05.2022 12:51 Відповісти
Там ще є 4% тих, хто дуже хоче у братські обійми Мордору...
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24.05.2022 17:18 Відповісти
Т.е до 42% еще не дошло, что любые гарантии - это бумажка. А НАТО - это не просто оборонный блок, а и стандарты жизни.
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24.05.2022 12:31 Відповісти
вы серьезно верите в "опросы"?
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24.05.2022 12:33 Відповісти
Саме через стандарти життя, беня, а з ним і його Бубочка з усією пліснявою гопотою і не хочуть.
Боротьба з корупцією!
А при ній беня з пліснявою красти не зможуть, а без крадіжок вони ніяк.
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Самое интересное, что гарантии ни одна страна не даст кроме России и может быть Израиля.
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24.05.2022 12:56 Відповісти
Ми вже "гарантій" у Будапешті наїлися! Ситі по горло!!!
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24.05.2022 12:32 Відповісти
Єдиною гарантією безпеки може бути лише регулярне постачання великої кількості новітньої зброї.
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24.05.2022 12:32 Відповісти
От опроса тянет заказухой.
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24.05.2022 12:33 Відповісти
подоляк працює. Не заважай
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Хай хотось відізветься кого опитували
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24.05.2022 12:34 Відповісти
Не верю , в этот опрос , это провокация, не ужели после всего ,Буча ,Ирпень, в Украине , осталось, столько идиотов . Потому, что если это правда , то дальше будущего я не вижу , у такого государства . Или это все наглая лож . Тогда люди посчитавшие опрос , работают на *****
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24.05.2022 12:34 Відповісти
країна дебілів....
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24.05.2022 12:34 Відповісти
А выбрать того кого"не на часі обговорювати" это норм?
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24.05.2022 13:06 Відповісти
висрать, а не вибрать
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24.05.2022 14:40 Відповісти
Так звані гарантії в нас вже були. Але, бачу, не до всіх ще дійшло
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24.05.2022 12:34 Відповісти
Які гарантії? Зачаровані зомбоящиком імбецили.
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24.05.2022 12:34 Відповісти
Єдиний тв марафон дає вже плоди... ну, ну... далі що буде: "дружба з Росією", "тайожний союз", "медведчук герой України"???
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24.05.2022 12:34 Відповісти
І на завершення - "НАТЄ - Нет!".
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24.05.2022 12:44 Відповісти
Не важко здогадатися, що це соцопитування було замовлено зе-гнидами в рамках майбутньої капітуляції України черговим будапештским меморандумом
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24.05.2022 12:36 Відповісти
Які гарантії ідіоти б.. ть? Хто буде в одностороньому порядку їх виконувати?
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24.05.2022 12:36 Відповісти
Хуженебудет, пам'ятаєте, як 2019-му.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
потрібно шведам і фінам не вступать бо вони дурніше за нас виходить а запропунувати їм гарантіїї від франціїї німечині італії запитатти захисти нас у разі вторгнення -так захистимо відповідять вони
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24.05.2022 12:37 Відповісти
Краще одразу- 73%- на яке запитання відповідь-"какаяразница".
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24.05.2022 12:37 Відповісти
Навіщо вигадувати нову схему, якщо вона не гірша за існуючу? Чому ж тоді країни НАТО нас туди просто не приймуть?
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24.05.2022 12:37 Відповісти
це ж було вже (с)
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24.05.2022 12:38 Відповісти
попытка манипулировать мнением.
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Наслідки Ze-марафону. Й***ні п***раси!
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24.05.2022 12:38 Відповісти
А ось і результат трудів колаборанта- Янелоха.
Кількість зЕбілів, які мріють щоб кацапи пАвтарілі ще раз, зросла.
І це при тому, що в країні війна і при тому, що навіть нейтральні країни подали заявки на вступ до НАТО, вважаючи його єдининою гарантією від біснуватої парашки.
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24.05.2022 12:39 Відповісти
Херня повна , що Ви кажете .
Бо й пів відсотка з тих хто обрав "гарантії" не мав на увазі "гаранції загарбника" ***** , а саме США й країн Британського співтовариства . Це абсолютно слідує з логіки голосування на сусідній гілці де 82% не згодні завершити війну через поступки теріторії . Навіть якщо їм КМІС подав абсолютно хибний наратив , що нібито продовження війни до повного визволення усіх захопленних теріторій нібито збільшує ризики втрати суверенітету . Хоча дійсність абсолютно контраверсійна до цього .... Тобто кожен день продовження нищення орків укріплює сувіренітет України !!!
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24.05.2022 12:46 Відповісти
Так не дадуть нам США і Британія такі ж гарантій, як у 5 статті нато.

Вони можуть пообіцяти тільки таку допомогу, яка зараз іде.

Ви хочете знову такої ж війни? І щоб знову ми воювали з росією, а Британія і США тільки зброю поставляли?
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24.05.2022 12:39 Відповісти
таку ж допомогу за умови, що буде адекватний президент, а не якесь Трамп
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24.05.2022 14:41 Відповісти
"Гарантії безпеки" нічого не гарантують. Ось що треба розтлумачити масам. Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
****** и провокация! Подавляющее большинство населения Украины (не менее 80 процентов) ЗА вступление в НАТО! А эту кремлёвскую выборку - нах. вслед за рюським кораблем! Луганчанин.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
В 2017, 2018, 2019 и даже 2020-ом году опрос за Лукашенко: 40% полностью за него, 40% - "скорее за". Притом многие даже умные люди говорили, что он классный, что он против Путина, что он молодец. В то время как у самих граждан Беларуси от силы 20% набиралось в эти годы. В 2020-ом там даже 5% не было против 60%. Ну, и кто был прав по итогу? Зато теперь говорят про "нож в спину" и предательство, когда весь остальной мир это понимал. Так что данный опрос вполне может быть правдивым, вот такой народ у нас живет. Надо активнее развивать образование, в том числе и образование для взрослых людей.
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24.05.2022 13:10 Відповісти
Как там Зеленский самое влиятельное лицо поживает? Вот также и Лукашенко. Он не наш поэтому хороший.
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24.05.2022 23:50 Відповісти
манипуляция власти цими опитуваннями
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Карманный "референдум" решили устроить?
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Стадо. Що з ОП скажуть - те й добре.
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24.05.2022 12:41 Відповісти
Вступ в ЄС і НАТО після закінчення війни!

можливо без крыму, донецької і луганської області - дивлячись які будуть результати війни. і ці 3 регіони дуже ватні, їх важко буде в нато затягнути.
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24.05.2022 12:42 Відповісти
Вата буде сидіти в тих регіонах лише 'негромадянами'!!!! І всім на ту вату срати! Україні потрібні всі території без виключення і з включенням Кубані для безпеки в Азовському морі! Крапка!
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24.05.2022 13:56 Відповісти
O ile to prawda
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24.05.2022 12:43 Відповісти
Брехня
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Без вступу до НАТО ,не буде відновлення України.Бо без гарантії безпеки ніхто не буде тут вклади ресурси.Так підрехтують і все.Тільки вступ до НАТО убезпечить Україні майбутнє.
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24.05.2022 12:46 Відповісти
42% клінічних ідіотів, які нічому не вчаться. Коли орки прийдуть в слідуючий раз особисто звільняти цих 42%, імбецили навіть не зрозуміють, чому це сталося.
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24.05.2022 12:47 Відповісти
Зелене лайно готує свій лохторат? Тільки людина, прои наявності мозку , як у зелоного гавнокомандуючого і тих , хто його обирав, може вірити бумажкам, а не АРМІЇ
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24.05.2022 12:47 Відповісти
Нормально марахвон мозги обработал.
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24.05.2022 12:48 Відповісти
27 ,% жителей защитят Украину...а 73% Зелемойских будут снимать видосики...
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24.05.2022 12:49 Відповісти
Це опитування- брехня ! Це карт-бланш на зраду Зелі!
