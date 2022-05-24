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Новини Війна
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"Укравтодор" виставив на аукціон легендарний дорожній знак, який вказує напрямок руху окупантам

знак

"Укравтодор" виставив на благодійному онлайн-аукціоні на Prozorro.Продажі легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й".

 Про це повідомили у пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

В "Укравтодорі" нагадали, що такий дороговказ виник після того, як була дана вказівка в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів, оскільки, як з'ясувалося, російські війська користувалися застарілими картами.

"Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Укравтодору", виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. "На ньому, на жаль, є сліди від куль", - зазначили в УАД.

Онлайн-аукціон в системі Prozorro.Продажі відбудеться 2 червня. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі. Участь у ньому можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватисядо 18:00 1 червня за посиланням.

В "Укравтодорі" підкреслили, що усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ.

У відомстві додали, що завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконні бігборди перетворяться на укріплення для барикад та протитанкові їжаки, – міністр інфраструктури Кубраков

Нагадаємо, перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Україна планує створити спільні підприємства з країнами НАТО, для передачі технологій та подальшого постачання зброї цим державам.

Автор: 

аукціон (1418) Сумська область (3570) Укравтодор (1200) дорожні знаки (17) Prozorro (1944)


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Топ коментарі
+6
ОПУ-теж туди
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24.05.2022 12:39
+1
Взагалі зараз нецікаво...
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24.05.2022 12:39
+1
Прикольно, а ещё если наши сказочные правоохранители поинтересуются имущественным состоянием и источниками его происхождения руководителей, в том числе и областных и всех бывших, Укравтодора, то я уверен можно полностью одеть-обуть и вооружить пару-тройку батальонов полного состава. Никто не думал об этом?
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24.05.2022 12:40
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24.05.2022 12:38 Відповісти
ОПУ-теж туди
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24.05.2022 12:39 Відповісти
Взагалі зараз нецікаво...
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24.05.2022 12:39 Відповісти
не бажають відставать від укрпошти...
хто наступний ?
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24.05.2022 12:44 Відповісти
Вчора марки гасили у головного поштмейстера, сьогодні автодор аукціон проводить -шизофренія якась. Років 50-ть тому моя бабця видала цікаву фразу на цю тему: коли кіт не має що робити, то я---я облизує. Щось так виглядає і з автодором. А хіба не завдання автодору надати техніку ВСУ та лагодити мости, рити бліндажі екскаваторами..., ні, там привикли тільки до схематозів з відкатами, а ще невігласи знаки штампують з тупими висловами.... Ну правда як у Св. писанії: горе тому народу, у кого цар дитя... ( ред. розумом)
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24.05.2022 13:27 Відповісти
Прикольно, а ещё если наши сказочные правоохранители поинтересуются имущественным состоянием и источниками его происхождения руководителей, в том числе и областных и всех бывших, Укравтодора, то я уверен можно полностью одеть-обуть и вооружить пару-тройку батальонов полного состава. Никто не думал об этом?
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24.05.2022 12:40 Відповісти
вчора було, що за два останніх місяці за нових правил безмитного ввозу до україни ввезли 90000 автівок...
із-за цього бюджет втратив 10 млрд грн...
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24.05.2022 12:46 Відповісти
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24.05.2022 12:55 Відповісти
скинуться и отправить новой почтой <******* в бункер
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24.05.2022 12:51 Відповісти
надо на новую марку для почты выдвигать
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25.05.2022 09:17 Відповісти
 
 