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Новини Війна
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У Запорізькій області окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки. Пізніше зникли його заступник та директорка будинку культури, - ОВА

викрадення

За інформацією Запорізької ОВА, сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради: Івана Малєєва та Ігоря Коробку.

Про це представники Заорізької ОВА повідомили у telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько 6:00  з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого  "Центру культури, дозвілля та мистецької освіти" Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - йдеться у повідоленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 300 людей викрали окупанти на Запоріжжі від початку війни, - Старух

У ЗОВА нагадали, що в середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.

армія рф (17264) викрадення (818) Запорізька область (3582)


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Што, опять менять? Какой вообще на окупированной территории может быть голова или власть?
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24.05.2022 12:25 Відповісти
Нехай Поплавського заберуть. Це лайно їм наспіває)))
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24.05.2022 12:49 Відповісти
І шо вони від нього хочуть? Пива та креветок?
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24.05.2022 12:58 Відповісти
Хотят от него денег и только денег - там их в достатке, каждая база листала!
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24.05.2022 13:36 Відповісти
Говнюки. За Кирилловку отдельно ответите!
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24.05.2022 15:42 Відповісти
 
 