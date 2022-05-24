Через пошкодження ліній електропостачання 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області залишаються без електрики, - ОВА

Минулої доби через ворожі обстріли були пошкоджені три високовольтні лінії електропередачі. На сьогодні, 24 травня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби через ворожі обстріли були пошкоджені три високовольтні лінії електропередачі 35 кВ та 3 підстанції ПАТ "Запоріжжяобленерго", внаслідок чого були знеструмлені 17 294 абоненти в 11 населених пунктах області. Утім, вже до кінця доби енергетики полагодили пошкоджене електрообладнання та повністю відновили енергопостачання цих споживачів.

Цієї ночі через активні бойові дії були пошкоджені електромережі Оріхівського районного відділення, що живлять с. Преображенка та частину міста Оріхів, внаслідок чого у цих населених пунктах загалом було порушено енергоживлення 2891 родини.

По решті території області (Гуляйпільському, Василівському, Пологівському та частково Оріхівському районним відділенням) ситуація без істотних змін. Через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження мереж аварійно-відновлювальні роботи проводити неможливо.

На сьогодні по області без газопостачання перебувають 71 372 абоненти у 89 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

Минулої доби внаслідок ведення інтенсивних бойових дій пошкоджено розподільний газопровід у районі мосту через р. Конка між м. Оріхів та с. Преображенка. Без газопостачання залишилися 848 споживачів у с. Преображенка.

Разом з тим, у місті Оріхів було усунуто завдані раніше того ж дня пошкодження розподільного газопроводу низького тиску.

"Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у інших населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт", - зазначили в ОВА.

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