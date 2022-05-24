Керівництво РФ вже думає, як зі своєї поразки зробити "перемогу" та пояснити це населенню Росії, - Буданов
В Кремлі готують план Б, щоб виправдатися перед населенням Росії та показати їм "перемогу".
Про це в інтерв'ю УП заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"Вони проводять навіть не війну, а "спеціальну операцію". І мета цієї спеціальної операції, якщо викинути цей мотлох про боротьбу з нацизмом, роззброєння України і так далі, чітких якихось географічних меж не має.
Оскільки вони несуть значні втрати й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області. - Ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області – це вже є перемога", - зазначив він.
За словами Буданова, керівництво РФ готує план Б, щоб "виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу".
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Сподіваюсь, західні союзники перестануть затягувати із постачею важкої зброї, бо заїбали
Чи він просто на іншу державу працює? Щось занадто багато заяв від офіцера ГУР, і що особливо насторожує - всі ці заяви дуже суперечливі...
Буданов, шо у тібя в галавє?
Подарили весь юг Украины и сочиняете липовые победы.
***** получил юг нашей страны, 90% Луганской области, 20% Харьковской, получил 3 млн наших людей, уничтожил экономику, предприятия, нефтебазы, инфраструктуру, заблокировал порты и вывоз зерна, войной поднял цены на нефть и газ, чем дополнительно заработает 100 млрд евро.
Он получил все, что хотел. В чем он проиграл?
А теперь у него Луганская и возможно будет Донецкая область, Херсон, корридор к Крым, Азов (!) в плену, разрушение экономики и инфраструктуры Украины. И само собой, Украину в НАТО не берут, а в ЕС - через 20 лет.
Вполне себе, неплохая победа для лохтората.
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они с любого проигрыша смогут сделать победу!
То клоун с ермаком не могли поверить начале войны...то тут же Дуда поводил по губам зеленому - он меня предупреждал, что война может быть с дня на день.
ПРОСТО ФЕЕРИЧЕСКИЙ - "мы имеем право на ошибку"
В наперстки можете развести лоха, который сел играть! Но у остальных (других, не таких) вы разводите только на откровенное принебрижение вашими лживыми, лицемерными жизнями!!!
Сухопутный коридор в Крым они сделали. От моря нас отрезали. Одесский порт заблокирован.
Конечно это наше поражение.
Я уже не верю в контрнаступление, как таковое. Завтраки сплошные. Вот завтра приедет оружие и все. Едет и тут же на линии обороны сливается потихоньку.
Поражение будет тогда, когда будет нападение на Белгород, Брянск и Беларусь. Там намного, намного меньше войск, чем против сепаров и на юге. Намного меньше. И это тоже фронт. Там безопаснее и проще напасть и затем пойти создавать угрозу Москве напрямую, чем ломиться на свыше сотни тысяч войск со всей имеющийся в РФ техникой.
шо він верзе ? Може його пора на фронт ?
читаемо нижче «Ми стримуємо противника усіма можливими силами, - нардеп "Голосу" Костенко про ситуацію на півдніДжерело: »
Все що вони дійсно непогано, а місцями навіть добре роблять так це піар та окозамилювання.
Я не хочу там шукати тут зараз зраду і там "шефвсепропало". Але, ну я хз...як на мене це якась вистава. Генерал ГУР так багато на камеру щось коментує, нібито він у відпусці і пише мемуари, а війна як і раіся вже років 20 як закінчилися... це якийсь *******.
Як треба трагічності то президент росказує по 50-100 війських, які щодня гинуть (питання чому у нас не публікують данні про наші втрати з досить зрозумілих причин а йому можна?) як треба похвалитися то всі підряд росказують як будуть ділити гроші заходу після перемоги, на яких умовах приймуть капітуляцію мацкви і таке інше в переможних реляціях.
При чому за переможеньку комментують у військових аспектах всі у влади. І ті хто дотичний до військової справи і ті хто ні. Веніславський, який начебто правник розповідає на телеку про якісь тактичні питання на полі бою і як краще користуватись гарматами, Люська який нібито військовий про геополітику періодично, Ермак взагалі як президент розмовляє і вже давно говорить з позиції "ми перемогли ще вчора".
А по факту Херсон окупований, все приазов'я теж, Марік зруйнований.
І так-так. Я розуміє що захід на нас поставив, тому дає лендліз і гіганську кількість бабла на підтримку. Це гарно. Але ж млять цим щоб скористатись треба професіонали на чолі а не балаган імені президента і його керівника офісу (це взагалі не розумію). Добре що вони не сунуться в військову справу і там Залужний робить те що може і вважає за потрібне. В політичному плані суцільне "проїбали".
Маю велику надію, що коли нарешті ця війна закінчиться позитивно для нас, переможно і народ піде на вибори то ми матемо нового очільника держави. НЕ З ШОУБІЗНЕСУ і бажано без бойової коси)))))
дві словакії ***** вже відтяпало , якщо це поразка то ти дід мороз
Чем меньше страна, тем лучше она должна быть вооружена.
Генерал Маннергейм
У государства, оборонные возможности которого недостаточны, не будет союзников!
Генерал Маннергейм
Маннергейма горько удивляла наивность финских политиков, веривших в клятвенные заверения россиян о дружбе.
Обман - фундаментальное свойство советской (российской) правящей элиты, убежден барон. Она проявлялась даже в мелочах. Порой с Финляндией просто играли в кошки-мышки. Сначала посылают в Хельсинки Коллонтай с неприемлимыми предложениями о мире, а когда, все же решившись на них, финские дипломаты едут в Москву, им предлагают подписать другой договор, еще более кабальный. На вопрос: а что же привозила Коллонтай, следует ухмылка Молотова: «А она ошибочно взяла не тот экземпляр».
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость