Ми стримуємо противника усіма можливими силами, - нардеп "Голосу" Костенко про ситуацію на півдні

Після поразки під Києвом та Харковом російські окупанти сконцентрувалися на сході та півдні. Вони б'ють по українських містах артилерією, бомбами й ракетами.

Проте прорвати оборону ЗСУ й досягнути умовних перемог їм не вдається. Попри значну перевагу ворога в техніці й особовому складі українські воїни дають потужний бій і тримають оборону. Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить південь у лавах Збройних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаївському регіоні, де я зараз перебуваю, противник практично щодня обстрілює наші позиції забороненою зброєю та ракетами. На жаль, є жертви серед цивільних, росіяни не припиняють свою політику знищення українців. Вони не зупиняться ні перед чим, російська армія не має моральних запобіжників. Росія досі переважає ЗСУ у техніці, зокрема, артилерійській.

Співвідношення приблизно 80/20, а іноді 70/30. Але навіть з меншою кількістю боєприпасів ми знищуємо більше техніки й особового складу противника. Ми тримаємося, південь тримається, Миколаїв тримається, Одеса тримається", — підкреслив Костенко.

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