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24.05.2022 12:49 Відповісти
Канєшно, їх провладний канал обробляє зранку до ночі.
не буде нічого в цій країні, якщо навіть путлер здохне, зелена шобла нас доведе до знищення все одно.
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24.05.2022 12:50 Відповісти
Помічу тільки , що народу , який обрав галочку "гарантії" не пояснили , що це майже те ж саме як НАТО тільки в 10 раз дорожче буде .
НАТО це оптімальне роподілення фінасів на оборону -- ось що таке НАТО . Де багатійши країни платять більше , а в яких є проблеми з економікою -- меньше . А беспека в усіх лише залежить від географії росташування .
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24.05.2022 12:50 Відповісти
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24.05.2022 12:52 Відповісти
Блазневі канали рекламують т.зв. "гарантії безпеки", тому люди з остраху в них і вірять. Хоч один з політиків скаже, що ці "гарантії безпеки" - пустишка? Така ж сама як і будапештський меморандум.
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24.05.2022 12:52 Відповісти
При цьому, механізм виконання цих гарантій - невідомий. Будапешт-2?
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24.05.2022 13:03 Відповісти
Оооо. Уже начались вбросы и опросы. Чую власть начала прощупывать народ на склонность к капитуляции. Сколько еще нужно раз в лоб дать чтобы поняли что никто кроме НАТО не даст нам никаких гарантий безопасности. Если не считать тех стран что мечтают поскорее сдать Украину и возобновить торговлю с рашистами. Гарантии безопасности впринципе не спасут Украину. Вы даже прикиньте та же Германия и Франция которые аж из штанов выпрыгивают, так хотят нам гарантировать безопасность ради *мира*, и у которых как оказалось даже нет оружия для защиты самих себя. А то что есть они не могут нам поставить уже ТРИ МЕСЯЦА войны. Три месяца, Карл. Это при том что рашистам хватило бы 3 дня чтобы одним броском захватить Украину. Я уже даже не хочу говорить что никакого немца или жабоеда никто не заставит воевать в Украине потому что там сразу же поднимутся протесты, не без помощи того же кремля.
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24.05.2022 12:53 Відповісти
Вот так и выборы президента будут происходить, как сейчас опросы делают. 90 % проголосуют за Зелю.
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24.05.2022 12:54 Відповісти
Второй его срок Украина не переживет.
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24.05.2022 13:25 Відповісти
Против вступления Украины в НАТО ....
Франция Германия Италия Венгрия...Отсюда вывод Виталия Портникова пару лет назад верный оказался...НАТО буде років через 30...
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24.05.2022 12:55 Відповісти
А де вони "опитували", у ОПі?
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24.05.2022 13:01 Відповісти
Кто делает постоянно эти вбросы с такими опросниками? Если Украина не вступит в НАТО открывайте границы я отсюда сваливаю со своими детьми и семьей. А вы оставайтесь с вашими *гарантиями*. Потому что я даю вам 100% что без полной деокупации и военных баз НАТО в Украине никто копейки в эту страну больше не вложит. Разве что разные Ахметовы будут дерабнить первое время подачки и помощь из Европы прогоняя через панамские офшоры и рассказывая что это иностранные инвестиции. А через 3-5 лет будет очередная атака рашистов, только уже с новых захваченных плацдармов Херсона, Мариуполя и с новой уже росийской армией с новым вооружением в том числе ударными дронами и роботами. При этом не забывайте что в Украине уже уменьшилось на 10млн. человек а на Рашке наоборот увеличилось. Очень сомневаюсь что Украина выдержит еще один удар.
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24.05.2022 13:01 Відповісти
Повністю підтримую вашу думку і зроблю те саме! Або Україна в НАТО з базами НАТО по всій території, або ми їдемо звідси! Хоча треба розуміти,що можливо це і є основна мета зеленського і його влади! А тому можливо краще комусь пристрелити цих зрадників вже зараз в умовах війни і віддати владу військовим бойовим, а не тиловим!!! Бо виїзд патріотів з України поставить крапку на існуванні Україні!
