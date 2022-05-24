У Запорізькій області окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки. Пізніше зникли його заступник та директорка будинку культури, - ОВА

За інформацією Запорізької ОВА, сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради: Івана Малєєва та Ігоря Коробку.

Про це представники Заорізької ОВА повідомили у telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько 6:00 з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого "Центру культури, дозвілля та мистецької освіти" Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - йдеться у повідоленні.

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У ЗОВА нагадали, що в середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.