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ЄС системно докладає зусиль, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу, - фон дер Ляєн
На тлі війни, яку проти України розв’язала Російська Федерація, Євросоюз докладає системних зусиль, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, включаючи нафту та газ.
Ці зусилля надають потужний імпульс для реалізації Зеленого курсу ЄС та розвитку поновлюваної енергетики. Про це в Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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Запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.
Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні.
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Трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет, сообщает Reuters.
https://t.me/charter97_org/73790