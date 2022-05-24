Поставлені Путіним цілі будуть виконані, Росія не женеться за строками, - секретар Радбезу РФ Патрушев
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що всі цілі, поставлені Путіним, будуть виконані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми не женемося за строками. Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, оскільки правда, зокрема історична, на нашому боці", - сказав він.
Патрушев зазначив, що "долю України визначатиме народ, який проживає на її території", а РФ нібито "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".
Також він вважає, що Росія має право вимагати репарації від країн, які нібито "спонсорували нацистів в Україні".
Топ коментарі
+115 Yakov Yakov
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+62 Семен Семен #512946
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+52 Voc Vox
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14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.
ПОВТОР БУДЕ !!!!!!!
1. диба,
2.четвертувати,
3. на кілок
У нас времени много - а у вас?
Они будут вести войну на истощение - это факт
Це був месидж внутрішньому пропутінському електорату, який є поки що повністю одурманений путлерівською пропагандою, і 200-ті ще не доіхали до Москви і Петербурга.
Говорять, що Патрушев - шовіністичний яструб.
Але якщо це правда, що Патрушев скоро стане «новим путіним», зайнявши його місце після усунення фюрера, то будемо слідкувати, як і чи взагалі буде взагалі мінятись його риторика.
Ймовірність того, що в оточенні путлера УСІ є шовіністичними параноіками, є висока, але не 100%-ва. Є також інстинкт самозбереження.
Для нового лідера РФіі ідеальним виходом було би спихнути усі злочини на біснуватого фюрера і прагматично відмежуватися.
Проте ідейний параноік може обрати продовження курсу попереднього фюрера. І щось мені не дає повірити, що у раzzейскій верхівці могли залишитись прагматики. Ну, якщо ні, тим гірше для них.
Карфаген, тобто Москва, має бути зруйнована!💪👊🇺🇦
Он такой же шовинист и украинофоб как и путин. Кардинально ниче на россии (на параше) не изменится. По-этому только военное поражение и капитуляция врага (россии) позволит нам (Украине) существовать дальше.
У нас пітомец Платонича теж переніс всі фокуси в РНБО, а шо, так можна стати і протектором України. А шо, видав указик і рішення РНБО і в дамках. Правда, могут вдарить і больно в морду ліца. Як там у пісні - Колише вітер тушки гопоти...... ліхтарів там вистачить, бо каштани це некологічно.