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24.05.2022 14:04 Відповісти
А те уроды кто против НАТО понимают что сегодня именно страны НАТО дают нам оружие в том числе ПВО? А вот страны которые собрались дать нам *гарантию безопасности* них*я нам не дали а некоторые даже санкции на Пидоросию не наложили
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24.05.2022 13:05 Відповісти
зелень вже повернулася до своєї звичної справи: малювати справну, вигідну для себе й любимої расісюшки статистику
українці, пам'ятайте: вам вже давали гарантії безпеки
фтопку зелень з її гарантіями безпеки
тільки НАТО!
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24.05.2022 13:06 Відповісти
Какими надо быть дебилами ,чтобы все время смотреть зомбо каналы, ну есть же интернет . Жизнь ни чему не учит , не будет , НАТО, не будет, инвестиций , ни частных ,ни корпоративных. Какой идиот захочет вкладывать деньги , под эфимерные гарантии. Будапештский меморандум
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24.05.2022 13:13 Відповісти
Народ, не ведіться на цю *****. Нехай зелені гниди тим "опитуванням" підітруть дупу. Так, довбойобів в Україні достатньо, але від цього "опитування" явно тхне заказухою. Лише нещодавно 87% населення підтримували вступ до НАТО, а тут раптом - бац! - їх вже 39%? Навіть дебіли наврядчи настільки швидко змінили б свою думку. Нам намагаються впарити зелену туфту. Швидше за все справи у орків на фронті - труба, зараз надійде ще й ленд-ліз, то ж орки розуміють, що далі на них чекає лише повна срака, бо кацапню будуть перемелювати на фарш. Кремль наповну задіяв свою агентуру із ОПи і нам з вчорашнього дня почали інтенсивно вливати у вуха усіляку дічь, типу надо договарівацца посєрєдінє, бо, якщо почнемо відбивати назад окуповані землі, загинуть "сотні тисяч"... чи мільйонів... чи мільярдів (хто там Гундосому текст пише?). А тепер вдовісок до цього нас хочуть запевнити, що українці повально відмовляються від НАТО на користь примарних "гарантій". Так, багато хто не порозумнішав після 2019-го року, але аж занадто підозрілою виглядає ця різка зміна загальної картинки. Нас тупо готують до офіційного зливу півдня і сходу України на умовах Кацапії. Мабуть, наступним кроком буде якась ультимативна вимога здати зброю, яка залишилась на руках у громадян, щоб люди бува не пішли виносити з Банкової зелене стерво.
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24.05.2022 13:13 Відповісти
А що можна очікувати від мудрого наріду, який вибрав клоуна-малороса під час війни? Дивно що 73%.
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24.05.2022 13:14 Відповісти
Если гарантии де факто, ничего не гарантируют, то какой в этом смысл? Подавайте заявку в НАТО, сразу после войны вступайте. С таким ******** соседом-монстром, как паРаша, нельзя оставаться беззащитным.
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24.05.2022 13:30 Відповісти
42% идиотов хотят чтобы война не закончилась никогда
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24.05.2022 14:01 Відповісти
За 20 років від мого повноліття цей КМІС жодного разу мене не опитав!!!! ЖОДНОГО! То звідки цифри? Чи він там в Києві проводить опитування не виходячи з урядового кварталу???? Брехня і маніпуляція!!! Тільки НАТО!!! Не буде НАТО- не буде інвестицій і відбудови. Буде як в абхазії, розруха і бідність, і тотальний виїзд населення !!! І це по вашому не зрада зелених ідіотів???
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24.05.2022 14:13 Відповісти
42% дебілів, що тут сказать...
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24.05.2022 14:31 Відповісти
Вы знаете, откуда начинает рыба вонять? - правильно, с головы. А вы знаете, кто у нас голова?
