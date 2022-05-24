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Окупанти продовжують обстрілювати Лиман на Донеччині, є загиблі та багато поранених, - міський голова Журавльов

рф,обстріл

У Лимані на Донеччині тривають щільні ворожі обстріли, є загиблі та багато поранених місцевих мирних жителів. Можливості евакуюватися поки нема.

Про це під час телемарафону UAразом повідомив Лиманський міський голова Олександр Журавльов, передає Цензор.НЕТ.

"Нині у місті дуже важкі обставини, ідуть щільні обстріли як у південній, так і у північній частинах міста. Дуже багато поранених місцевих мирних жителів, є також загиблі. Дуже багато зруйновано будинків, комунікацій. За моїми підрахунками наразі у місті залишилося десь 7-8 тисяч людей. Бажаючі виїхати з міста є, але у зв’язку з інтенсивним обстрілом міста немає можливості евакуювати людей", - сказав мер.

Він зазначив, що електро-, водо- та газопостачання у місті Лиман немає вже два місяці, бо всі основні магістралі перебиті ворогом.

"Продуктові набори та медикаменти ми підвозили під час евакуації. А наразі нема можливості проводити евакуацію, тому не можемо підвозити і продукти харчування. Є бомбосховища та підвали під домами, щоб сховатися місцевим мешканцям", - констатував Журавльов.

Але він запевнив: як тільки буде сприятлива ситуація, обов’язково планують провести евакуацію населення.

Також дивіться: За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) Донецька область (8374)


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Боже,цілий місяць закликали евакуюватись....
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24.05.2022 13:26 Відповісти
«Все, кто хотел выехать, выехали» Остальные своим ходом.
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24.05.2022 13:37 Відповісти
все кто не вывез детей и девушек (женщин) - преступники
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24.05.2022 21:04 Відповісти
Ждут мір с рф,... фільтрацію і с сидором во Владівосток.
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24.05.2022 13:37 Відповісти
Российская тактика простая- все сровнять с землей, потом выступает глава администрации Гайдай и говорит - опс, города уже нет, это развалины. Отступаем. Чеченцы говорят, что против этого работает только тактика быстрого сближения или окружения, а сидение под обстрелом - нет. Но кто его знает, там умные люди на фронте, надеюсь.
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24.05.2022 13:34 Відповісти
чеченцы и близко не сражалисьс такой армадой тем боле там територрия была гулькин нос ..
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24.05.2022 21:05 Відповісти
Посадить Зе на каток, пусть даст ответку.
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24.05.2022 15:06 Відповісти
 
 