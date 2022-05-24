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Поставлені Путіним цілі будуть виконані, Росія не женеться за строками, - секретар Радбезу РФ Патрушев

патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що всі цілі, поставлені Путіним, будуть виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми не женемося за строками. Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, оскільки правда, зокрема історична, на нашому боці", - сказав він.

Патрушев зазначив, що "долю України визначатиме народ, який проживає на її території", а РФ нібито "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".

Також він вважає, що Росія має право вимагати репарації від країн, які нібито "спонсорували нацистів в Україні".

Читайте: "Спецоперація в Україні" зірвала плани Заходу стосовно встановлення в Росії підконтрольного режиму, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Автор: 

Патрушев Микола (65) путін володимир (23772) росія (65002)


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Топ коментарі
+115
патрушев, іді к ****** матєрі. ******** *******.
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24.05.2022 12:59
+62
«Скотный Двор» хочет стать «Евразией»
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24.05.2022 13:01
+52
No time to DIY

@boomych

·
https://twitter.com/boomych/status/1529020481814282246 1h

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Агов *******, що з Азовцями? Я тиждень чесно мовчки чекав з початку виводу гарнізона, що зроблено? Ти **** так чавкав про обмін. Хоч одного обміняно? Де командири, де зараз поранені? Де взагалі списки і де підтвердження МЧХ? Чи ти уйобок думав ********* цю тему
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24.05.2022 13:01
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Сторінка 3 з 3
Почему эта раковая Тварь себя так ведет ? А по тому что санкции и тому подобное ущемление не работает , не цепляют эту тварь , мало того идут с опозданием. Какова цена сложившись пяти -девятиэтажки ракетами под завалами человеческими жизнями , закрытием McDonald's , дошираками , и тому подобному .. Это все Куйня........
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24.05.2022 16:36 Відповісти
http://www.golos.com.ua/article/337103 Гетьман Сагайдачний проніс переможні хоругви по всій Московщині до самих Арбатських воріт

14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.
ПОВТОР БУДЕ !!!!!!!
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24.05.2022 16:53 Відповісти
США подцепили рыбку(Рашку) на крючок, а рыбка продолжает думать что наживка в ее зубах и все идет по плану, как и планировалось изначально.
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24.05.2022 17:02 Відповісти
Шизофренія все гіршає...
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24.05.2022 17:06 Відповісти
чекистские старцы продолжают *******, по инерции - они просто ничего больше не умеют
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25.05.2022 04:05 Відповісти
Так я не понял, вот раньше говорили - Ленин умер но дело его живёт, - сейчас заговорили о задачах Путина, напрашивается интересный вывод.
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Виконалка поламається.
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24.05.2022 18:47 Відповісти
Патрушев плохо учил историю
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24.05.2022 19:00 Відповісти
он гебнявый чекист, которому за 70 ... мозгов не было, и не будет
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25.05.2022 04:06 Відповісти
цього "рыбьеглазого" мучити особливо:

1. диба,
2.четвертувати,
3. на кілок
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24.05.2022 19:18 Відповісти
к третьему пункту они привыкши
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25.05.2022 09:14 Відповісти
Суть сказанного

У нас времени много - а у вас?

Они будут вести войну на истощение - это факт
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24.05.2022 19:40 Відповісти
Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками.Другими словами секретарь Совбеза РФ Патрушев говорит они все вместе несут равную ответственность за агрессию полноценно,полновесно,полномерно,полноправно,ровно,берут на себя сверхответственность,гиперответственность,взаимоответственность с путин ЗА поставленные путиным цели которые якобо будут выполнены, россия не гонится за сроками и к концу прекрылся-потянул за своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ и всю россию.

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24.05.2022 19:42 Відповісти
@Право

Це був месидж внутрішньому пропутінському електорату, який є поки що повністю одурманений путлерівською пропагандою, і 200-ті ще не доіхали до Москви і Петербурга.

Говорять, що Патрушев - шовіністичний яструб.
Але якщо це правда, що Патрушев скоро стане «новим путіним», зайнявши його місце після усунення фюрера, то будемо слідкувати, як і чи взагалі буде взагалі мінятись його риторика.

