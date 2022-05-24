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Новини Війна
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Керівництво РФ вже думає, як зі своєї поразки зробити "перемогу" та пояснити це населенню Росії, - Буданов

буданов

В Кремлі готують план Б, щоб виправдатися перед населенням Росії та показати їм "перемогу".

Про це в інтерв'ю УП заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Вони проводять навіть не війну, а "спеціальну операцію". І мета цієї спеціальної операції, якщо викинути цей мотлох про боротьбу з нацизмом, роззброєння України і так далі, чітких якихось географічних меж не має.

Оскільки вони несуть значні втрати й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області. - Ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області – це вже є перемога", - зазначив він.

За словами Буданова, керівництво РФ готує план Б, щоб "виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу".

Також читайте: Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого близько 15:00, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (491) росія (65002)


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Топ коментарі
+46
Звісно це поразка РФ: широченний сухопутний коридор в Крим мають, воду в Крим мають, Азовське море повністю під контролем РФ, Чорне море заблоковане, від Луганщини українськоми лишилося менше 8 % , від Донбасу менше 30%. Найбільша атомна електростанція Європи під контролем РФ. Вихід з Дніпра заблокований, 50% металургії України знищено.
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24.05.2022 12:34
+34
буданов займись своим не посредственным делом не отбирай хлеб у люськи трендечихи
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24.05.2022 12:30
+31
А чим "БЛазень" з "блазенятами" відрізняється від "Керівництва РФ"?! Бо вони з прямої "зради" пробують зробить "тупий пройоб"!!!
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24.05.2022 12:31
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буданов займись своим не посредственным делом не отбирай хлеб у люськи трендечихи
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24.05.2022 12:30 Відповісти
Сегодня люлька останется без ужина Буданов имей совесть.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
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24.05.2022 13:01 Відповісти
А чим "БЛазень" з "блазенятами" відрізняється від "Керівництва РФ"?! Бо вони з прямої "зради" пробують зробить "тупий пройоб"!!!
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24.05.2022 12:31 Відповісти
Або коломойські хочуть впарити що кацапська «поразка» це анексія лиш частини України, а не вся територія.
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24.05.2022 12:43 Відповісти
Але для нас це однозначно поразка, так, ми не втратили державу, але втратили 3 області і якщо не буде спроб їх повернути та буде заморожений конфлікт, через декілька років вони відгризуть ще шматок нашої територіі, потім ще.

Сподіваюсь, західні союзники перестануть затягувати із постачею важкої зброї, бо заїбали
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24.05.2022 12:33 Відповісти
зараз немає палива, восени не буде овочів
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24.05.2022 12:36 Відповісти
Звісно це поразка РФ: широченний сухопутний коридор в Крим мають, воду в Крим мають, Азовське море повністю під контролем РФ, Чорне море заблоковане, від Луганщини українськоми лишилося менше 8 % , від Донбасу менше 30%. Найбільша атомна електростанція Європи під контролем РФ. Вихід з Дніпра заблокований, 50% металургії України знищено.
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24.05.2022 12:34 Відповісти
як руйнування дамби київського водосховища, так і руйнування дамби каховської гес допоможе вирішити деякі з проблем
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Залишається тільки питання - а Буданов теж з "95 кварталу", як, наприклад, і Баканов?
Чи він просто на іншу державу працює? Щось занадто багато заяв від офіцера ГУР, і що особливо насторожує - всі ці заяви дуже суперечливі...
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24.05.2022 12:44 Відповісти
Поддержка . Все это писал я тоже самое месяц назад. Тогда меня загнали в спам ,назвали предателем,паникером и всепропальщиком. А друзьям говорил перестали общаться. А оно вон оно как.
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24.05.2022 14:31 Відповісти
Світська левиця, а не очільник ГУР.
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24.05.2022 12:34 Відповісти
такий же професіонал, як і вся зекоманда
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24.05.2022 12:56 Відповісти
а що кацапы вже капітулювали?
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24.05.2022 12:34 Відповісти
А росссія вже програла війну, щось не схоже поки по зведенням з фронту.
Буданов, шо у тібя в галавє?
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24.05.2022 12:35 Відповісти
Нам одного артиста Арестовича цілком досить.
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24.05.2022 12:35 Відповісти
Як одного Арестовича, а найвеличнішого ти вже за *** не рахуєш?
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24.05.2022 15:18 Відповісти
А як пояснити долар по 39 і бензин по 50 (і те- лиш для своїх)?
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24.05.2022 12:36 Відповісти
Бензин по 50? Я сейчас из-за войны живу в маленьком городке на 15к человек, тут бензин по 75 грн
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Та його і по 75 хер купиш, якщо ваш кум не директор АЗС.
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24.05.2022 14:16 Відповісти
А вы сейчас не то же самое делаете?
Подарили весь юг Украины и сочиняете липовые победы.
***** получил юг нашей страны, 90% Луганской области, 20% Харьковской, получил 3 млн наших людей, уничтожил экономику, предприятия, нефтебазы, инфраструктуру, заблокировал порты и вывоз зерна, войной поднял цены на нефть и газ, чем дополнительно заработает 100 млрд евро.
Он получил все, что хотел. В чем он проиграл?
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24.05.2022 12:36 Відповісти
Идиот
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24.05.2022 12:37 Відповісти
Достал этот клоун своими высерами.
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24.05.2022 12:39 Відповісти
Пусть готовят план, что разгром в Украине, потеря "ДНР", "ЛНР" и Крыма это победа
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Господа, так вы им не хилую такую "победу" на юго-востоке и обеспечили. Сдали юг без боя, пытались сдать Николаев, требуя от Марченко взорвать мост и самому себе сделать котел, вы прекрасно знали заблаговременно про войну и допустили подход врагов к столице (Карл!) не эвакуировав людей, из-за чего и возникли Бучи и Ирпени. Про заблаговременную подготовку обороны (хотя бы минимальной) на юге и речи не шло.

