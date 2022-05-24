Керівництво РФ вже думає, як зі своєї поразки зробити "перемогу" та пояснити це населенню Росії, - Буданов

В Кремлі готують план Б, щоб виправдатися перед населенням Росії та показати їм "перемогу".

Про це в інтерв'ю УП заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Вони проводять навіть не війну, а "спеціальну операцію". І мета цієї спеціальної операції, якщо викинути цей мотлох про боротьбу з нацизмом, роззброєння України і так далі, чітких якихось географічних меж не має.

Оскільки вони несуть значні втрати й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області. - Ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області – це вже є перемога", - зазначив він.

За словами Буданова, керівництво РФ готує план Б, щоб "виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу".

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