ЄС системно докладає зусиль, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу, - фон дер Ляєн

На тлі війни, яку проти України розв’язала Російська Федерація, Євросоюз докладає системних зусиль, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, включаючи нафту та газ.

Ці зусилля надають потужний імпульс для реалізації Зеленого курсу ЄС та розвитку поновлюваної енергетики. Про це в Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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