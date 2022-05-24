Окупанти продовжують обстрілювати Лиман на Донеччині, є загиблі та багато поранених, - міський голова Журавльов
У Лимані на Донеччині тривають щільні ворожі обстріли, є загиблі та багато поранених місцевих мирних жителів. Можливості евакуюватися поки нема.
Про це під час телемарафону UAразом повідомив Лиманський міський голова Олександр Журавльов, передає Цензор.НЕТ.
"Нині у місті дуже важкі обставини, ідуть щільні обстріли як у південній, так і у північній частинах міста. Дуже багато поранених місцевих мирних жителів, є також загиблі. Дуже багато зруйновано будинків, комунікацій. За моїми підрахунками наразі у місті залишилося десь 7-8 тисяч людей. Бажаючі виїхати з міста є, але у зв’язку з інтенсивним обстрілом міста немає можливості евакуювати людей", - сказав мер.
Він зазначив, що електро-, водо- та газопостачання у місті Лиман немає вже два місяці, бо всі основні магістралі перебиті ворогом.
"Продуктові набори та медикаменти ми підвозили під час евакуації. А наразі нема можливості проводити евакуацію, тому не можемо підвозити і продукти харчування. Є бомбосховища та підвали під домами, щоб сховатися місцевим мешканцям", - констатував Журавльов.
Але він запевнив: як тільки буде сприятлива ситуація, обов’язково планують провести евакуацію населення.
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