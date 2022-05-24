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Новини Війна
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Ми стримуємо противника усіма можливими силами, - нардеп "Голосу" Костенко про ситуацію на півдні

костенко

Після поразки під Києвом та Харковом російські окупанти сконцентрувалися на сході та півдні. Вони б'ють по українських містах артилерією, бомбами й ракетами.

Проте прорвати оборону ЗСУ й досягнути умовних перемог їм не вдається. Попри значну перевагу ворога в техніці й особовому складі українські воїни дають потужний бій і тримають оборону. Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить південь у лавах Збройних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаївському регіоні, де я зараз перебуваю, противник практично щодня обстрілює наші позиції забороненою зброєю та ракетами. На жаль, є жертви серед цивільних, росіяни не припиняють свою політику знищення українців. Вони не зупиняться ні перед чим, російська армія не має моральних запобіжників. Росія досі переважає ЗСУ у техніці, зокрема, артилерійській.

Співвідношення приблизно 80/20, а іноді 70/30. Але навіть з меншою кількістю боєприпасів ми знищуємо більше техніки й особового складу противника. Ми тримаємося, південь тримається, Миколаїв тримається, Одеса тримається", — підкреслив Костенко.

Читайте також: Білорусь нічим не відрізняється від РФ. Для нас вони теж є ворогом. Плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

армія рф (17264) Миколаїв (1797) Миколаївська область (2264) Одеса (5438) Одеська область (3188) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+13
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.05.2022 12:26
+5
Ну, може в техніці і артелерії , у нас 20/80, зато по асфальтуванню 70/30на нашу користь!!
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24.05.2022 13:04
+3
Пане депутате ! - чи правда те що пишуть в мережі про Свєтлодарськ ? Чи ви над нами насміхаєтесь ?
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24.05.2022 12:30
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Светлодарск уже под орками(
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24.05.2022 12:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.05.2022 12:26 Відповісти
С такими соотношениеми нам триматися недолго((
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24.05.2022 12:26 Відповісти
С таким соотношением ленд-лиза нам через пару месяцев придется много разлагающихся орков убирать.
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24.05.2022 13:56 Відповісти
Пане депутате ! - чи правда те що пишуть в мережі про Свєтлодарськ ? Чи ви над нами насміхаєтесь ?
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24.05.2022 12:30 Відповісти
Уже орки выставляют фото возле администрации.
Скорее всего сдали без боя из-за угрозы попасть в котел
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24.05.2022 12:43 Відповісти
Это ****** а как они город захватили :штурмом или наши отошли из-за угрозы окружения ?
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24.05.2022 13:12 Відповісти
Ну, може в техніці і артелерії , у нас 20/80, зато по асфальтуванню 70/30на нашу користь!!
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24.05.2022 13:04 Відповісти
Дуже дивна думка нардепа...А західні аналітики і експерти говорять, що вже в ЗСУ танків більше, ніж у орків...Та й чисельної переваги вони вже не мають..По арті, а особливо ракетах - так, але зараз надходять чи не сотні гармат різних видів від західних союзників.І ще мене здивувала фраза - "ми тримаємося"...А зовсім недавно говорили, що ЗСУ перейшли в наступ на півдні і справа звільнення Херсона і області- справа короткого часу.Правда, це було за генерала Марченка...
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24.05.2022 13:22 Відповісти
Костенко сказав абсолютну правду! Зауважте, він каже про миколаївсько-криворізький напрямок!!! Можливо танки, гармати тощо з нових поставок десь на Донбасі, але тут у нас на цьому напрямку, назвемо його південно-західним, порожньо з озброєнням! На цьому напрямку дійсно наші лише тримаються, бо в обороні малими силами вже більше 2 місяців. Марченко робив круті успіхи, але це було в березні! Вже і травень, і Марченка немає тут! І це чийсь прямий наказ! А хто віддає генералам- командувачам фронтів накази? Ну мабуть таки Залужний! От і робіть висновки .....
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24.05.2022 13:48 Відповісти
То ви мабуть Арестовича дужє ********** слухать...
Танк - механізм доволі цікавий, алє шо б він функціонував його тре, як мінмім, заправити пальним, а шо б він стрельнув його ще й треба забезпечити боекомплектом - різного вида снарядів.
А так то, да... є в Україні багацько танків.
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24.05.2022 13:58 Відповісти
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24.05.2022 13:57 Відповісти
Хай Костенко прокоментує причини звільнення Марченка. хто виграв від цього ?
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24.05.2022 16:01 Відповісти
 
 