А теперь у него Луганская и возможно будет Донецкая область, Херсон, корридор к Крым, Азов (!) в плену, разрушение экономики и инфраструктуры Украины. И само собой, Украину в НАТО не берут, а в ЕС - через 20 лет.
Вполне себе, неплохая победа для лохтората.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Я не знаю що вони вважатимуть перемогою, але те, що народ України втрату цих територій однозначно вважатиме поразкою, із усіма витікаючими наслідками в першу чергу для влади, я впевнений.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Ми майбуть жевемо в паралельній реальності від тої в якій знаходяться ОП з його командою.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Це нам тут байки розказує "арестович №2", який проспав/просрав багатомісячну підготовку кацапів до нападу?
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24.05.2022 12:40 Відповісти
дЕрмак сдаст путлеру оставшуюся часть юга Украины...а это значит,полная блокада Черного моря...
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24.05.2022 12:41 Відповісти
******* ти краще шукай свій шлях "Б" за 87 загинувших у Десні, це косяк твого відомства
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24.05.2022 12:42 Відповісти
Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
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24.05.2022 12:42 Відповісти
А что Патрушев еще может сказать? 30 000 трупов рашистских вояк ему ночами вряд ли снится будут.
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24.05.2022 12:49 Відповісти
Х
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24.05.2022 12:43 Відповісти
73,% ...говорите? Ну ну...Гетманцев и его шестерки добьют экономику страны под ноль и будет вам счастье...

..
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Для москалів 30 тисяч вбитими ніщо. Там від запоїв більше щороку помирає. Натомість, вони захопили величезні території. Як кілька Ізраїлів.І наробили нам непоправної шкоди.
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Возбуданов, успокойся!
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24.05.2022 12:47 Відповісти
у низ пропагандистов - все федеральные каналы!

они с любого проигрыша смогут сделать победу!
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24.05.2022 12:47 Відповісти
Наперсточники, как вы *******! Уже и опрос накатали, уже и потери, и "эвакуация", и план Б, и что там еще? Вы ж за "базаром" не следите вОбще.

То клоун с ермаком не могли поверить начале войны...то тут же Дуда поводил по губам зеленому - он меня предупреждал, что война может быть с дня на день.