Ймовірність того, що в оточенні путлера УСІ є шовіністичними параноіками, є висока, але не 100%-ва. Є також інстинкт самозбереження.
Для нового лідера РФіі ідеальним виходом було би спихнути усі злочини на біснуватого фюрера і прагматично відмежуватися.
Проте ідейний параноік може обрати продовження курсу попереднього фюрера. І щось мені не дає повірити, що у раzzейскій верхівці могли залишитись прагматики. Ну, якщо ні, тим гірше для них.

Карфаген, тобто Москва, має бути зруйнована!💪👊🇺🇦
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24.05.2022 21:17 Відповісти
Що Патрушев ідейний параноїк, не вірю. Від рузге саме він водив хороводи з Трампом, він знайомив Єлдака з Руді Джуліані. Він організовував хакерів, атаку на Байдена через Зеленського. Тут параноєю не пахне. До речі, колись Калугін писав, що за час його роботи в ЛенЧК Патрушев спеціалізувався на оргпитаннях рибалки і полювання шефів. Його поставили в НКВД Карелії ще коли Пу 1 носив портфель Собчака, о це був клеймений шовініст. Патрушев чистий прагматик.
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24.05.2022 22:32 Відповісти
вопрос какой ценой...получат 200к трупов как в финской компании...или вообще развалятся
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24.05.2022 20:09 Відповісти
*** тебе в рот кгбэшника Путина Фсбэшная вонючка Патрушев!
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24.05.2022 20:10 Відповісти
В случае, если старого, плешивого деда, карлика-педофила путина после операции отправят на реабилитацию в санаторий и он оттуда не вернется, этим недогосударством - парашей будет рулить Патрушев.
Он такой же шовинист и украинофоб как и путин. Кардинально ниче на россии (на параше) не изменится. По-этому только военное поражение и капитуляция врага (россии) позволит нам (Украине) существовать дальше.
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24.05.2022 20:46 Відповісти
патрушеву на хрен это все не нужно - если что его уберут быстрее чем больного раком путлера
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24.05.2022 20:58 Відповісти
Даже если патрушев начнёт искренне кричать "Слава Украине!" и носить вышиванку и отдаст все наши территории, часть своих, да ещё и репарации выплатит - при сохранении этого злокачественного образования "рф" - следующий фюрер пообещает реванш против укров и все радостно взревут и попрут опять, потому только полное уничтожение этой раковой опухоли в нынешнем виде. Как говорится, "Карфаген должен быть разрушен!"
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25.05.2022 05:45 Відповісти
Рашку надо раздавить, шоб и не смердело
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24.05.2022 20:56 Відповісти
двояке враження від Платонича. Однак думаю він повідомляє всіх, що знамено Пу 1 в надійних руках, а по друге - все, що начертав великий Пу ! буде виконане і за строками вони не гоняться. Як реквієм, видно справи хреноваті. У них традиція - хто очолює похорони, той і дальше рулить від імені і по поручению ради безпеки рузге.
У нас пітомец Платонича теж переніс всі фокуси в РНБО, а шо, так можна стати і протектором України. А шо, видав указик і рішення РНБО і в дамках. Правда, могут вдарить і больно в морду ліца. Як там у пісні - Колише вітер тушки гопоти...... ліхтарів там вистачить, бо каштани це некологічно.
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24.05.2022 22:23 Відповісти
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24.05.2022 22:50 Відповісти
Мир між мокшанією й Україною може бути досягнутий тільки,нажаль,військовим шляхом в разі перемоги України з поверненям всіх окупованих теріторій. Жодного іншого способу встановленя миру не існує скоріше за все
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25.05.2022 00:00 Відповісти
Як не крути, але ВСУ треба заходити на російську територію, в російські міста, через оголені росіянами ділянки кордону (бо війська звідти перекинуті на Донбас). Принаймні, щоб примусити росіян бомбардувати власні міста, знищуючи там тисячі власних громадян та сіючи в Росії жах і хаос (для початку).
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25.05.2022 00:07 Відповісти
Маакрон, Шольц, Орбан - одобряют!
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25.05.2022 00:59 Відповісти
МАРАЗМАТИКИ
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25.05.2022 01:08 Відповісти
"Поставлені Путіним цілі будуть виконані" - "хотели как лучше а получилось как всегда"
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25.05.2022 02:33 Відповісти
Упыри парашные!
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25.05.2022 05:54 Відповісти
Ещё раз убеждаюсь, что «вата» крепче железобетона🤣🤣
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25.05.2022 07:23 Відповісти
путин ****
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30.07.2022 08:41 Відповісти
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