- правильно, ОП. Кто имел право проводить антиконстуционный опрос, НАТО стоит в Конститу
ции,в нашем основном Законе.Что,начались подковёрные предвыборные игры?То Порошенко выловить и наказать за правду, то обосрать нашу Конституцию, то навешать опять лапшу народу
вражескими методичками. Уже давали гарантии, в том числе от россии, и что ж, она же напала!
Ау, народ, вы опять ведётесь на провокации от российских прихвостней? Что, не всех ещё поубивали и покалечили? Вы что не видите, кто перед вами: предатели. Те, кто хочет в россию,
пусть уходят, не держите, это билет в один конец, и при том бесплатный. Не мешайте нам жить!
Мы хотим вольную Украину, а не очередной фильм 95квартала, паскудивший наш народ.
Я смотрю, прокуратура тоже из этого музыкального объединения, что вылавливает патриотов и не видит антиконстуционных опросов, вернее вбросов. Может пора обратить внимание на самый главный офис и там пошукать врагов? Потому как народ дойдёт до точки кипения, что
уже проглядывается, снесёт всё, как уже бывало не раз в истории. Там уже не выберают.
Сегодня одна страна дала гарантии, завтра забрала. Обстоятельства меняются, а НАТО остаётся.
Если бы не ваш-наш дурацкий выбор, может Порошенко со своими связями и добил бы вступление в НАТО. Нет, захотелось прикольной весёлой жизни, как в похабном фильме, теперь
билет туда смертями своих близких оплачиваем. Видите, не на одну натовскую страну не напали,
даже на малюсенькую, боится вошь российская, а на нашу 40млн-ю напал, предварительно
обработав своими шпионами и посланниками и поставив своё руководство. ДУМАЙ-ТЕ!
Ну мозги же не все просмеяли. Сотворили себе по приколу кумиров и теперь плачем все.
О детях подумайте, о тех, кто ещё не умер, какую страну им оставляем!
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24.05.2022 15:16 Відповісти
Навіть війна не вчить, що вступ до НАТО є єдиною гарантією, принаймні сьогодні.
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24.05.2022 16:17 Відповісти
Байдуже тепер яка там підтримка, тепер нас в НАТО не візьмуть, ніхто не хоче ризикувати війною з росією.
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24.05.2022 18:24 Відповісти
НАТО может напасть не только на Украину, а на ту же Эстонию. Тем не менее Эстония в НАТО. Так что НАТО возьмет того, кто готов туда вступать.

Нужно честно сказать Украине нравится быть отсталым бедным государством, которая не хочет реформ и развития, а не винить НАТО. Или же хотеть развития и вступать в НАТО. Вот и весь вопрос на самом деле.
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25.05.2022 00:30 Відповісти
Я считаю, что Украине не надо вступать в НАТО, по двум причинам. первое - это неэффективный военный блок, блок трусов, а вторая войска НАТО могут быть приглашены в страну правительством для подавления восстания. Украине надо самой запускать военную промышленность это даст рабочие места и защиту. А не бегать попрошайничать оружие. И как дополнение, договора с другими государствами на гарантии безопасности.
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24.05.2022 18:32 Відповісти
Я не знаю что у тебя в голове насрано. НО всё что ты пишешь это чушь.

НАТО невероятно эффективный блок.
Да, может НАТО трусы, но украинцы еще большие трусы, если боятся вступать в НАТО.
Надо самой запускать промышленность? Так уже тридцать лет запускаем. Чем это отличается от русских бредней о том что мы там импортозаместим западные товары?

Украинский дебил и русский дебил мыслит одинаково. Он считает что на Западе плохие вместо того чтобы у них учится. Он считает что может всё сам вместо того чтобы понимать свою ограниченность. Он ленивый фантазер от которого воняет говном, но ему кажется что он герой.
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25.05.2022 00:28 Відповісти
Мой любимый тип опроса, когда надо получить желаемый результат. Любите ли вы маму, папу и Гитлера? Даже удивительно что и при таком опросе 40 процентов за НАТО, которое такое плохое, а гарантии такие прекрасные.
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25.05.2022 00:23 Відповісти
 
 