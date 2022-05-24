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Новини Санкції проти Росії Війна
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ЄС системно докладає зусиль, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу, - фон дер Ляєн

урсула,ляєн

На тлі війни, яку проти України розв’язала Російська Федерація, Євросоюз докладає системних зусиль, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, включаючи нафту та газ.

Ці зусилля надають потужний імпульс для реалізації Зеленого курсу ЄС та розвитку поновлюваної енергетики. Про це в Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також читайте: Нафтове ембарго проти Росії вже "зовсім близько", - віце-канцлер Німеччини Хабек

Автор: 

газ (10412) нафта (5496) росія (65002) санкції (11790) Євросоюз (13358) ембарго (305) фон дер Ляєн Урсула (764)


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Топ коментарі
+4
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24.05.2022 13:08
+3
Порохоботи де були, там і залишились. А де зараз Портнов?
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24.05.2022 13:13
+2
***** не надо зусиль. Просто сказати "все" і наче того газу з рашки нема. Місяць- два і кризи не буде.
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24.05.2022 13:03
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***** не надо зусиль. Просто сказати "все" і наче того газу з рашки нема. Місяць- два і кризи не буде.
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24.05.2022 13:03 Відповісти
Вони так кажуть наче в них є вибір...
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24.05.2022 13:03 Відповісти
Усилие может быть только одно - объявление специальной военной операции против Башара Асада с целью оккупации Сирии. После ее успеха начать строительство нефте и газопроводов из Саудовской Аравии и других стран в Европу, через Иорданию, может Израиль или Ирак, через оккупированную Сирию и через Турцию и дальше по ЧМ. Все, дешевый газ, дешевая нефть. Все только "за". Осталось напасть на режим Асада.
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24.05.2022 13:05 Відповісти
Моряки каспійської флотилії орди відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.

Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні.
https://t.me/operativnoZSU/25658
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24.05.2022 13:06 Відповісти
В море находятся суда с рекордным количеством российской нефти Urals - 62 миллиона баррелей.

Трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет, сообщает Reuters.
https://t.me/charter97_org/73790
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24.05.2022 13:09 Відповісти
Аналоговнети.
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24.05.2022 13:11 Відповісти
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24.05.2022 13:08 Відповісти
Порохоботи де були, там і залишились. А де зараз Портнов?
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24.05.2022 13:13 Відповісти
Эту тварь надо ликвидировать.
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24.05.2022 13:16 Відповісти
При такому докладанню зусиль Українців становиться все меньше невже мало пролито крові Украінців як каже Маск запустіть ядерні електростанції і хай раша вдавиться своєю нафтою і газом
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24.05.2022 14:15 Відповісти
 
 