ПРОСТО ФЕЕРИЧЕСКИЙ - "мы имеем право на ошибку"

В наперстки можете развести лоха, который сел играть! Но у остальных (других, не таких) вы разводите только на откровенное принебрижение вашими лживыми, лицемерными жизнями!!!
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24.05.2022 12:48 Відповісти
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24.05.2022 13:10 Відповісти
Шо ты там написала? У меня не показывает
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24.05.2022 15:58 Відповісти
Передайте Буданову - это действительно перемога для них. А для нас поражение.
Сухопутный коридор в Крым они сделали. От моря нас отрезали. Одесский порт заблокирован.
Конечно это наше поражение.
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24.05.2022 12:48 Відповісти
Говорить о поражении рачки можно, когда освободим Крым.
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24.05.2022 12:48 Відповісти
***** для збереження його ботоксної мармизи вже здали Південь України, дали воду в Крим та (за схемою Логвінове - Дебальцево 2015 року) здають Луганську область. Кремлівському фюреру є що сказати поголів'ю оркостану, його потреби задовільнили. Дали би йому більше як би не супротив українського народу.
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24.05.2022 12:49 Відповісти
Кіріл, узбагойся!
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24.05.2022 12:49 Відповісти
З тих пір, як з ГУР вигнали Бурбу та ще ряд офіцерів, ГУР може назвати хоч якісь досягнення на користь України?
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24.05.2022 12:50 Відповісти
Очередная перемога - сдали Светлодарск.
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24.05.2022 12:53 Відповісти
20% территории Украины захвачено... А контрнаступления наших в этом году не предвидится (если оно вообще будет). Сначала вторая половина мая. Потом июнь-июль. Теперь август. В августе к концу осени, в конце осени когда захватят 30%-40% территории, подпишут мир и признают территории.
Я уже не верю в контрнаступление, как таковое. Завтраки сплошные. Вот завтра приедет оружие и все. Едет и тут же на линии обороны сливается потихоньку.
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24.05.2022 12:57 Відповісти
Украинцы гибнут, а мальчики ОПУ развлекаются

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24.05.2022 13:02 Відповісти
Назови, сколько людей потеряла Россия на своей территории? 2 человек после точки-у по Сушкам? У них нет потерь, те, кто погибает, это буряты и дагестанцы, сами россияне рады тому, что они дохнут, они же и их враги.

Поражение будет тогда, когда будет нападение на Белгород, Брянск и Беларусь. Там намного, намного меньше войск, чем против сепаров и на юге. Намного меньше. И это тоже фронт. Там безопаснее и проще напасть и затем пойти создавать угрозу Москве напрямую, чем ломиться на свыше сотни тысяч войск со всей имеющийся в РФ техникой.
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24.05.2022 12:59 Відповісти
Мне одной кажется, ЧТО У БУДАНОВА МНОГО ВРЕМЕНИ И ВСЯ ЕГО РАБОТА ПЕРЕДЕЛАНА ?

шо він верзе ? Може його пора на фронт ?

