У Запорізькій області окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки. Пізніше зникли його заступник та директорка будинку культури, - ОВА
За інформацією Запорізької ОВА, сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради: Івана Малєєва та Ігоря Коробку.
Про це представники Заорізької ОВА повідомили у telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"За повідомленням голови Мелітопольської РДА Ігоря Судакова, близько 6:00 з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого "Центру культури, дозвілля та мистецької освіти" Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - йдеться у повідоленні.
У ЗОВА нагадали, що в середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.
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