Поставлені Путіним цілі будуть виконані, Росія не женеться за строками, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що всі цілі, поставлені Путіним, будуть виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми не женемося за строками. Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, оскільки правда, зокрема історична, на нашому боці", - сказав він.

Патрушев зазначив, що "долю України визначатиме народ, який проживає на її території", а РФ нібито "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".

Також він вважає, що Росія має право вимагати репарації від країн, які нібито "спонсорували нацистів в Україні".

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