читаемо нижче «Ми стримуємо противника усіма можливими силами, - нардеп "Голосу" Костенко про ситуацію на півдніДжерело: »
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24.05.2022 13:00 Відповісти
Это просто п...ц! то, что оркам с наскока не удалось взять Украину и принудить ее к капитуляции, наши власти уже считают победой Украины??? и как вы с такими оценками и такими настроениями хотите победить? победы бывают разные, легкие и разгромные, а бывают даже пирровы, но даже эти победы лучше героических поражений. И если взглянуть на ситуацию трезво без ура-патриотического угара, то для Украины ситуация далеко не лучшая. Это наши территории захватили, это наши города бомбят, и это наша армия к сожалению отступает и окружается на Донбассе. А если нагло врать народу и называть сдачу в плен эвакуацией, а отступление отходом на лучшие позиции, то чем тогда вы от путиноидов отличаетесь?
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24.05.2022 13:02 Відповісти
наша влада абсолютно непрофесійні люди. Головний індикатор того чому вони на своїх місцях це особиста відданість президенту. Нуль професійності, НУЛЬ. Але ж свій чувак.
Все що вони дійсно непогано, а місцями навіть добре роблять так це піар та окозамилювання.
Я не хочу там шукати тут зараз зраду і там "шефвсепропало". Але, ну я хз...як на мене це якась вистава. Генерал ГУР так багато на камеру щось коментує, нібито він у відпусці і пише мемуари, а війна як і раіся вже років 20 як закінчилися... це якийсь *******.
Як треба трагічності то президент росказує по 50-100 війських, які щодня гинуть (питання чому у нас не публікують данні про наші втрати з досить зрозумілих причин а йому можна?) як треба похвалитися то всі підряд росказують як будуть ділити гроші заходу після перемоги, на яких умовах приймуть капітуляцію мацкви і таке інше в переможних реляціях.
При чому за переможеньку комментують у військових аспектах всі у влади. І ті хто дотичний до військової справи і ті хто ні. Веніславський, який начебто правник розповідає на телеку про якісь тактичні питання на полі бою і як краще користуватись гарматами, Люська який нібито військовий про геополітику періодично, Ермак взагалі як президент розмовляє і вже давно говорить з позиції "ми перемогли ще вчора".
А по факту Херсон окупований, все приазов'я теж, Марік зруйнований.
І так-так. Я розуміє що захід на нас поставив, тому дає лендліз і гіганську кількість бабла на підтримку. Це гарно. Але ж млять цим щоб скористатись треба професіонали на чолі а не балаган імені президента і його керівника офісу (це взагалі не розумію). Добре що вони не сунуться в військову справу і там Залужний робить те що може і вважає за потрібне. В політичному плані суцільне "проїбали".
Маю велику надію, що коли нарешті ця війна закінчиться позитивно для нас, переможно і народ піде на вибори то ми матемо нового очільника держави. НЕ З ШОУБІЗНЕСУ і бажано без бойової коси)))))
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24.05.2022 13:19 Відповісти
за шоколадкіна тягнеш? З непогашеною судимістю в президенти не пускають.
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24.05.2022 13:27 Відповісти
дело еще не закрыто, ЗеБе в Штатах ждут. о какой судимости ты лепечешь? А, уклонение от призыва?
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24.05.2022 14:35 Відповісти
Мабуть я неправильно розумію. Хіба не перемога те, що вони все крім шляху на ПМР зробили? І вода в крим, і суходольне сполучення. Розрушили економіку нам на 70 % . Міліони українців ніколи не повернуться. За років 5-10 вони нову війну замутять. Ще відкусять. В нас лише санкції, ***** здохне або прийде диво-зброя.
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24.05.2022 13:25 Відповісти
Шо ти мелеш?

дві словакії ***** вже відтяпало , якщо це поразка то ти дід мороз
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24.05.2022 13:32 Відповісти
А я думаю, що зелене керівництво України вже думає, як зі своєї поразки зробити "перемогу" та пояснити це населенню!!!! Виродки тупорилі кончені....ненавиджу!
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24.05.2022 13:36 Відповісти
Рідний брат-близнюк люсі обдристовича.
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24.05.2022 13:42 Відповісти
Надеюсь зесрань ухохатывается теперь...
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24.05.2022 13:44 Відповісти
Может победой это для них и не будет но и поражением тоже. Прогресс есть. Малой сапой они так чреде лет 10-15 Асю страну захватят. По 2-3 области отгрызать и загонять ракетами в каменный век под ахи и вздохи продажных озабоченцев, которые уже не могут дождаться чтобы опять вести бизнес с рахой.
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24.05.2022 13:53 Відповісти
Захоплення величезної чужої території - це вже не поразка. Поки не буде відновлено територіальну цілісність України, то й у нас нема перемоги.
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24.05.2022 13:55 Відповісти
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24.05.2022 14:30 Відповісти
Это каким надо быть упоротым тупым , чтобы поверить в эту )(уйню.
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24.05.2022 14:37 Відповісти
а коли цей персонаж займається професійними обов"язками?
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24.05.2022 14:50 Відповісти
Все мирные переговоры нужны россии только как передышка перед новым наступлением. Генерал Маннергейм

Чем меньше страна, тем лучше она должна быть вооружена.
Генерал Маннергейм

У государства, оборонные возможности которого недостаточны, не будет союзников!
Генерал Маннергейм

Маннергейма горько удивляла наивность финских политиков, веривших в клятвенные заверения россиян о дружбе.

Обман - фундаментальное свойство советской (российской) правящей элиты, убежден барон. Она проявлялась даже в мелочах. Порой с Финляндией просто играли в кошки-мышки. Сначала посылают в Хельсинки Коллонтай с неприемлимыми предложениями о мире, а когда, все же решившись на них, финские дипломаты едут в Москву, им предлагают подписать другой договор, еще более кабальный. На вопрос: а что же привозила Коллонтай, следует ухмылка Молотова: «А она ошибочно взяла не тот экземпляр».

"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость
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24.05.2022 15:23 Відповісти
Чмо сьогодні розкудкудакалось.
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24.05.2022 18:01 Відповісти
 
 